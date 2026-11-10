HORECA Líbano celebra su 30 aniversario, con más de 400 expositores y 2.500 marcas reunidas en el Seaside Arena

HORECA Líbano celebra su trigésima edición en el Seaside Arena en Beirut, 10-13 de noviembre de 2026. Organizada por Hospitality Services, el espectáculo reúne a más de 400 expositores y 2.500 marcas. Ofrece reuniones profesionales, concursos, innovaciones, conferencias y espacios creativos para los sectores de hostelería y catering.

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Beirut, 10 de noviembre de 2026 – HORECA Líbano abrió hoy sus puertas en el Seaside Arena, lanzando su 30a edición y marcando tres décadas como un evento anual de negocios en los sectores de hostelería y restauración de la región.

Organizada por Hospitality Services, esta edición histórica reúne a más de 400 expositores y 2.500 marcas en tres salas y 13.000 m2. Durante cuatro días, espera 24.000 visitantes profesionales, incluyendo chefs, restauradores, productores, distribuidores, arquitectos, arquitectos interiores y grandes actores del sector.

Asistieron a la ceremonia de apertura el Excmo. Sr. Laura Lahoud, Ministro de Turismo, el Excmo. Sr. Nizar Hani, Ministro de Agricultura, el ex Ministro Mohammad Choucair, Presidente de los órganos económicos, el Gobernador Marwan Abboud de Beirut, el Magistrado Marwan Abboud, así como varios embajadores y presidentes de cámaras, asociaciones, consejos y sindicatos, junto con los principales actores del sector, profesionales y medios de comunicación. La ceremonia fue presentada por el periodista Lea Fayad.

« Hoy es un momento especial en un viaje de 30 años. No sólo estamos abriendo una nueva edición de HORECA: estamos celebrando treinta años como evento en el sector de la hospitalidad », dijo Joumana Dammous-Salamé, cofundadora y directora de Servicios de Hospitalidad. « Cuando lanzamos HORECA en 1994, tuvimos una visión clara: crear un lugar donde se pueden encontrar industrias de hostelería, alimentos y alimentos para intercambiar ideas, conectarse y prepararse para el futuro. Salimos del Líbano, pero exportamos el éxito de HORECA y la experiencia del sector libanés en toda la región. »

« HORECA nunca fue un simple show. Es la reunión anual de negocios de nuestro sector, un trampolín, un lugar de aprendizaje y, para muchos, el comienzo de toda una carrera. A pesar de las circunstancias muy difíciles que enfrentamos, nada podría impedirnos organizar HORECA. Mantenemos la llama encendido. Esta edición mira al futuro: celebrar nuestra historia es seguir desafiándonos y abrir la puerta al futuro. En homenaje a mi padre, Nohad Dammous, mi mentor y muchos otros, me complace anunciar el lanzamiento del Premio Dammous Nohad para la Excelencia. »

« HORECA se ha convertido en un lugar donde los hoteleros, restauradores, profesionales del turismo, productores, proveedores y chefs se encuentran, y donde los libaneses presentan lo que crean y exportan a la región », dijo la ministra de Turismo Laura Lahoud. « También nos ha convertido en una referencia esencial para comprender el sector: donde progresa, donde duele y lo que necesita. El mensaje siempre ha sido claro: el estado debe estar presente junto a aquellos que continúan trabajando e invirtiendo en las circunstancias más difíciles. HORECA es uno de los mejores ejemplos de esta capacidad: treinta ediciones de reuniones, negocios e ideas, y una marca libanesa que también ha ganado otros mercados árabes. Nuestra misión es proteger esta capacidad y proporcionarle seguridad, gestión y políticas adecuadas. »

« En todas partes, recientemente en la Sultanía de Omán, el Ministerio de Agricultura y todos los que nos encontramos están orgullosos de HORECA y lo consideran un paso importante en sus países », dijo el Excmo. Ministro de Agricultura Nizar Hani. « El Ministerio de Agricultura participa activamente en HORECA, junto con las cooperativas, en varios eventos, y estamos lanzando iniciativas de HORECA. El turismo y el progreso del país necesitan estabilidad. »

