Horarios administrativos en Siria: 8 a.m. a 14 p.m. desde diciembre

Siria fijará las horas de los órganos administrativos públicos de las 8.00 a las 16.00 horas, del 1o de diciembre de 2026. En la decisión 1616 se establece una organización especial para los establecimientos económicos cuya labor debe seguir siendo continua. No presenta ninguna compensación salarial asociada a este cambio. Deben especificarse disposiciones específicas para los servicios, permanencias y recepción de los usuarios. El nuevo calendario tiene lugar en un contexto de ingresos forzados, sin la reciente encuesta que mide su recepción.

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Las horas administrativas en Siria pasarán de las 8.00 a las 16.00 horas del 1o de diciembre de 2026. La Secretaría General de la Presidencia estableció este calendario en la decisión 1616, anunciada el 2 de noviembre. La medida abarca los órganos administrativos públicos. Las instituciones económicas cuya actividad requiere continuidad mantendrán una organización adaptada a sus propias reglas.

¿Qué tiempos administrativos en Siria a partir de diciembre?

El nuevo marco cubre una amplitud diaria de ocho horas. Su fecha de aplicación deja noviembre como período de preparación. According to official information provided by a news agency, the General Secretariat requests the publication of the text and its notification from the authorities responsible for carrying it out.

El perímetro merece especial atención. La decisión se refiere a los órganos públicos de carácter administrativo. No es, solo por esta redacción, una norma universal para cada actividad pública o privada. Tampoco especifica los tiempos de recepción de cada ventana.

Para un usuario, el rango de trabajo de los agentes y la duración de la apertura de un servicio no necesariamente superponen. Por lo tanto, las administraciones tendrán que especificar sus arreglos prácticos antes de que comience el nuevo calendario.

Una excepción para las actividades económicas continuas

El texto prevé explícitamente el caso de los órganos públicos de carácter económico cuya tarea es trabajar sin interrupción. Estos establecimientos establecerán tiempos de inicio y finalización y rotaciones de acuerdo con sus regulaciones específicas y requisitos de servicio.

Esta distinción permite retener equipos sucesivos cuando la actividad no puede detenerse al final de un día administrativo. Sin embargo, el informe oficial no contiene una lista detallada de los establecimientos interesados.

Tampoco presenta un calendario común para cualquier permanencia, ruptura o horario especial. Estos puntos tendrán que leerse en los textos y reglas de aplicación de cada organización, en lugar de deducir únicamente del calendario nacional.

Los ingresos de los agentes siguen siendo un archivo separado

The decision is based, inter alia, on the general status of State officials, which is derived from Law 50 of 2004 and its amendments. Las actas también se refieren a la Orden 98 de 2026 y a la correspondencia de los Ministerios de Desarrollo Administrativo y Finanzas.

Las disposiciones hechas públicas no muestran ningún aumento salarial relacionado con este calendario. Tampoco detallan un nuevo esquema de horas extraordinarias. Por lo tanto, sería prematuro combinar automáticamente los cambios en los calendarios con la compensación financiera.

La cuestión se plantea en el contexto de los ingresos familiares forzados. La encuesta de opinión siria publicada a principios de noviembre, ya detallada por Libnanews, distingue a los hogares que satisfacen sus necesidades sin ahorrar de aquellos cuyos ingresos siguen siendo insuficientes. No mide específicamente el efecto de este nuevo calendario en los funcionarios públicos.

Su trabajo sobre el terreno se completó el 15 de octubre, antes de que se anunciara la decisión. Por lo tanto, sus resultados no pueden utilizarse para describir la recepción de la medida. El próximo paso concreto será comunicar los arreglos específicos para las administraciones antes de la entrada en vigor del 1o de diciembre.

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