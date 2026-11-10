Ormuz: Araghchi mantiene las condiciones en Washington

Abbas Araghchi reafirma el 10 de noviembre las condiciones iraníes para la reapertura del Estrecho de Ormuz. También niega cualquier plan para reunirse con Mohsen Rezaei y J.D. Vance. La propuesta de dos días sigue siendo condicional y no establece una fecha para la reanudación de la navegación. Tras reunirse con el Primer Ministro de Qatar, Donald Trump desestimó nuevas huelgas inmediatas manteniendo el bloqueo naval. Doha continúa su mediación, sin un acuerdo final anunciado entre las dos partes.

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Abbas Araghchi mantiene condiciones iraníes para reabrir el Estrecho de Ormuz. El martes 10 de noviembre, el Ministro de Relaciones Exteriores también negó planes para reunirse entre Mohsen Rezaei y J.D. Vance. Esta posición viene después de los comentarios optimistas de Donald Trump, el día después de su reunión con el Primer Ministro de Qatar. No se anunció ningún acuerdo entre Washington y Teherán.

Ormuz: las condiciones iraníes permanecen sobre la mesa

En declaraciones a la agencia oficial de noticias iraní, tomada por un organismo internacional, Araghchi siempre defiende un resultado diplomático. Cree que las nuevas operaciones militares o sanciones más severas no resolverían el conflicto. Pidió a Washington que aceptara los requisitos de la propuesta iraní de dos días.

Este plazo se refiere a la reapertura condicional de Ormuz a la navegación comercial. Teherán pidió el fin de la guerra en todos los frentes, la liberación de sus activos en el extranjero y el levantamiento del bloqueo estadounidense de sus puertos. El levantamiento de las sanciones contra el petróleo es también una de sus solicitudes comunicadas. Estas condiciones no son compromisos aceptados por los Estados Unidos.

Por lo tanto, la fórmula de 48 horas no establece una fecha de reapertura para el jueves 12 de noviembre. El plazo propuesto depende de la acción previa de Estados Unidos. Araghchi reafirma una oferta ya presentada, sin anunciar que ha entrado en vigor.

Rezaei – Vance meeting explicitly denied

El jefe de la diplomacia iraní respondió también a los informes de una entrevista entre dos altos funcionarios. Mohsen Rezaei dirige el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. J.D. Vance es Vicepresidente de los Estados Unidos. Según las declaraciones de Araghchi tomadas por la televisión pública iraní, no se planean reuniones entre ellos.

Esta denegación se refiere a un nombramiento directo específico. No significa que el comercio por intermediarios haya cesado. Qatar sigue llevando mensajes entre las partes. La distinción cuenta: las consultas indirectas pueden continuar sin una reunión anunciada de ambos funcionarios.

Rezaei mismo había rechazado información sobre las conversaciones en un mensaje transmitido en X el 9 de noviembre. Instó a Washington a aceptar las siete condiciones iraníes. Este mensaje, ya público antes de la declaración de Araghchi, no representa una nueva decisión tomada este martes. Tampoco aporta pruebas de que se hubiera alcanzado un compromiso.

Trump suspende la perspectiva de huelgas, no el bloqueo

El lunes 9 de noviembre, Donald Trump recibió al Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani en Washington. El Presidente de los Estados Unidos se refirió entonces a los progresos hacia el fin del conflicto. Indicó que no consideraba más huelgas inmediatamente, citando las solicitudes de varios países del Golfo.

Sin embargo, mantuvo el bloqueo naval estadounidense y la posibilidad de utilizar la fuerza. Por consiguiente, esta posición no cumple, en esta etapa, todas las condiciones previas iraníes. Refleja una decisión estadounidense sobre el uso inmediato de sus activos militares, sin anunciar una cesación del fuego aceptada por ambas partes.

Las declaraciones sucesivas aclaran así un desacuerdo sobre el orden de las medidas. En particular, Teherán exige el levantamiento del bloqueo antes de la reapertura prometida. Washington mantiene ese instrumento de presión. Las palabras del 10 de noviembre no permiten que se determine una fecha para levantar las restricciones o un calendario común para la ejecución.

Doha sigue mediando

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar reafirmó hoy sus constantes esfuerzos entre los Estados Unidos y el Irán. In a statement relayed by the Lebanese National Agency, he reported positive reactions from both sides. También destaca el creciente costo de cerrar Ormuz en el acercamiento al invierno.

Por consiguiente, Qatar tiene un canal diplomático activo. Irán mantiene sus requisitos y niega el encuentro directo mencionado. El siguiente paso depende de compromisos recíprocos anunciados y verificables, cuya fecha y modalidades finales aún no se han establecido.

Imagen del archivo: Ormuz Estrecho visto por Terra/MODIS, 2 de diciembre de 2020. MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, dominio público. Vestido editorial; Esta vista no muestra los acontecimientos de noviembre de 2026.

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