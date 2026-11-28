A partir del 1 de diciembre, el antiguo permiso ya no será suficiente para entrar en Canadá en algunas zonas aisladas de Ontario y Manitoba. Los viajeros deben informar en un cruce fronterizo o desde un punto designado. Diecisiete nuevos sitios de información telefónica ya están abiertos.

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Los permisos fronterizos en zonas remotas expirarán el lunes 30 de noviembre a las 11:59 horas. Al 1o de diciembre, los viajeros que ingresan al Canadá a través de las zonas afectadas deberán informar de su llegada a un cruce fronterizo o a un sitio de información telefónica designado.

El Organismo de Servicios Fronterizos del Canadá (CBSA) recordó este plazo el 25 de noviembre. Cubre las áreas cubiertas hasta ahora por el Programa de cruce de fronteras remotas (PRSP). El Organismo anuncia que en Ontario y Manitoba ya funcionan 17 nuevos centros de información telefónica.

Del Quetico al Lago de los Bosques, donde declarar

En Ontario, Cache Bay y Prairie Las estaciones de guardia forestal Portage en Quetico Provincial Park están entre los nuevos puntos designados. En el lago de los bosques, la agencia incluye la rampa de lanzamiento de la Kenora Ice Road terminus, así como los muelles públicos de Morson, Nestor Falls y Sioux Narrows. La rampa Noden Causeway en Rainy Lake también está lista.

En la orilla canadiense del lago superior, los nuevos puntos incluyen los puertos deportivos Rossport y Silver Islet y el terminal marítimo de Terrace Bay. En Manitoba, el punto designado para los viajeros que llegan de la región del noroeste de los Estados Unidos está en la autopista provincial 525. The CBSA anticipates further issues following consultations with local and Aboriginal communities. Los pondrá en su repertorio mientras se abren.

El permiso ya no sustituirá la declaración de llegada

Los titulares activos de licencias PFRE recibieron una prórroga hasta el 30 de noviembre. Al día siguiente, se les exigirá que informen sobre su llegada a cada entrada en Canadá, como otros viajeros. Este procedimiento también se aplica a las personas que cruzan un barco privado. Para registrarse por teléfono, debe hacerlo desde un lugar designado. Una llamada hecha desde cualquier punto en la orilla no reemplaza este enfoque.

El agente solicita información sobre el viaje, vehículo o barco. Debe informarse a todas las personas a bordo y a los bienes introducidos en el Canadá, incluidas las compras que puedan calificar para deducibles. El agente puede autorizar a los viajeros a continuar su viaje o pedirles que informen para la inspección en persona.

Qué cambios y qué sigue abierto

El fin del permiso no es un cierre de la frontera entre el Canadá y los Estados Unidos. Los puestos de plantilla siguen siendo una opción. Para un viaje a una zona remota, el CBSA recomienda que su Directorio de Oficinas y Servicios revise el punto de presentación seleccionado y sus horas de apertura antes de salir.

Según la Agencia, el programa tenía históricamente aproximadamente 11.000 miembros al año, de los cuales casi el 90% eran nacionales estadounidenses. El cambio se refiere a las formalidades para entrar en Canadá. Para el regreso a los Estados Unidos, los viajeros siguen sujetos a reglas estadounidenses.

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