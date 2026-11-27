El CDR está buscando ofertas hasta el 9 de diciembre para reparar hospitales públicos en Tebnine, Nabatiyah, Hasbaya y Marjayoun.

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El jueves 26 de noviembre, el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción (CDR) lanzó un llamamiento a licitación para rehabilitar hospitales públicos en Tebnine, Nabatiyah, Hasbaya y Marjayoun. Las empresas tienen hasta el miércoles 9 de diciembre al mediodía, hora de Beirut, para presentar sus ofertas. The RDC did not announced any award or start date.

Sólo un mercado para cuatro establecimientos

El contrato de construcción abarca los edificios existentes sin la construcción de nuevos hospitales ni la extensión de los emplazamientos. The four institutions are covered by the same contract, but each hospital has its own quantity records. El archivo proporciona aproximadamente 3.300 metros cuadrados de trabajo impermeable en los techos de los cuatro sitios, dependiendo de las cantidades estimadas en las especificaciones.

En Marjayoun, el caso incluye la rehabilitación de albergues a la entrada de emergencias. En Hasbaya y Marjayoun, tiene previsto reparar las instalaciones de ventilación y aire acondicionado en las salas de operaciones. In Nabatiyah, it includes the rehabilitation of fire protection facilities. The RDC coordinates the project with the Department of Public Health and hospital branches.

En Tebnine, el local de imágenes pero no el aparato

El trabajo en Tebnine incluye el desarrollo de locales para una unidad PET-TDM, una técnica de imagen que combina tomografía de emisión de posito y escáner. El contrato abarca obras de construcción y conexiones necesarias. La compra e instalación del dispositivo está cubierta por un contrato separado. Por lo tanto, la convocatoria del 26 de noviembre para licitaciones no establece una fecha para que los pacientes tomen un examen.

Cien y cincuenta días después de la puesta en marcha real

En el mandato se prevén 150 días desde el comienzo real, con sujeción a la confirmación de que los emplazamientos están protegidos contra los restos explosivos de guerra. El plazo no se fijará en la publicación de la convocatoria de licitaciones o del 9 de diciembre. Las intervenciones en diferentes sitios pueden superponerse.

La gestión hospitalaria sigue siendo responsable de la atención durante el trabajo. El dossier les pide que se pongan de acuerdo con la empresa a la fase, aprueben las interrupciones planificadas y validen cada área por escrito antes de que regrese al uso clínico. La RDC no publicó un calendario para la interrupción de servicios para pacientes.

Todavía hay una incoherencia de fechas en el archivo on-line: un anexo presenta evaluaciones preliminares que ya ha realizado entre enero y mayo de 2027, después de la fecha de presentación publicada. La tarjeta oficial del CDR todavía indica el 9 de diciembre de 2026 al mediodía. El anexo no permite las fechas de las visitas de evaluación.

Financiación del Banco Mundial, sin financiación publicada

El mercado forma parte del Proyecto de Asistencia para Emergencias en el Líbano, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo 9841-LB. Los 250 millones de dólares representan financiación inicial para todo el programa de reconstrucción, que abarca varios sectores, no a costa de estos cuatro proyectos. El aviso RDC no publica ningún premio o fecha de firma. El próximo plazo público es la presentación de licitaciones.

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