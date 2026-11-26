Shein ha concertado un acuerdo de $100 millones con la Comisión Federal de Comercio para compensar a los consumidores en los Estados Unidos. El texto, presentado a un tribunal federal, se refiere a promesas de envío, acceso al servicio al cliente, procesamiento de opiniones negativas y denuncias de origen del algodón. The Panel does not recognize the alleged facts and contests part of the presentation of the file. Aún no se han anunciado acuerdos de indemnización.

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Shein concertó un acuerdo de 100 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC), la autoridad de consumo estadounidense, el 24 de noviembre. The group confirmed the amount in a statement on the Hong Kong Stock Exchange the following day. El acuerdo todavía no ha sido aprobado por un tribunal federal en California. Shein no reconoce los hechos alegados contra ella y impugna parte de la presentación de la FTC del archivo.

El pago debe ser utilizado para compensar a los consumidores en los Estados Unidos. La queja se refiere a cuatro aspectos del comercio en línea: tiempos de envío anunciados, acceso al servicio postventa, publicación de avisos y reclamos sobre el origen del algodón. El pedido propuesto cubre sitios y aplicaciones controlados por las empresas afectadas al servir al mercado estadounidense. No prevé indemnización por las órdenes dictadas en Francia o en el Líbano.

Retrasos en el envío: lo que el FTC acusa a Shein

La FTC afirma que decenas de miles de clientes reportaron retrasos que van desde unos días a varios meses. Algunos dicen que nunca recibieron su orden. El regulador critica a la empresa por no notificar adecuadamente a los compradores cuando no se pudieron cumplir los plazos anunciados.

El proyecto de orden distingue el envío, es decir, la entrega del paquete al transportista, de la entrega al cliente. Si el vendedor no puede enviar en la fecha programada, debe ofrecer al cliente, sin esperar una reclamación, aceptar el aplazamiento o cancelar y ser devuelto. El texto también requiere que tenga elementos que justifiquen el tiempo de envío anunciado en el momento de la orden.

La denuncia describe las dificultades para obtener una respuesta para órdenes tardías o perdidas. Según la FTC, Shein envió casi un millón de paquetes al día a los Estados Unidos. En septiembre de 2025, sólo cinco oficiales tramitaron solicitudes telefónicas de consumidores estadounidenses, según la denuncia. El número para llegar a estos agentes no estaba en el sitio.

Opiniones negativas y devoluciones de productos

El FTC también acusa a Shein de haber publicado avisos positivos al tiempo que excluye comentarios críticos, incluyendo los de clientes que habían devuelto su compra. El proyecto prohíbe la supresión de un aviso debido a su calificación o apreciación y a la aplicación de diferentes reglas de moderación dependiendo de si el comentario es favorable o no. También prohíbe una puntuación general engañosa.

El texto no priva la plataforma de ninguna posibilidad de moderación. Puede excluir, por ejemplo, opiniones falsas o aquellas que revelan información personal, siempre que los mismos criterios se apliquen a todos los comentarios. El proyecto prevé la retención de un registro de las notificaciones retiradas.

Traceability of cotton: disputed allegations

La denuncia también pone en tela de juicio las garantías dadas sobre las auditorías de los proveedores y la fuente de materias primas. La FTC indica que el algodón presentado como cultivado en los Estados Unidos era, en algunos casos, de China. Para otros productos, dijo que el país de origen del algodón no podía establecerse. El proyecto de acuerdo prohíbe las declaraciones engañosas sobre los controles de los fabricantes y la trazabilidad de productos.

In her notice to the Hong Kong Stock Exchange, Shein stated that she had already mentioned the US investigation in her August prospectus and in her September interim report. El grupo confirmó que había firmado el acuerdo, pero indicó que no estaba de acuerdo con algunos elementos del análisis del FTC de sus prácticas comerciales.

Los reembolsos todavía no tienen un calendario público

Si el tribunal valida el acuerdo, Shein tendrá que pagar dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor. Este período se refiere al pago por la empresa, no a la fecha en que los clientes recibirán dinero. En su aviso publicado el 25 de noviembre, la FTC no especificó la cantidad por cliente, los criterios de elegibilidad o el procedimiento a seguir para reclamar indemnización.

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