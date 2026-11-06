Los ex detenidos sirios describieron palizas, privaciones y búsquedas humillantes en relatos repetidos a principios de noviembre. These charges require investigation and remain separate from the new military incidents reported in Quneitra. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había alertado acerca de las prolongadas detenciones en octubre, sin tener un total plenamente verificado. No hay un vínculo directo entre los testigos y los movimientos recientes alrededor de la presa de Al-Mantara. Las garantías jurídicas, el acceso a los familiares y las condiciones de detención siguen siendo el centro del caso.

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Las detenciones en la República Árabe Siria meridional siguen siendo el núcleo de las preocupaciones sobre las operaciones israelíes. Stories of former detainees, taken from the press on 3 November, describe violence and deprivation. It appears that new military movements are reported around the Al-Mantara dam in Quneitra province. Los testimonios se refieren a experiencias individuales. They request investigations and do not constitute, alone, a judicial finding of all places of detention.

Detentions in the South: What Witnesses Describe

Two men presented under the pseudonyms of Hajji and Halim recount degrading conditions after their arrest by Israeli forces. La primera se refiere a las comidas maltratadas por guardias, restricciones de higiene y la prohibición de extenderse durante el día. El segundo describe palizas humillantes y búsquedas.

Sus historias fueron recogidas por primera vez por un diario árabe, luego traducida por un especialista en medios de comunicación en Siria. Este último declara expresamente que no verificó el contenido del informe. Libnanews no pudo confirmar independientemente cada escena reportada.

Esta reserva no exime el examen de los cargos. It requires that they retain their attribution, without turn the two experiences described into evidence on all detainees. Quedan por documentar las fechas específicas de cada episodio, las instituciones involucradas y las responsabilidades individuales.

Un caso ya planteado por el ACNUDH

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había alertado este asunto el 9 de octubre. Su portavoz, Shabia Mantoo, se refirió a informes de detención prolongada, a veces superior a un año. Some persons reportedly did not receive an explanation of the reasons for their arrest.

The organization also mentioned allegations of beatings, standing stations imposed for long periods of time and threats. This information came from former detainees and other sources. No constituyen confirmación de cada detalle de los testimonios publicados en noviembre.

En esa fecha, el ACNUDH informó de que 49 sirios permanecían detenidos por Israel. Afirmó que no había verificado de forma independiente un total exhaustivo y actualizado. Por lo tanto, este número no puede presentarse como conteo al 6 de noviembre.

Las Naciones Unidas exigen una base jurídica de conformidad con el derecho internacional para toda detención y respeto de las garantías de las personas detenidas. También pidió que se pusiera fin a los actos que intimidaban a los habitantes, incluidas las redadas y las restricciones de viaje.

Al-Mantara, un nuevo episodio reportado en Quneitra

Al mismo tiempo, el componente militar está experimentando nuevos acontecimientos. On 3 November, a regional media reported the advance of several Israeli vehicles towards the Al-Mantara Dam. Mencionó una presencia de drones y citó las observaciones de una organización posterior al conflicto.

On 5 November, a news agency relayed news from Syrian television about artillery fire. According to the report, three shells had been fired at the vicinity of the dam the day before. Otros dos cayeron el 5 de noviembre en tierras agrícolas cerca de Beit Jinn, al sudoeste de Damasco.

Esta información no proporciona un registro confirmado de víctimas o daños. Tampoco pueden alegar que la propia presa sufrió daños. The incursions, shooting and detentions are separate events: there is no direct link between the witnesses and the 3 November movements.

Una justificación segura, no se encontró respuesta específica

Israel presenta su presencia y sus operaciones en el sur de Siria como medidas de seguridad. En declaraciones previamente comunicadas por la prensa israelí, su ejército invocó la prevención de ataques contra su territorio. Damasco denuncia estas operaciones como violaciones de su soberanía.

No se encontró ninguna respuesta específica israelí a los dos testimonios hechos el 3 de noviembre o a los episodios de Al-Mantara descritos aquí en los elementos consultados. Esta ausencia no permite presumir la respuesta de las autoridades interesadas.

An international report of 17 October also indicated that it was awaiting a response from the Israeli army on the alleged violence in detention.

El marco de separación de fuerzas establecido en 1974 sigue siendo el centro de la controversia territorial. Para los detenidos, los puntos a aclarar siguen siendo individuales y concretos: lugar de detención, motivos jurídicos, acceso a un abogado, contactos familiares y posibilidad de impugnar la privación de libertad.

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