Para terminar un servicio, rechazar una opción o completar un juicio libre deben ser decisiones legibles, no obstáculos. El proyecto europeo anunciado el 11 de noviembre permite comprender los cambios previstos, sin presentarlos como derechos ya aplicables. Este descifrado se centra en suscripciones e interfaces comerciales. Se distingue el recuerdo, el consentimiento a la función de pago y terminación, y luego coloca estas medidas en su calendario legislativo. Una propuesta publicada no es una norma inmediatamente móvil en una disputa.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un juicio gratuito que se paga sin la decisión de un nuevo cliente, un botón de rechazo difícil, una falsa alerta de escasez: el proyecto European Digital Fairness Act apunta a estas prácticas. Presentada el 11 de noviembre de 2026, queda una propuesta. El 18 de noviembre, el Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo lo clasifica como fase preparatoria. This is not yet a new right to invoke to cancel a subscription.

Suscripciones atrapadas: un acuerdo antes de pagar

El artículo 20 del proyecto prevé un recordatorio antes del fin de un juicio libre. Debe especificar el precio, la duración y los términos de terminación de la fórmula de pago. Sin ese llamado o sin el consentimiento expreso del consumidor para demandar por pago, este último no estaría obligado por el contrato.

La propuesta distingue entonces las renovaciones según la duración del contrato. Para fórmulas de al menos seis meses, se debe recordar entre un mes y catorce días antes de la renovación automática. Otros acuerdos abarcan contratos más breves. Por lo tanto, no se trata de imponer la misma advertencia antes de cada muestreo.

Los profesionales que pueden entrar en contratos a través de una interfaz en línea también deben ofrecer una función de terminación fácilmente accesible. Este camino no debe confundirse con la retirada: poner fin a una relación contractual y volver a una compra dentro de un plazo determinado son dos cuestiones diferentes.

La elección debe permanecer legible

En su presentación del conjunto de medidas, la Comisión cita indicios falsos de escasez, opciones de remuneración preseleccionadas y formulaciones culpables destinadas a desalentar la negativa. También pretende desactivar ciertas características que favorecen el uso excesivo, como reproducción automática o notificaciones que no están directamente relacionadas con la actividad de consumo.

El problema se puede ilustrar por un camino hipotético: aceptar toma un clic, rechazar obliga a cruzar varias pantallas. El número de clics no describe todo, pero invita a ver cómo se presenta la elección, en lugar de simplemente comprobar si existe un botón en algún lugar.

Una negociación, no una entrada en vigor

El procedimiento 2026/0356 sigue el procedimiento legislativo ordinario, teniendo en cuenta el Parlamento y el Consejo. El proyecto propone sustituir la Directiva sobre prácticas comerciales injustificadas por un reglamento. Queda por negociar su contenido y su calendario. Para leer un anuncio sobre este expediente, debemos distinguir tres etapas: la propuesta de la Comisión, la aprobación del texto y la aplicación efectiva.

Ilustración: ordenador, archivo fotográfico Pixabay/Fotos gratuitas vía Libnanews. Una fecha de tiro sin establecer. La pantalla no representa un servicio de suscripción o una interfaz cubierta por el proyecto europeo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews