Los datos robados incluyen nombres, direcciones y coordenadas, incluyendo comandos Digitec y Galaxus. Según Planzer, los datos bancarios y los identificadores del portal de receptores no están preocupados.

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Los datos robados incluyen nombres, direcciones y coordenadas, incluyendo comandos Digitec y Galaxus. Según Planzer, los datos bancarios y los identificadores del portal de receptores no están preocupados.

El transportista suizo Planzer especificó el jueves 26 de noviembre el perímetro del vuelo de datos que había anunciado dos días antes. La compañía afirma que la información de envío de todos los paquetes apoyados por su servicio Cartel Planzer del 1 de enero de 2018 al 26 de febrero de 2023 inclusive se ve afectada. Estas fechas corresponden a los envíos correspondientes, no a la duración de la intrusión. El grupo no comunicó el número de personas afectadas.

Órdenes para Digitec y Galaxus están preocupados

El transportista indicará los nombres, direcciones y datos de contacto de los destinatarios y destinatarios, cuando se haya facilitado dicha información. Digitec Galaxus confirma que el vuelo incluye datos sobre órdenes que Planzer le entregó. El comerciante cita números de paquete, nombres de envío y direcciones, direcciones de correo electrónico y, en algunos casos, números de teléfono. Según él, el ataque no afectó sus propios sistemas y las entregas continúan.

Planzer afirma que la información de pago y los datos financieros no han sido robados. También excluye los datos de almacenamiento y otros servicios de transporte, incluido el transporte de mercancías a granel. El transportista afirma que no tiene ninguna indicación en su actualización del 26 de noviembre de una publicación de los datos robados.

Dos portales, dos situaciones diferentes

El vuelo también toca las cuentas de portal utilizadas por los remitentes: identificadores, contraseñas en forma cifrada Planzer y coordenadas registradas en las cuentas. La empresa afirma haber discapacitado estos accesos el 24 de noviembre e impuesto la definición de una nueva contraseña. Afirma que el portal separado para los receptores de paquetes y sus identificadores no están afectados.

El porteador anunció que había presentado el asunto ante la Oficina Federal de Seguridad Cibernética y el Oficial Federal de Protección y Transparencia de Datos, y había iniciado un procedimiento penal. No se comunicó ninguna atribución pública de intrusión.

Compruebe una entrega sin un mensaje inesperado

Un nombre real o número de paquete no autentica un aviso de entrega. Planzer afirma que no solicita pago en línea por correo electrónico, SMS o WhatsApp. En caso de solicitud inesperada, es mejor abrir el sitio web del vendedor o del transportista y comprobar el pedido, en lugar de seguir el enlace, escanear el código QR o responder al mensaje.

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