El ejército libanés anuncia veintiocho arrestos en Bekaa, Norte y Monte Líbano. Su declaración del 8 de noviembre distinguió entre las intervenciones después de incidentes armados, la detención de un hombre que deseaba la captura previa de un coche en Ain al-Héloué y los controles de residencia. Se incautaron armas, municiones y hachís. La institución no especificará la fecha de cada operación o las cantidades incautadas. Una investigación continúa bajo supervisión judicial, sin una condena anunciada en esta etapa.

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En una declaración del domingo 8 de noviembre de 2026, el ejército libanés anunció la detención de 28 personas. Estas operaciones tuvieron lugar en Bekaa, Norte y Monte Líbano. Entre las personas detenidas hay un hombre buscado por la captura previa de un coche en Ain al-Héloué, según la institución militar.

El balance incluye tres sirios libaneses y veinticinco sirios. Consiste en procedimientos separados: incidentes armados, búsqueda de un sospechoso y cheques de documentos de residencia. La liberación no especifica las fechas de cada transacción. Por lo tanto, no permite que todos ellos estén ubicados el 8 de noviembre.

Ejército libanés detalla las detenciones en Bekaa

En la presa de Al-Mahatta en Ras Baalbek, los militares arrestaron a un sirio que fue identificado como buscado por haber montado un coche en el campamento de Ain al-Helouah. El ejército coloca los hechos en una fecha anterior, sin más aclaraciones. It does not mention any explosion of the vehicle, victims or affiliation of the suspect.

En la misma presa, otra intervención llevó a la detención de dieciocho sirios y libaneses que los llevaban. El ejército informó de que estos pasajeros viajaban en el Líbano sin documentos legales. Ella no los carga con la bomba del coche.

In Safri, in the Baalbek area, a Lebanese was also arrested for firing, according to the press release. Los militares afirman haber encontrado hachís en su posesión. No se da cantidad.

Búsquedas después de incidentes armados

El ejército también anuncia búsquedas en Laylaki, Baabda, Fnaydik y Akkar al-Atika. Estas intervenciones siguen incidentes armados en esas zonas. A Lebanese man, suspected of shooting, was arrested. Se incautaron armas y municiones sin enumerar el texto.

La búsqueda continúa encontrando a otras personas involucradas en estos incidentes, dice la institución militar. No detalla las circunstancias de cada confrontación o su posible impacto humano.

Finally, at the Deir Ammar Dam in Minieh-Denniyeh District, six Syrians were arrested. El ejército los acusa de entrada irregular en el Líbano y de movimiento sin documentos legales.

The charges against the various persons arrested remain charges brought by the army. El comunicado anuncia el inicio de las investigaciones bajo la supervisión de la justicia competente y la entrega de objetos incautados. No denuncia ninguna condena.

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