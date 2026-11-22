El 15 de febrero de 1898, el buque de combate USS Maine explotó en el puerto de La Habana. Las comisiones americanas y españolas difieren en la causa del naufragio. Su desacuerdo no dificulta la marcha hacia la guerra. Una revisión de las semanas que llevaron a Washington a intervenir en Cuba contra Madrid. El Tratado de París, firmado en diciembre, dejó a Cuba bajo ocupación norteamericana provisional y llevó a Puerto Rico, Guam y Filipinas bajo soberanía americana.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El 15 de febrero de 1898, el buque estadounidense USS Maine explotó en el puerto de La Habana. La causa de la explosión del USS Maine sigue en discusión. En una Cuba que ya estaba en guerra por su independencia, el desastre aceleró la confrontación entre Washington y Madrid. Dos meses después, los Estados Unidos entraron en un conflicto del Mar Caribe al Pacífico.

La Guerra del Día cambió, Episodio 1.

La noche del 15 de febrero de 1898, el comandante Charles Sigsbee telegrafiado en Washington. ElMaineexplotó a las 2140 horas en el puerto de La Habana. Los sobrevivientes están a bordo de un buque de guerra español y un vapor americano. Hay muchos heridos. Sigsbee todavía ignora el destino de dos oficiales. En el punto que pronto ocupará las primeras páginas, no hace ninguna acusación. Por el contrario, pide que la opinión suspenda su juicio.

El primer envío deja de lado a lado dos hechos que el resto de la historia a menudo se separan: un edificio de guerra estadounidense acaba de ser destruido en un puerto español, y los marineros españoles están ayudando a su tripulación. En Washington, el naufragio se convierte en un asunto de política exterior. En La Habana, primero deben contarse los sobrevivientes y los muertos. El naufragio costó a 266 hombres sus vidas.

Antes del USS Maine, Cuba ya está en guerra

Cuando el USS Maine entró en La Habana Bay el 25 de enero, la insurrección independentista cubana duró casi tres años. Se reanuda en 1895. Los insurgentes quieren acabar con la dominación española; Madrid busca mantener la isla. Así que ya hay una guerra, con sus propios luchadores y metas, antes de que el buque de batalla americano se convierta en otro símbolo.

La política de reconcentración del General Valeriano Weyler había obligado a parte de la población rural a retirarse a las localidades controladas por el ejército español. Contribuyó a una crisis de hambre y enfermedad. La oferta de autonomía que espera Madrid no satisface la demanda central de los independientes. Para el gobierno cubano insurgente, no se trata de reorganizar el gobierno español, sino de liberarse.

Los Estados Unidos tienen sus propias razones para seguir el conflicto. Cuba está cerca de Florida, los ciudadanos estadounidenses viven en la isla y la guerra interrumpe el comercio al que Washington atribuye importancia. El envío del barco, que Washington presenta como una visita amistosa, debe indicar que Estados Unidos tiene la intención de proteger a sus nacionales y bienes. En febrero, Sigsbee todavía puede escribir que sus relaciones oficiales con los españoles son buenas. Esta evaluación no dice lo que sucedió en el día 15; Recuerda que la llegada del edificio no fue una declaración de guerra.

Dos comisiones y ninguna responsabilidad establecida

El naufragio ofrece rastros, pero no una historia que todos leerían de la misma manera. Una comisión naval estadounidense, presidida por el capitán William T. Sampson, escuchó a los sobrevivientes y explotó los hallazgos en el buque. En marzo concluyó que una mina externa provocó una explosión a bordo. Entonces establece un límite claro a su veredicto: las pruebas recolectadas no permiten la atribución de la destrucción a nadie.

En el informe, la mina es por tanto una conclusión sobre el supuesto origen físico del desastre, no pruebas contra el Gobierno español. La diferencia es esencial. Incluso si se acepta la primera propuesta, no establece quién habría actuado, por qué razón o por quién. La comisión no está dando ese paso.

Las autoridades españolas continúan su propia investigación. Su comisión descarta la hipótesis de una explosión proveniente de afuera y se inclina hacia una causa interna. Sin embargo, reconoce que su acceso limitado dentro de la ruina le impide determinar esta causa. Washington rechazó una investigación conjunta. Ambos enfoques producen así interpretaciones opuestas del naufragio, con posibilidades desiguales de examen. Tampoco demuestran la responsabilidad humana identificable.

