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En el Líbano, el proyecto de estrategia nacional de inteligencia artificial para 2032 distingue entre los proyectos de gobernanza, infraestructura y capacitación. La versión de búsqueda se presentó para comentarios hasta el 31 de octubre. Su publicación no significa que cada proyecto ya tenga un presupuesto o una decisión de ejecución.

On 25 November, during a workshop of the Beirut Chamber of Commerce and Mount Lebanon, Kamal Shehadi again presented ways to finance the adoption of AI by companies: investment funds, credit lines, co-financing for SMEs and access to cloud computing credits. Los describió como proyectos de desarrollo, sin anunciar una ventana abierta o desembolso.

Una hoja de ruta, varios proyectos para distinguir

El Ministerio de Tecnología e Inteligencia Artificial, en particular, presenta trabajos sobre identidad digital, interoperabilidad de servicios y protección de datos. Estos ladrillos no son todas aplicaciones de inteligencia artificial. Los registros fiables y las reglas para compartir pueden mejorar un servicio público sin automatizar su decisión. Por el contrario, un servicio que procesa datos sensibles debe proporcionar garantías desde el comienzo de su diseño, ya sea que utilice o no un modelo d.

El Ministerio da un ejemplo de trabajo ya realizado: la conversión de los archivos de papel del Ministerio de Personas Desplazadas en archivos digitales y el desarrollo de un portal de aplicaciones. El registro digital y el desarrollo de portales son hitos distintos en la implementación a gran escala: la presentación no proporciona información sobre el número de aplicaciones procesadas a través de este canal.

La hoja de ruta y los proyectos de transformación digital no nos permiten establecer qué servicios ya están abiertos. Para saber esto, es necesario poder verificar, sobre una base de proyecto por proyecto, la administración responsable, la base jurídica para el procesamiento de datos, la financiación y el calendario para la puesta en marcha. Los usuarios también deben saber quién puede corregir un error o reconsiderar una decisión.

La capacitación es un componente separado

The Ministry of Kamal Shehadi reported on a protocol with Oracle to train 50,000 people in Lebanon over five years in cloud computing, AI and machine learning. Este número es un objetivo anunciado por los socios. No mide a las personas que están realmente registradas o que han completado la formación.

Por consiguiente, la vigilancia de la estrategia debería hacer posible distinguir entre tres resultados verificables: los servicios públicos realmente accesibles, las normas de capacitación terminadas y las normas de protección aplicables a los proyectos desplegados. El documento presentado únicamente para la consulta no proporciona una evaluación de estos logros.

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