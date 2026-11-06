Pasaportes: los pasos en Washington y Detroit

Los residentes libaneses de los Estados Unidos pueden solicitar un pasaporte biométrico en Washington o Detroit sin regresar al Líbano. La presencia, los nombramientos y las partes permanecen enmarcadas. Esta guía establece los procedimientos actualizados, los intercambios apropiados y los tipos antiguos mostrados, para preparar su archivo sin confusión o desplazamiento innecesario.

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Los Estados Unidos pueden solicitar pasaportes biométricos libaneses sin previo regreso al Líbano. Washington y Detroit tienen el equipo para tomar datos biométricos. Sin embargo, los procedimientos siguen vinculados al lugar de residencia, un nombramiento y las habitaciones requeridas por cada actuación. En Washington, incluso la renovación impone ahora una presencia física.

El despliegue estadounidense comenzó el 21 de septiembre de 2026. El Servicio de Seguridad General dotó a la Embajada del Líbano en Washington y al Consulado General en Detroit y luego entrenó a los oficiales interesados. Esta apertura acerca la presentación de la solicitud de los usuarios. No significa la publicación inmediata del documento o el procedimiento plenamente factible de una computadora.

The practical information below was verified on 6 November 2026 on the official notices available. Un punto merece especial atención: las páginas viejas siguen siendo accesibles. Por lo tanto, los anuncios recientes sobre citas y biometría deben distinguirse de instrucciones anteriores que aún se muestran.

Pasaportes biométricos: comprobar su distrito electoral

Un solicitante no elige automáticamente Washington o Detroit según la primera cita encontrada. El Estado de residencia determinará la representación competente. Los Estados Unidos tienen una embajada libanesa y tres consulados generales, cada uno que abarca un distrito.

Washington incluye residentes de Maryland, Virginia, los dos Carolines, Georgia, Tennessee y Florida. Su jurisdicción también incluye Louisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Texas, Alabama y el Distrito de Columbia.

Detroit cubre Michigan, Kentucky, Illinois, Ohio, Indiana, Minnesota, Iowa, Nebraska, ambos Dakota, Wisconsin, West Virginia, Missouri y Kansas. Otros residentes deben verificar su conexión con los consulados de Nueva York o Los Ángeles. Washington State, en la costa oeste, no está confundido con Washington, D.C.

En Washington, la presencia también se refiere a la renovación

El anuncio publicado el 2 de octubre, aplicable desde el 1 de octubre, abre la primera solicitud de pasaporte biométrico en la embajada. También establece que los titulares de un pasaporte biométrico deben presentarse para renovarlo. Los datos biométricos y la fotografía se toman en el sitio.

La cita se puede encontrar en passports@lebanonembassyus.org o +1 202 939-6306. La recepción sin cita depende de las posibilidades del servicio. Por lo tanto, no es una solución que se considere adquirida antes del desplazamiento.

Para una primera aplicación biométrica, la notificación solicita, además del archivo habitual, una tarjeta de identidad libanesa emitida por menos de diez años o un extracto de estado civil individual de menos de tres años. Requiere los originales de estos documentos. Una fotocopia sola no cumple con este requisito.

Preparar un archivo en línea y conseguir un nicho son dos pasos distintos. El nombramiento se utiliza para organizar el paso al mostrador; no exime de recoger pruebas. Antes de un viaje, el solicitante debe tener el registro de su situación especificada, en particular para un niño o un documento perdido.

En Detroit, tres días reservados para aplicaciones

A notice from the Consulate dated 26 September reserves Lunes, Martes and Juevess from 9.30 a.m. to 2 p.m. for biometric passport applications. El servicio funciona por cita. Los usuarios pueden contactar con +1 248 810 7730 durante las horas de trabajo o escribir a biometricpass.lebconsulatedtw@gmail.com.

Esta dirección de correo electrónico aparece en el aviso oficial, incluso si utiliza un dominio general de mensajería pública. Para evitar un error de receptor, debe copiarse del anuncio del consulado y seguir sus instrucciones. No se requiere intermediario privado para solicitar este nombramiento.

El Consulado General, comúnmente conocido como el Consulado de Detroit, se encuentra en Southfield: 1000 Southfield Town Center, Suite 2450, Michigan 48075. Los horarios biométricos no deben interpretarse como los de todos los servicios consulares.

Los documentos no se limitan al pasaporte antiguo

La sección de Washington pide el formulario, el pasaporte y copias originales, la prueba de identidad libanesa y un documento americano. En el caso de los menores, también se menciona el estado civil familiar y el consentimiento parental. Los detalles dependen del tipo de demanda; una pérdida de pasaporte requiere elementos adicionales.

Detroit emite un aviso especial, fechado el 22 de septiembre, para el primer número. En él se prevé un documento administrativo individual preparado con la Misión, un documento de fotografía e identificación certificado recientemente. Se distingue una ruta con un extracto familiar reciente y otra con una tarjeta de identidad libanesa menor de 10 años, acompañada de una prueba de residencia o pasaporte extranjero.

Estas listas no deben fusionarse en un único archivo válido en todas partes. Un extracto solicitado de Washington no tiene necesariamente el mismo título o la máxima antigüedad que el citado en Detroit. El departamento competente confirmará la combinación aplicable antes del envío original.

Costos y plazos: no repita las cantidades antiguas

Washington anunció una reducción en varias tarifas consulares el 1 de marzo de 2026. El gráfico muestra $150 por un pasaporte biométrico quinquenal y $300 por diez años. La duración autorizada depende de la categoría del solicitante. Estas cantidades no incluyen necesariamente los gastos de envío elegidos para el archivo.

La página de pasaporte de Detroit todavía muestra tarifas aplicables el 1 de enero de 2025. No constituyen confirmación de la cantidad a pagar en noviembre de 2026. La tasa actual y el método de pago deben solicitarse del consulado, en lugar de preparar un pago de esta partida anterior.

Washington recomienda que se prevea la demanda tres meses antes de la expiración. Su página distingue el enrutamiento diplomático de una opción expresa pagada. Las duración contenidas en ellos siguen siendo indicativas y no constituyen una obligación de rendición en una fecha determinada. El lanzamiento de la toma biométrica en los Estados Unidos no prueba que la impresión y devolución del documento se vuelva inmediata.

Por último, las nuevas disposiciones de Washington apuntan a los ciudadanos libaneses. La Embajada afirma que en esta etapa no cambian el régimen de documentos de viaje de los refugiados palestinos del Líbano. Antes de reservar un viaje, cada usuario debe obtener del servicio competente las condiciones correspondientes a su documento y comprobar cuándo puede recuperarlo.

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