El desacuerdo sobrevive a la guerra. En 1911, una segunda comisión estadounidense aprovechó la limpieza del edificio para reanudar el examen. Mantiene la hipótesis de una mina, pero vuelve a parte del razonamiento de 1898. En 1976, el Almirante Hyman Rickover publicó un nuevo estudio basado, entre otras cosas, en registros y fotografías de investigaciones anteriores. Su equipo favoreció un accidente interno y consideró un fuego de carbón plausible. Los investigadores están trabajando en viejos caminos y no pueden observar el momento del desastre. La hipótesis del accidente sigue siendo una interpretación de las huellas, no un veredicto definitivo.

De titulares a votos del Congreso

La precaución de Sigsbee no dura dos días en parte de la prensa americana. El 17 de febreroNew York Journalya presenta el desastre como un acto hostil atribuible a España. Él promete una recompensa de $50,000 para ayudar a identificar a los líderes. The Sampson Commission did not then return its report. La página no revela nada sobre la causa: muestra a qué velocidad se impone la idea de un ataque en un periódico que campañas por una reacción estadounidense.

Sería tentador concluir que una campaña de prensa es suficiente para librar la guerra. Las fechas dicen algo más. Entre el telegrama de Sigsbee y la declaración americana, pasaron más de dos meses. Mientras tanto, diplomáticos, funcionarios electos y gobierno discuten el futuro de Cuba. La explosión de la prensa para cortar; no termina las negociaciones. Lo más importante, da un debate sobre una guerra cercana un evento americano que se pondrá a la vanguardia.

El 11 de abril, el Presidente William McKinley pidió al Congreso que pudiera intervenir por la fuerza en Cuba. Invoca la difícil situación de la población, la protección de los ciudadanos estadounidenses, el daño al comercio y el riesgo de una crisis permanente cerca de los Estados Unidos. También citaMaine. Su argumento no es que España fue declarada culpable: utiliza la destrucción de la nave para retratar la situación en la isla como insostenible.

La resolución firmada el 20 de abril exhorta a Madrid a renunciar a su autoridad sobre Cuba y retirar sus fuerzas. El texto también contiene un compromiso: Estados Unidos declara que no quiere conservar la soberanía o el control de Cuba después de su pacificación. Al día siguiente Madrid rompió las relaciones diplomáticas. El 25 de abril, el Congreso estadounidense observó oficialmente el estado de guerra, dando efecto a él desde el 21 de abril. Es este voto, no la noche del naufragio, que establece la fecha elegida por Washington.

En París, la paz supera a Cuba

El 1 de mayo, la flota de George Dewey derrotó al escuadrón español en Manila Bay. La guerra declarada contra la crisis cubana llegó así al Pacífico en sus primeras semanas. Pero Filipinas tampoco entra en la historia con la llegada de los estadounidenses: los independentistas filipinos ya luchan contra la dominación española. No luchan por que el archipiélago cambie su poder colonial.

El texto firmado en París el 10 de diciembre de 1898 indica claramente cómo difieren los temas. España renuncia a su soberanía sobre Cuba, donde el tratado organiza las obligaciones de los Estados Unidos durante su ocupación de la isla. Por otra parte, cedió a Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos. También cedió a Filipinas, contra un pago de 20 millones de dólares por tratado. La renuncia a Cuba y la eliminación de otros territorios se incluyen en diferentes artículos: la isla no se transfiere a los Estados Unidos de la misma manera que los otros tres.

En Cuba, la ocupación estadounidense continuó hasta 1902. El establecimiento de la República no pone fin a la asimetría creada por la guerra: la enmienda Platt enmarca la nueva relación y da a Washington un derecho de intervención. En Filipinas, el cambio es más inmediato. El 4 de febrero de 1899, las fuerzas estadounidenses y las de los independentistas filipinos chocaron. El Senado de los Estados Unidos sólo aceptó el tratado dos días después. La guerra contra España se estableció en París. En Manila se reanudaron los combates, esta vez entre soldados estadounidenses y independentistas filipinos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews