Desde el estadio Fouad-Chehab hasta la sala Ghazir, calendarios y oficinas de tickets iluminan las limitaciones de ambas secciones sin revelar sus cuentas.

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El 4 de diciembre, La Wisdom iba a recibir Al Akhaa en el Estadio Fouad-Chehab de Jounieh, según la taquilla de la Federación Libanesa de Fútbol. Los fans de la sección de baloncesto masculino tienen una plataforma para que el club se reúna en Ghazir. Los equipos tienen el mismo nombre, pero el público no pasa por el mismo circuito para comprar sus asientos.

Dos circuitos, no dos turnos

La Plataforma Federal de Fútbol reúne las reuniones de varios clubes y estadios. También presentó el partido de La Sabiduría en el Nejmeh en Beirut el 29 de noviembre. En baloncesto, el proveedor de OMT describe otro curso para los partidos en Ghazir: elección en la taquilla del club, luego pago a través de su aplicación o red de salida de ventas. La presencia de un servicio de ticketing dedicado no indica la tasa de llenado o la parte que va al club. Una fecha calendario no es una receta en efectivo.

El calendario regional impone gastos adicionales

Finalista de la Liga de Asia Occidental el 4 de octubre en Zouk Mikael, La Sabiduría perdió 75–67 contra Al Riyadi. FIBA planea lanzar la próxima edición en diciembre con grupos de clubes del Golfo y del Asia Occidental. En el formato presentado, los participantes deben jugar cinco partidos de grupo y cinco fuera. Esto ofrece fechas para la venta y requiere viaje. El formato no permite cifrar el equilibrio financiero para un club, y el horario específico de La Sabiduría queda por confirmar.

Lo que las cuentas compararían

Comparar las dos secciones implica conocer los ingresos efectivamente retenidos después de la división de tickets. También debe medirse el patrocinio, los posibles derechos de emisión y las tarifas, estadio o gastos de viaje. Estas cifras no están incluidas en la documentación del canal de ventas. Por lo tanto, no hay nada en estos documentos para establecer que una sección financia la otra. Ambas rutas son verificables; las ganancias de cada una no son de estas monedas únicas.

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