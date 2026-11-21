La Universidad Americana de Beirut y Middle East Airlines están lanzando un certificado de gestión de aviación y mejora de operaciones. Los cursos se imparten en formato cara a cara y tienen lugar dos noches a la semana durante ocho meses. La universidad tiene un cargo de $4,800 y requiere un máster en inglés.

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La Universidad Americana de Beirut (AUB) y Middle East Airlines (MEA) están lanzando capacitación en gestión de aviación. Anunciado el 19 de noviembre, este primer proyecto conjunto apunta tanto a profesionales como a jóvenes graduados. La universidad tiene ocho meses de cursos de cara a cara y un cargo de $4,800 para el programa.

El presidente de la AUB Fadlo Khuri y el CEO de Middle East Airlines Mohamad El Hout firmaron un memorando de entendimiento en Suliman S. Olayan Business School en Beirut. Ambas instituciones quieren desarrollar sus relaciones en la formación profesional, la investigación y el intercambio de habilidades. La medida concreta para el tiempo es la apertura de la matrícula en un certificado de formación continua.

AUB MEA training: two courses, three certificates

La ruta de gestión de la aviación abarca el funcionamiento de las aerolíneas y aeropuertos, las normas del sector y sus mecanismos económicos. Los temas anunciados incluyen precios, planificación financiera y control de costos. El programa también aborda la seguridad y la seguridad de la aviación. No está capacitado para pilotar: está interesado en las decisiones adoptadas por los funcionarios de transporte aéreo sobre el terreno y en los servicios de gestión.

La segunda ruta es mejorar las operaciones. Se ocupa de la calidad, el cumplimiento y la gestión de proyectos. Los participantes pueden elegir una de las dos rutas o seguirlas juntos. La AUB distingue tres certificados profesionales: gestión de la aviación, excelencia operacional, o un certificado que combina ambos. El precio del programa aparece en el registro público, pero no indica una tasa separada para cada una de las dos rutas.

La contribución del MEA incluye casos prácticos y ejercicios. La universidad presenta este trabajo como complemento de los cursos, no como un período de prácticas en la empresa. También anuncia certificaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) además del certificado AUB. La escuela afirma que es un centro de formación aprobado por IATA. Estos títulos no son una licencia piloto ni una promesa de alquiler.

Dos lecciones a la semana después de las 17.00 horas

La escuela planea dos sesiones semanales cara a cara después de 17 horas. Los cursos están dirigidos, entre otras cosas, a administradores de empresas y aeropuertos, profesionales de la seguridad y agentes que trabajan en organismos reguladores. AUB también cita jóvenes graduados en transporte, ingeniería o gestión y profesionales que cambian sectores. Es necesaria la maestría del inglés escrito y oral.

Los $4,800 son los honorarios publicados en la fecha de consulta. La escuela menciona reducciones de la matrícula temprana y de sus antiguos estudiantes, sin indicar la cantidad en su tarjeta. Publicó registros abiertos el 21 de noviembre. La misma página no proporcionó fecha de entrada ni fecha límite.

Un acuerdo de investigación más amplio que la capacitación

La formación de aviación AUB MEA es el primer proyecto hecho público en virtud del acuerdo. La universidad también menciona el trabajo futuro en cadenas de suministro, optimización de redes, calidad del servicio de pasajeros y los efectos ambientales de las operaciones. Estas son todavía esferas de cooperación. El anuncio no proporciona un calendario de investigación, presupuesto o primer proyecto conjunto en estas áreas.

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