Environment Canada pronostica varias horas de lluvia congelada el viernes por la mañana en el área de Quebec. Otra advertencia se refiere al aumento del agua en la costa por la noche.

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Environment Canada pronostica varias horas de lluvia congelada el viernes por la mañana en el área de Quebec. Otra advertencia se refiere al aumento del agua en la costa por la noche.

Motoristas y peatones podrían encontrar pavimentos y aceras resbaladizas el viernes 27 de noviembre en Quebec City. Environment and climate change Canada issued a yellow freeze rain warning at 11:57 p.m. Thursday, local time. El servicio meteorológico predice unas pocas horas de hielo, con depósitos de hielo potencialmente más grandes en valles donde el aire frío se acumula.

El hielo esperado en el momento pico

La advertencia incluye viajes por la mañana. Incluso cuando una carretera parece simplemente mojada, una película de hielo puede dificultar el frenado y los cambios de dirección. El boletín predice que la precipitación cambiará a la lluvia alrededor del mediodía. Este pronóstico no significa que las superficies de hielo sean practicables en este momento.

El Servicio Meteorológico considera que su confianza en la previsión es elevada y clasifica los impactos esperados como moderados. La advertencia para Quebec no se aplica a toda la provincia: en Montreal, el boletín local pronostica lluvia el viernes. Los viajeros pueden consultar el mapa de Quebec 511 para comprobar la condición de las carreteras en su propio viaje.

Una segunda advertencia en la costa

La costa de la región de Quebec es objeto de una advertencia separada para la noche del viernes. La combinación de un viento nororiental, una oleada y una marea de alta densidad podría causar que el agua se elevara a un nivel inusual y causar un derrame menor en zonas bajas. Este es un pronóstico de desbordamiento, no un hallazgo de inundación.

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