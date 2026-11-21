António Costa propone 1 780.900 millones de euros en compromisos para el presupuesto europeo de 2028 a 2034. Esto es 204 mil millones menos que el proyecto inicial de la Comisión, pero más que el marco actual a precios constantes. La investigación, la movilidad de los estudiantes y los ingresos propios permanecen en discusión antes de la próxima cumbre.

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El 21 de noviembre, António Costa presentó una nueva propuesta para el presupuesto de la Unión Europea de 2028 a 2034. Reduce el límite máximo propuesto para compromisos de 1 780.900 millones de euros, que es 204 mil millones menos que el proyecto inicial de la Comisión. Esta disminución del proyecto 2025 no es una disminución del marco actual.

El Presidente del Consejo Europeo presentó su compromiso a los Estados Miembros unos días después de su reunión en Bruselas los días 26 y 27 de noviembre. Su proyecto redujo la cantidad total solicitada por la Comisión en julio de 2025, al tiempo que reservó más dinero que hoy para la investigación y movilidad estudiantil. Los Jefes de Estado y de Gobierno aún no han adoptado este marco.

De donde provienen los 204 mil millones de euros

El cuadro de la Secretaría General del Consejo muestra el cálculo. Durante siete años, la Comisión propuso 1 984.894 millones de euros en compromisos a precios corrientes; Costa propone 1.780.000 millones. La diferencia es de $204.014 mil millones, o alrededor del 10,3% del primer proyecto. Los compromisos establecerán los límites de las obligaciones que la Unión pueda asumir. difieren de los créditos de pago, que se desembolsan durante el período.

Para comparar el marco con el de 2021–27, debemos tomar las columnas expresadas en los mismos euros, los de 2025. A continuación, el cuadro muestra 1 582.5 mil millones de euros en compromisos en la propuesta Costa, en comparación con 1 270.500 millones de euros en el marco actual. Según esta tabla, el siguiente marco sería por lo tanto superior al actual en euros constantes, pero inferior al proyecto inicial de la Comisión para el mismo período 2028-34.

Investigación, estudiantes y barrio: dos comparaciones diferentes

Horizon Europe, el programa de investigación, aumentaría de 89,3 mil millones de euros a 140 mil millones de euros a precios de 2025, un aumento de alrededor del 57% sobre el marco actual. Sin embargo, ello es inferior a los 154.900 millones propuestos por la Comisión. Erasmus+ seguiría el mismo camino: 34,7 mil millones en el compromiso, en comparación con 27,7 mil millones en el marco actual y 36.2 mil millones en el proyecto inicial. Por lo tanto, se entiende que el aumento del 25% de Costa se compara con el presupuesto actual, no con la propuesta 2025.

La línea para el Oriente Medio, el África septentrional y el Golfo dentro del programa de acción externa ilustra la misma brecha. La tabla la lleva a 30.800 millones de euros en 2025, en comparación con 22 mil millones de euros en el marco actual y 37.900 millones de euros en la propuesta de la Comisión. Este sobre cubriría toda la región. No especifica una cantidad para el Líbano o proyectos ya aprobados.

Los Estados todavía deben acordar la financiación

Costa propone aumentar las contribuciones nacionales promedio del 0,80% al 0,82% del ingreso nacional bruto. También quiere ampliar los recursos propios de la Unión en torno a cinco canales: ingresos procedentes de servicios digitales de grandes empresas, ajuste de carbono en las fronteras, residuos electrónicos no reciclados, tabaco y el mercado de subsidios de emisión. Junto con los ingresos existentes, dijo, estos recursos podrían aumentar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Este no es el rendimiento de las cinco nuevas pistas tomadas en aislamiento.

La reunión los días 26 y 27 de noviembre es una etapa de negociación, no un nombramiento de adopción garantizado. El Reglamento que establece el marco debe ser aprobado por unanimidad por el Consejo de la Unión después de la aprobación del Parlamento Europeo. La decisión sobre los recursos propios sigue un procedimiento separado, con acuerdo unánime y ratificación en todos los Estados Miembros de conformidad con sus normas constitucionales.

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