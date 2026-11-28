Dos guardias de una clínica de médicos sin fronteras fueron asesinados el viernes por la noche en un ataque israelí en la ciudad de Gaza. The NGO said that the shooting directly affected its premises, the location of which had been communicated to the army. Dijo que atacó a los dos hombres que acusó de pertenecer a Hamas y dijo que no se había dañado ninguna infraestructura médica. No existe una base pública para resolver estas diferencias.

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Two guards from a Doctors Without Borders (MSF) clinic were killed on Friday evening, 27 November, in an Israeli strike in Gaza City. The NGO states that the shooting directly affected its clinic. El ejército israelí afirma haber atacado a los dos hombres, a quienes acusa de pertenecer al brazo militar de Hamás, y afirma que no se ha dañado ninguna infraestructura médica.

La huelga tuvo lugar en la zona del Hospital Al-Shifa, al oeste de la ciudad. Los primeros informes fueron las dos muertes cerca del hospital. Sin embargo, el hospital y la clínica administrada por MSF son dos sitios separados. En su reacción, la organización humanitaria declaró que ambos hombres trabajaban como guardias y que era una huelga en sus propios locales.

En Gaza, el MSF afirma que se informó de la clínica

Los médicos sin fronteras indicaron que sus logotipos eran visibles en el edificio y que la ubicación de la clínica se había comunicado al ejército israelí. La organización pide que se establezca la rendición de cuentas. Afirma que la muerte de los dos guardias lleva el número de sus colegas asesinados en Gaza desde el comienzo de la guerra a 17. Su reacción no especifica el grado de daño, o si la clínica puede seguir recibiendo pacientes.

En su presentación de sus actividades en Gaza, MSF indica que proporciona consultas generales, atención de heridas, fisioterapia y apoyo a la salud mental en su clínica cerca de Al-Shifa. La organización también opera en hospitales públicos, pero estas actividades no coinciden con las de esta clínica.

Concursos del ejército israelí que han tocado la infraestructura médica

El ejército admite haber liderado la huelga el viernes por la noche. Afirma que los dos guardias pertenecían al ala armada de Hamás y asignan el mando de una unidad de artillería a uno de ellos. Las pruebas hechas públicas no permiten la verificación independiente de esta afiliación. La reacción de MSF a la muerte de sus colegas no responde a esta acusación.

El ejército afirma no haber tomado un hospital como objetivo y no haber dañado la infraestructura médica. Por el contrario, MSF describe un impacto directo en su clínica, sin acusar al ejército de haber golpeado al Hospital Al-Shifa. Por lo tanto, el punto de divergencia se refiere al impacto en la clínica y las circunstancias de la huelga. No se publicaron inmediatamente conclusiones independientes en el estado del edificio.

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que las unidades médicas reciben protección especial y que la presencia de guardias armados no hace que desaparezca por sí sola. Una posible pérdida de esta protección implica que el sitio se utiliza para fines hostiles fuera de su función médica, con requisitos de advertencia. These principles do not allow, in the absence of an independent finding, to eligible the strike of 27 November.

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