Hablando de la visión del sector, el periodista y experto económico Maurice Matta dijo: « HORECA no es sólo una feria; Es una plataforma que reúne a los actores del sector bajo un mismo techo. Treinta años es el resultado del trabajo duro, y HORECA se ha convertido en un producto exportado a Riad, Omán, Kuwait y Jordania. En 2025, el turismo representaba más del 20% del PIB y estaba vinculado a 357.000 empleos directos e indirectos. La respuesta sustantiva es en dos palabras, confianza y estabilidad, ya que la estabilidad protege la inversión. Y son nuestros recursos humanos, no el dólar, los que siguen siendo nuestro capital principal. »

Por primera vez, tres espacios cuidadosamente diseñados llevan a los creativos a HORECA, uniendo el know-how detrás de la placa y la sala a los profesionales que los hacen vivir. En « Desde el terroir a la mesa », los cerámicos exhiben una artesanía contemporánea. « La Folie des chaises » ve a los diseñadores reinventando la silla a través del patrimonio libanés y el diseño moderno. « Anatomía de una comida » reúne a fotógrafos contemporáneos que capturan el arte de la cocina.

Los productos producidos en el Líbano son el honor de HORECA Innovations, una selección hecha por un comité de expertos, que presenta más de 25 productos en los campos de alimentos, bebidas, equipos y servicios. La categoría « Rising Stars » rinde homenaje a los pequeños productores que marcan la diferencia, mientras que se seleccionan los favoritos de « Board » y se otorga un « Premio Público ».

El programa Hosted Buyers da la bienvenida a 25 compradores locales influyentes que buscan productos y asociaciones libaneses, mientras que el Job Meeting Point conecta hoteleros, propietarios de restaurantes y reclutadores con profesionales que buscan nuevas oportunidades.

HORECA Las charlas reúnen a más de 100 oradores invitados para mesas redondas diarias sobre tendencias, oportunidades y desafíos que conforman el sector en el Líbano y la región, y HORECA Studio ofrece masterclasses y sesiones con líderes y expertos de renombre, así como sesiones de firma e intercambios.

Los talentos están en el centro de atención durante todo el evento: más de 200 participantes compiten ante más de 35 jurados, expertos e invitados internacionales durante los cuatro días. El salón de hospitalidad Culinaire y el concurso de Chef Junior se celebran en el estadio HORECA. HORECA El teatro acoge el Concurso de Baristas HORECA, recientemente certificado por la Asociación de Cafés Especializados (SCA), así como el Concurso de Arte Latte, el Concurso de Cantantes Libaneses y el Concurso de Mocktail.

En el vestíbulo, los visitantes descubrirán productos alimenticios y de bebidas, desde carne, mariscos, productos lácteos y panadería hasta café, vino, espíritus y bebidas no alcohólicas, así como equipo de hotelería y cocina, mobiliario interior y arquitectura, artes de mesa, ropa de hogar, tecnología, embalaje y consultoría, contratación y servicios de capacitación.

HORECA Líbano cuenta con el apoyo de los Ministerios de Turismo, Economía y Comercio, Industria y Agricultura, la Asociación de Industriales Libaneses, la Federación de Cámaras de Comercio, la Unión de Propietarios del Restaurante, la Unión de Propietarios del Hotel y la Asociación Franchise Libanesa.

– FIN –

HORECA Líbano, 10 – 13 noviembre 2026 Programa, registro y noticias en horecoshow.com y en la aplicación móvil oficial de HORECA Líbano.

Acerca de Servicios de Hospitalidad: Fundada hace más de 30 años, los Servicios de Hospitalidad organizan ferias y eventos dedicados a la hospitalidad y restauración en el Medio Oriente y más allá, incluyendo HORECA Líbano, HORECA Jordania, HORECA Kuwait, HORECA Riyadh, HORECA Omán, la Feria de Chocolate y Pastelería (Dubai y Riyadh) y Whisky Live Beirut. Sus plataformas publicitarias y mediáticas incluyen Hospitality News Middle East, Lebanon Traveler y Taste & Flavors.

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