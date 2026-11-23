El Tesoro de Estados Unidos enumera ocho individuos y 22 entidades en su lista de sanciones relacionadas con Irán. El Centro de Intercambio y Oro iraní es una de las nuevas entradas. Las medidas congelan los activos bajo jurisdicción estadounidense y se destacan de las sanciones petroleras anunciadas por separado el viernes.

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El lunes 23 de noviembre, el Tesoro de Estados Unidos incluyó a ocho individuos y 22 entidades en su lista de sanciones relacionadas con Irán. La medida incluye el Centro de Intercambio y Oro iraní y varias empresas establecidas en los Emiratos Árabes Unidos. Está separado de las sanciones anunciadas el viernes contra cuatro intermediarios del petróleo iraní.

Washington dirige las redes financieras relacionadas con Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que administra las sanciones estadounidenses, publicó los nuevos listados el lunes. Las entidades incluyen el Centro de Intercambio y Oro iraní, la Mellat Exchange Company y las empresas establecidas en Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong. La mayoría de las inscripciones están bajo el Decreto 13902 de los Estados Unidos, que autoriza sanciones contra ciertos sectores de la economía iraní.

La Tesorería presenta la medida como una acción contra las redes bancarias paralelas vinculadas al Irán, como parte de su operación de desembolso económico. La publicación de OFAC confirma las entradas individuales. No es una medida contra todos los bancos de países en los que se establezcan esas entidades.

Una congelación en lugar de confiscación

La inscripción en esta lista da lugar a la congelación de los activos afectados cuando están en los Estados Unidos o bajo el control de una persona estadounidense. No vale la pena confiscar. Las transacciones con personas o entidades bloqueadas están en principio prohibidas para las personas estadounidenses, salvo excepciones o autorizaciones.

Esta decisión sigue la del viernes 20 de noviembre, cuando Washington sancionó a cuatro iraníes a los que el Tesoro presentó como intermediarios responsables de gestionar los ingresos de la venta de petróleo. La opinión del 23 de noviembre corresponde a un nuevo conjunto de entradas, no a una reedición de la lista.

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