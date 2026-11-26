Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se reúnen a las 10.00 horas en la televisión española para el último debate antes de las elecciones legislativas del 29 de noviembre.

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Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se reúnen a las 10.00 horas en la televisión española para el último debate antes de las elecciones legislativas del 29 de noviembre.Se espera que más de 38,6 millones de votantes renuevan ambas cámaras. El nombre del próximo jefe de gobierno dependerá entonces de un voto de nominación en el Congreso.

Tres días antes de la elección, el debate del jueves 26 de noviembre reunió al presidente saliente del gobierno Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio). Organizada por la Academia Española de Televisión, el enfrentamiento se anunció a las 10.00 horas en Madrid y París, o a las 11.00 horas en Beirut. Se transmite en La 1, Canal 24 Horas y RTVE Play.

Un debate final de cuatro vías antes del fin de la campaña

El formato era diferente al del 23 de noviembre: ocho grupos representados en el Congreso habían enviado a sus voceros, incluyendo representantes de ERC, Junts, EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. El jueves, los cuatro candidatos nacionales estarán en el escenario. Las partes ausentes del debate permanecen en la carrera el domingo y sus representantes electos pueden pesar en el momento de la nominación.

Domingo, los españoles eligen ambas habitaciones

El decreto del 5 de octubre disolvió el Congreso de Diputados y el Senado y pidió su renovación para el 29 de noviembre. El Ministerio del Interior tiene 38.616.949 votantes. La elección debe nombrar 350 diputados y 209 senadores elegidos directamente. En el Congreso, los votantes eligen una lista en su circunscripción, sin cambiar el orden de los candidatos. Los asientos están divididos por provincia, excepto por Ceuta y Melilla, que cada uno elige un MP.

El umbral de 176 votos cuenta en la primera ronda de candidaturas

The first place in legislation does not automatically designate the President of the Government. Después de consultar a los representantes de las formaciones parlamentarias, el rey propone un candidato que debe obtener la confianza del Congreso. El artículo 99 de la Constitución exige una mayoría absoluta en el primer voto de 176 votos por 350 escaños. Si el candidato falla, una segunda sesión de votación tiene lugar cuarenta y ocho horas más tarde: es suficiente recoger más votos que contra. Por lo tanto, las abstenciones pueden cambiar el resultado de la propuesta sin constituir apoyo para el candidato.

El Ministerio del Interior ha anunciado una plataforma de resultados que mostrará el domingo la distribución de asientos a medida que tenga lugar el recuento. Este recuento informará posibles alianzas; el voto de los Miembros en el próximo gobierno tendrá lugar por separado.

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