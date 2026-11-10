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Líbano meridional, ejército y diplomacia: 10 de noviembre
Libnanews 10 noviembre 2026
Nuevas huelgas en el sur del Líbano, el apoyo de Joseph Aoun al ejército, la propuesta de Gebran Bassil y la reapertura de la carretera bajo la presa de Qaraoun. El resumen también incluye mediación de Qatar, discusiones sobre Ucrania en Abu Dhabi, comercio con Irak y inflación estadounidense. Finalmente, escapó de una puta corgi en Charlotte.
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