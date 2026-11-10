El alcalde de Zuk Mikaël, Elias Beaino, afirma que el municipio tiene reclamaciones sobre Electricidad del Líbano y pide una indemnización con sus facturas. El artículo 67 de la Ley de Finanzas de 2004 autoriza esta operación. Sin embargo, no permite conocer el equilibrio del archivo municipal. Las cantidades recíprocas no son detalladas y no se presenta juicio final. La disputa plantea así la cuestión de la conciliación de cuentas, en el contexto de la campaña de recuperación de EDL.

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En Zuk Mikael, la disputa con la Electricidad del Líbano se refiere a cuentas y facturas. El presidente del municipio, Elias Beaino, afirma que el municipio también tiene reclamos sobre EDL y pide indemnización por las sumas adeudadas al establecimiento. Esta operación está autorizada por la Ley de Finanzas de 2004. Sin embargo, no hay ninguna declaración o juicio contradictorio que regule este caso en el material hecho público.

La campaña de recuperación de EDL puso las finanzas municipales a la vanguardia. El 2 de noviembre, el establecimiento anunció procedimientos de corte para las administraciones públicas, los organismos públicos y los municipios que no habían pagado ni contactado para regularizar su situación. Este anuncio general no detalló todas las suscripciones realmente privadas en la actualidad.

Zuk Mikael pide indemnización por las reclamaciones

Elias Beaino impugna la idea de un municipio simplemente buscando evitar el pago. Según él, ambas partes se debían dinero y sus cuentas no se conciliaban. The municipality reportedly sent an official letter to EDL requesting this operation, without having received a reply at the time of its statements, which were taken up on 10 November.

El alcalde también declara que un procedimiento judicial está entre el municipio y la institución de compensación y liquidación de cuentas. No menciona una decisión final. Por consiguiente, su declaración establece la posición del municipio en una controversia todavía pendiente, sin establecer por sí sola la cantidad que debe pagar el EDL.

Lo que el texto de 2004 realmente prevé

La referencia jurídica invocada merece una aclaración. This is Article 67 of Law 583 of 23 April 2004 on the general budget and supplement budgets for this year. Mediante la derogación de las normas de contabilidad pública, este artículo permite a los municipios y a las EDL compensar las sumas que se deben.

El texto abre esta posibilidad. No fija el equilibrio de las cuentas de Zuk Mikael y no constituye una decisión judicial a favor del municipio por sí solo. Por consiguiente, la base jurídica de la indemnización no debe confundirse con su aplicación efectiva en este caso.

En términos concretos, la indemnización consiste en determinar las reclamaciones admitidas de cada lado y luego la suma que se pagaría después de la reconciliación. Los retornos disponibles no dan el total reclamado por el municipio, el total reclamado por el municipio de EDL, o los períodos a los que se refieren estas cantidades. Por lo tanto, es imposible concluir cuál de los dos órganos sería en última instancia deudor y cuántos.

Los residentes esperan cuentas y servicios

El debate local también tiene una dimensión ambiental. Los residentes de Zuk Mikael y Zuk Mosbeh denuncian la carga de la contaminación asociada a la central eléctrica cercana y exigen que se tenga en cuenta esta situación. Sin embargo, esas reclamaciones no deben considerarse reclamaciones contables invocadas por el municipio: su naturaleza y posible indemnización se tratan por separado.

La próxima aclaración útil sería un estado de cuentas compartido por ambas partes: cuentas de consumo, sumas debidas al municipio y saldo después de la posible compensación. A response from EDL to the municipal mail and the evolution of the judicial procedure would then help to determine how the dispute could be settled. En su ausencia, ni la acusación de una simple negativa a pagar ni la afirmación de que la deuda municipal ya sería borrada cuenta del caso.

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