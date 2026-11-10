En esta contribución, René Naba presenta el libro de Ali Hamdan sobre Pastor, seda y expansión colonial francesa, del Levante al África Occidental. Regresa a la carrera del cardiólogo, sus vínculos con Líbano y Senegal, y su compromiso con la asociación Samben. El texto vincula la historia científica, la migración y el patrimonio colonial, y propone varias lecturas para ampliar la reflexión sobre estos temas.

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Pastor, seda y expansión colonial francesa Del Levante al África Occidental

Ali Hamdan (Author)

Marca editorial: LYS BLUE

Novelas y noticias de género – Novelas históricas

Texto en francés

Publicado: 01/05/2026

Disponible

16.00 € Precio de venta impuesto (Francia)

https://www.lysblueditions.com/humanscience/history-geography/pastor-soy-and-colonial-expansion-french-levant-a-lafrique-de-louest/

El tema rara vez se menciona en las enciclopedias científicas y publicaciones de los afroquistas, mucho menos tratadas.

Los escritos relativos a Louis Pasteur celebran, todos ellos, el científico mundialmente reconocido por su descubrimiento de la vacuna contra la rabia.

Un químico y físico, Louis Pasteur había dedicado su investigación a experimentos sobre minerales, insectos y luego plantas en microbiología.

Pocos examinaron la contribución de este científico a la expansión colonial francesa del Levant al África occidental.

Un médico filantrópico, en la encrucijada de sus dos bloques geopolíticos (el África Occidental y el Levante), trabajó para llenar esta brecha.

En el siglo XIX, cuando el pebrin amenazó con arruinar la industria de la seda francesa, el emperador Napoleón III envió a Louis Pasteur para salvar el giro. Pero el renacimiento de este « oro blanco » no sólo se juega en el laboratorio. Desde las montañas del Líbano hasta las tierras desconocidas de África Occidental, sigue el destino de las familias campesinas expulsadas por la pobreza en 1885. Sin equipaje, sin un lenguaje común, pero armado con inmensa valentía, estos pioneros comienzan desde cero para ofrecer a sus hijos un futuro. Un viaje entre la ciencia y la supervivencia, del Este al Atlántico », apoya al cardiólogo Ali Hamdan, graduado de medicina tropical de la Facultad de Medicina de Rennes y Cardiología de la Facultad de Medicina de La Timone-Marseille.

Ali Hamdan, del Líbano, originario del Senegal, binacional libanés-sengalí, es un producto puro de la cultura francesa, cuya nacionalidad también lleva.

Su singularidad es doble: cardiólogo a tiempo completo, Ali Hamdan es también presidente de la Asociación Samben, una asociación médica voluntaria, fundada en 2007 y dedicada a detectar malformaciones cardiacas entre jóvenes senegaleses.

Samben es una obra de palabras, en homenaje a su hermano de corazón, Sobel, de hecho su hermano adoptivo, que de hecho es el hijo de la enfermera del Doctor y que era su mejor amigo. Sobel murió de una muerte repentina, a los 17 años, y cuya trágica desaparición llevó a Ali Hamdan a optar por la cardiología.

La enfermedad cardíaca es un problema social en el Senegal, que sufre una grave falta de cardiólogos en el lugar: el 50% de los niños de la colonia francesa más antigua de África occidental nacen con defectos cardíacos. Hasta la fecha, se han diagnosticado 80.000 pacientes.

Periódicamente, el Dr. Ali Hamdan está de visita a las provincias senegalesas para tratar la enfermedad cardíaca juvenil. Sin cargo, sin decir nada.

El Institut Pasteur en Dakar tiene una antigua presencia en Senegal. Creado en 1924, trabaja para acelerar el acceso equitativo, sostenible y asequible a la salud en África.

The Institut Pasteur, a private, not-for-profit, Senegalese non-profit foundation recognized as a public tool, plays an important regional and continental role through its 12 specialized reference laboratories, notably for WHO as a collaborating centre for viral arboviruses and hemorrhagic fevers, for AFRICA CDC and for ECOWAS, a regional body covering 15 West African countries.

Su red de vigilancia centinela sínómica en Senegal (la red 4S), que incluye 28 sitios de vigilancia centinela en cada una de las 14 regiones del Senegal, se reproduce en toda la región de la CEDEAO.

Pero a pesar de esta importante contribución a la profilaxis de África, fue beneficioso que los aspectos menos gloriosos del personaje fueran llevados a la opinión pública para evitar una lectura selectiva de este gran académico francés. El crédito es para el Dr. Ali Hamdan.

Para seguir adelante en este mismo tema

Elise Loilery: Francia, una carga del hombre negro y no el revés

Economía política de colonización francesa en África de Raphaël Roudaire

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