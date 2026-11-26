El tribunal del OOPS anuló el despido de un empleado de Gaza acusado por Israel después de los ataques del 7 de octubre de 2023. En su fallo del 11 de noviembre, considera que el Organismo no justificó suficientemente su decisión, sin pronunciarse sobre la participación del interesado en los ataques.

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El tribunal del OOPS anuló el despido de un empleado de Gaza acusado por Israel después de los ataques del 7 de octubre de 2023. En su fallo del 11 de noviembre, considera que el Organismo no justificó suficientemente su decisión, sin pronunciarse sobre la participación del interesado en los ataques.

El Tribunal Contencioso-Administrativo del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS) anuló la decisión de 26 de enero de 2024 de poner fin al contrato de un empleado en Gaza. In a judgment signed on 11 November 2026, Justice John Murphy found that the agency had not established the operational ground for dismissal. El fallo, que volvió a las noticias el 25 de noviembre, resuelve una disputa laboral individual, no un procedimiento penal.

Temas que los investigadores no pueden autenticar

Las autoridades israelíes notificaron por primera vez a 12 empleados de agencias que sospechaban participar en ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Se denunciaron otros siete casos. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna examinó los 19 casos. En su examen de agosto de 2024, las Naciones Unidas informaron de que no había obtenido ninguna prueba en un caso y que la información no era suficiente en otros nueve. En el último nueve se refirió a la posible participación, siempre que los elementos de la fiscalía fueran autenticados y corroborados.

The court notes that the charges against the employee and other employees were based almost entirely on information held by the Israeli authorities. Entre ellas figuraban la transmisión de reproducciones de documentos y sus propios análisis. Los investigadores de las Naciones Unidas no pudieron autenticar independientemente la mayor parte del material recibido. According to the judgment, the security conditions also prevented them from interviewing the 19 employees concerned in order to obtain their responses.

El organismo debe justificar la elección del despido

El OOPS defendió su decisión citando la seguridad de sus equipos e instalaciones, la continuidad de la ayuda y la confianza de sus asociados y donantes. El juez no excluyó estas preocupaciones. He found, however, that the documents in the file did not identify what the Commissioner General knew at the time of the termination, nor did he assess the existence of an immediate risk related to that employee at his workplace.

The court also found no evidence that the agency had examined less severe measures, such as exceptional leave with or without pay. Concluyó que el Organismo no había demostrado que la violación del contrato estuviera justificada por razones operacionales. The judge stated that this finding did not establish that the employee had participated in the attacks or that he had not participated.

Doce meses de salario si la agencia elige compensación

El fallo cancela el incumplimiento del contrato. El organismo puede optar por pagar una prestación equivalente a 12 meses de sueldo básico neto. El tribunal también le ordenó pagar $5,000 por daños morales. La decisión no rige el destino de los otros ocho empleados cuya participación en los ataques fue posible en agosto de 2024.

Archivo fotográfico: sede del OOPS en Gaza, 19 de mayo de 2021. Mohamed Hinnawi / OOPS, CC BY-SA 3.0 IGO. Boxeo y titulación: Libnanews, bajo la misma licencia.

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