El desfile centenario de Macy New York City confirmó su aplazamiento hasta el sábado 28 de noviembre, a las 8:30 a.m. hora local, debido al mal tiempo. Este es el primer aplazamiento anunciado por los organizadores en la historia del desfile.

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El desfile centenario de Macy New York City confirmó su aplazamiento hasta el sábado 28 de noviembre, a las 8:30 a.m. hora local, debido al mal tiempo. Este es el primer aplazamiento anunciado por los organizadores en la historia del desfile.

Nueva York no verá los grandes globos Macys marchando en Manhattan el jueves 26 de noviembre. El miércoles, la tienda departamental y las autoridades municipales anunciaron el aplazamiento del desfile, cuya 100a edición está prevista para el sábado 28 de noviembre a las 8:30 horas de Nueva York. El nombramiento comienza así a las 14.30 horas en Francia metropolitana y a las 15.30 horas en el Líbano.

Desfile de cambios de tormenta, no vacaciones

El municipio invoca la tormenta prevista el jueves en Nueva York. Wind es un desafío particular para este desfile: los equipos deben guiar globos en las calles de Manhattan sosteniendo cuerdas. La decisión se refiere al desfile en su conjunto, no sólo a la retirada de algunos globos. El Día de Acción de Gracias americano permanece el jueves 26 de noviembre.

Para los espectadores que habían planeado venir el jueves, la nueva fecha reemplaza la vieja convocatoria. Las primeras asesorías de tráfico municipales se habían establecido para el programa inicial: no permiten deducir las horas de cierre de las calles el sábado. El registro actualizado de la Ciudad confirma la fecha y hora de salida, sin detallar el nuevo calendario de apertura para cada pista.

Un viaje en Manhattan

El desfile comienza desde el Parque Central Oeste en el Upper West Side. Luego baja a Midtown a través de la Sexta Avenida y termina frente a la tienda Macys en Herald Square, en la calle 34. Esta es la ruta anunciada para el desfile, no un calendario para cada uno de estos puntos.

El cambio no tiene precedentes en la historia del nombramiento según los organizadores. La ciena edición debe incluir un hipopótamo azul inspirado en un globo de 1931, recreado de imágenes de archivo. En el momento del anuncio, los organizadores seguían trabajando con tropas y bandas para mantener el programa. La Ciudad confirmó el nuevo comienzo el sábado; El orden de paso y restricciones de tráfico debe ser revisado en los avisos actualizados.

Imagen del archivo: Macy Phil Roeder / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxeo y titulación: Libnanews.

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