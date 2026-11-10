Golfo aprueba sedes avanzadas en Kuwait

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo aprobaron, el 10 de noviembre de 2026 en Manama, la apertura de un cuartel general de avanzada de su mando militar unificado en Kuwait. En la decisión también se prevé el despliegue de fuerzas, sin especificar su número, composición o fecha de llegada. Este acuerdo forma parte de una cooperación militar iniciada desde la creación del mando en diciembre de 2013. El anuncio se refiere a una decisión ministerial y no confirma un despliegue ya realizado sobre el terreno.

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Los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo aprobaron una sede avanzada en Kuwait el martes 10 de noviembre de 2026. Este acuerdo estará bajo su mando militar unificado. La decisión también prevé el despliegue de fuerzas, cuya fuerza y composición siguen siendo desconocidas.

Jassem Mohammed Al-Boudaiwi, Secretario General del CCG, anunció esta decisión después de una reunión de Ministros de Defensa en Manama. Se refiere a la apertura de una estructura avanzada y la asignación de recursos militares. El anuncio no confirma que las tropas ya se han unido al sitio.

HQ avanzado en Kuwait

El Consejo Conjunto de Defensa aprobó esta medida en su 23o período de sesiones en la capital de Bahrein. El Ministro de Defensa de Bahrein, Abdallah bin Hassan Al-Nouaimi, presidió las actuaciones. Participaron representantes de los otros cinco Estados Miembros.

El Comité reúne a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El proyecto anunció preocupaciones por su cooperación militar conjunta. Su apego al comando unificado es parte de una organización ya existente.

Los Ministros también aprobaron el despliegue de fuerzas consideradas apropiadas a las necesidades del asentamiento. No hay personal militar acompañando el anuncio. En la primera información disponible no se especifican más las dependencias interesadas, su equipo o la distribución de las contribuciones nacionales.

Una decisión adoptada en Manama

La reunión tuvo lugar en un período de fuertes tensiones regionales. Los países del Golfo siguen enfrentando las consecuencias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Los ataques de misiles y drones, así como las perturbaciones marítimas, han puesto su seguridad a la vanguardia.

La elección de Kuwait es el nuevo desarrollo de esta reunión ministerial. Por sí solo no se determina el alcance de las operaciones futuras. No hay información detallada sobre las misiones concretas de la nueva sede ni su relación operacional con otras instalaciones militares del país.

El comando unificado data de 2013

Los dirigentes del Golfo apoyaron el establecimiento del mando militar unificado en su cumbre de diciembre de 2013 en Kuwait. They then entrusted the joint defence council with the steps necessary for its implementation.

Esta decisión fue parte de un conjunto de medidas para fortalecer la defensa colectiva de los Estados Miembros. Las siguientes decisiones se centraron en los recursos humanos, el presupuesto y la activación de esta estructura. El acuerdo anunciado este martes por lo tanto prolonga la cooperación institucional durante más de un decenio.

Queda por especificar el calendario de apertura de la sede de avanzada. The authorities have not yet made public its exact location, strength or the date of arrival of the forces to be affected.

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