Maratón de Beirut: Reunión el 29 de noviembre

El maratón de Beirut se prepara para el domingo 29 de noviembre de 2026, fecha confirmada por el organizador y el calendario internacional de AIMS. La coordinación con las instituciones acompaña los preparativos para la carrera. El retiro del kit se anunció del 24 al 28 de noviembre en Antélias, de las 15.00 a las 10.00 horas. Para los participantes y los residentes, serán esenciales las siguientes direcciones sobre el acceso y el tráfico. La información práctica presentada aquí fue verificada al 7 de noviembre.

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El maratón de Beirut se anuncia para el domingo 29 de noviembre de 2026. La fecha figura en la información de la Asociación del Maratón de Beirut y en el calendario internacional de la AIMS. Tres semanas a partir de la fecha, los preparativos se refieren tanto a los pilotos como a la organización de la ciudad alrededor de la carrera.

El presidente de la asociación, May el-Khalil, se reunió con el Director de Seguridad General Hassan Choucair. Este intercambio forma parte de la coordinación institucional anterior al evento, presentada alrededor de la Plaza de los Mártires y el lema « Beyrouth every step ». No es un anuncio detallado de las medidas de tráfico.

Maratón de Beirut: varias distancias al programa

El programa 2026 incluye el maratón de 42.195 kilómetros y el maratón de 21.1 kilómetros, ambos anunciados a las 6:30 horas. La salida de los 10 km se encuentra a las 7:45 a.m. Una carrera de dos kilómetros para jóvenes y una carrera no programada de 6 kilómetros completan las reuniones presentadas por la asociación.

El organizador indica el cierre de las inscripciones el 20 de noviembre, o antes si se alcanza la capacidad. Los límites de edad y las condiciones dependen de la prueba elegida. Los participantes deben comprobar la categoría correspondiente a su registro antes de prepararse para su llegada.

Preparación para viajes

Una carrera en la ciudad pide a los participantes que anticipan su llegada, salida y recuperación de sus pertenencias. Para los residentes, la información más útil será la hora exacta y los límites de las restricciones de tráfico. Estas dos necesidades se reúnen: organizar la participación significa hacer comprensible el acceso.

Por lo tanto, es necesario distinguir el calendario deportivo, ya confirmado, de las instrucciones operacionales que se comunicarán para el día de la carrera. Las restricciones para las sesiones de capacitación no describen automáticamente las del 29 de noviembre. Las opiniones datadas de las autoridades y el organizador deben guiar los viajes.

La retirada de los números anunciados en Antélias

La asociación planea entregar los kits de carreras del 24 al 28 de noviembre de 2026, de las 15.00 a las 10.00 horas, en Spinneys, en el complejo Hub de Antélias. El kit incluye el bib y la camiseta. Este pasaje de avance es parte de la preparación material de los jinetes.

La reunión del 29 de noviembre movilizará varios espacios: el lugar de retiro antes del evento, el área de montaje y las calles prestadas por las carreras. Para el público, el reto práctico será tener información coherente entre estas etapas.

Criterios verificados al 7 de noviembre

La carrera está programada para el domingo 29 de noviembre de 2026. La retirada del kit se anunció en Antelias entre el 24 y el 28 de noviembre, de las 15.00 a las 10.00 horas. Los horarios de salida anunciados, las restricciones de acceso y tráfico deben revisarse en las instrucciones actualizadas del organizador antes de cualquier viaje. Estos parámetros se establecen al 7 de noviembre y no reemplazan las instrucciones a los registrantes.

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