Líbano: rastros de nervios en fósiles

En el Líbano, los fósiles de Dorateuesta síriaca guardaban rastros que los investigadores interpretan como nervios de los brazos. Estudios publicados en 2024 y 2025 también describen tazas de succión y órganos internos. Explican cómo la mineralización puede preservar una anatomía frágil, sin preservar los tejidos vivos. Las técnicas de imágenes nos permiten releer estos especímenes antiguos, mientras que la comparación entre Haqel, Hjoula y Sahel Aalma revela diferencias significativas de preservación entre los tres depósitos.

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¿Lo sabías?En el Líbano, algunos fósiles no sólo muestran la figura de un animal. Mantienen rastros bastante bien para que los investigadores reconozcan las estructuras interpretadas como los nervios de sus brazos. Este es el caso conDorateu este siriaca, un cefalopodo cretáceo estudiado en los depósitos de Haqel, Hjoula y Sahel Aalma. Dos obras publicadas en 2024 y 2025 arrojan luz sobre esta excepcional conservación. Los tejidos vivos han desaparecido, pero parte de su organización anatómica sigue siendo legible en la piedra.

Rastros de nervios en fósiles libaneses

El estudio anatómico dirigido por Alison J. Rowe, publicado el 19 de diciembre de 2024, volvió a examinar a 54 individuos. Incluye investigadores del Museo Nacional de Historia Natural, la Universidad de Sorbonne y el CNRS. Su trabajo cubrió una especie descrita en 1883. Por lo tanto, la novedad no radica en el descubrimiento de un animal desconocido, sino en una lectura más precisa de fósiles ya identificados.

Tres ejemplares presentan estructuras que el equipo interpreta como nervios axiales. Estas cuerdas siguen el eje de los brazos. Su posición y forma permiten la comparación con la anatomía de cefalopodos actuales. Ocho individuos también muestran elementos interpretados como copas de succión. Estos son detalles raros: no todos los fósiles estudiados conservan el mismo conjunto de órganos.

La fotografía científica utilizada para este artículo muestra un espécimen de Haqel, inventoried BHI 5814, bajo luz ultravioleta. Los autores identifican un ojo, la región oral, los brazos y un rastro de nervio axial. La imagen proviene del trabajo publicado el 28 de agosto de 2025. Su color UV no es el del animal vivo: esta luz se utiliza para crear estructuras que se han vuelto difíciles de distinguir.

Crédito fotográfico:Rowe et al., 2025, Figure 2e,CC BY 4.0Panel aislado de la tabla original, anotaciones y escalera retenida; Ropa Libnanews añadido.

La forma permanece, no el tejido vivo

Hablar sobre los nervios fósiles puede dar una imagen engañosa. Estas no son fibras nerviosas que han permanecido frescas durante millones de años. La mayoría de los investigadores describen un proceso de mineralización: minerales, principalmente fosfato de calcio, reemplazan tejidos frágiles. El material original desaparece, mientras que parte de su forma se puede reproducir.

Esta distinción separa la información anatómica de un tejido biológico que sigue siendo funcional. El rastro permite discutir la organización del brazo. No entrega su actividad nerviosa, ni las sensaciones del animal. Tampoco los dos estudios reportan descubrimiento de ADN. Su objeto es la morfología: las formas, sus respectivas posiciones y las transformaciones que se producen después de la muerte.

La fossilización sigue siendo selectiva. El bolsillo de la tinta o partes de la capa muscular son mucho más visibles que los nervios de los brazos. Por lo tanto, un fósil puede dar una imagen detallada de una región y casi ninguna información sobre otra. La ausencia de un rastro por sí sola no establece que el órgano faltaba en animales vivos.

Múltiple iluminación para la misma piedra

Los investigadores combinan varias técnicas no destructivas. La fotografía de luz natural documenta la aparición del espécimen. Ultravioleta destaca algunos tejidos mineralizados de fluorescencia. Otro proceso, llamado imagen de transformación reflexiva, combina fotografías tomadas desde diferentes ángulos de iluminación. Ayuda a examinar los pequeños relieves de la superficie.

X fluorescencia completa esta observación mediante el mapeo de elementos químicos. Las diferencias en la composición pueden hacer una estructura más visible desde la roca circundante. Sin embargo, un mapa químico no es suficiente para nombrar un órgano. Su ubicación, forma y comparación con otros especímenes siguen siendo necesarios para apoyar la identificación.

Esta combinación explica por qué una colección antigua todavía puede proporcionar nuevos resultados. No siempre es necesario descubrir un fósil adicional. Diferentes métodos de observación pueden revelar un detalle que sigue siendo discreto y luego permitir probar una interpretación anterior en varios individuos.

Ocho armas, en lugar de un calamar con diez apéndices

La revisión 2024 apoya firmemente una anatomía de ocho brazos. Los autores no encuentran pruebas convincentes a favor de otros dos tentáculos especializados. También desafian algunas de las viejas identificaciones de ganchos o bolsillos destinados a estos tentáculos. La distinción cuenta: una silueta alargada no es suficiente para clasificar a este animal con el calamar actual.

Se reduciría igualmente para presentarlo como un pulpo moderno sin cambios.Dorateuestoincluye un gladioo, una estructura de soporte interno cuya forma ocupa un lugar importante en su identificación. El equipo analiza sus variaciones entre individuos. Los fósiles proporcionan así una historia evolucionaria más compleja que un parecido a la especie que conocemos hoy.

Los restos observados van más allá de los brazos. Las estructuras atribuidas a los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio completan la imagen. Un individuo incluso conserva elementos atribuidos a un pez ingerido. Estas observaciones apoyan la interpretación de un depredador activo, sin permitir que cada uno de sus comportamientos sea reconstruido.

Tres depósitos, diferentes archivos

El segundo trabajo, publicado en agosto de 2025, cambia escala y pregunta. Compara la preservación de 71 individuos: 52 de Hjoula, seis de Haqel y trece de Sahel Aalma. Este conjunto incluye 46 ejemplares ya estudiados en 2024 y 25 adicionales. Por lo tanto, no es necesario añadir a los dos funcionarios como independientes, ni confundir los resultados de sus análisis.

Haqel y Hjoula vuelven al Cenomanian. Sahel Aalma pertenece a un episodio más reciente de Cretaceous, el Santonian, ubicado aquí hace unos 83 a 85 millones de años. Por lo tanto, las tres colecciones no constituyen una fotografía del mismo momento. También muestran diferentes entornos marinos en Tethys antiguos.

La comparación estadística indica una retención más frecuente de tejido blando en Haqel y Hjoula que en Sahel Aalma. La brecha se refiere en particular a los elementos de los sistemas circulatorio y respiratorio. Los autores enfatizan el papel de las condiciones locales: las rocas calizas aparentemente comparables no conservan necesariamente la misma información.

Esta lectura tiene limitaciones específicas. Los números son desiguales y el nivel exacto de recogida de muestras no está documentado. El aplanamiento y la orientación de los animales también influyen en lo que sigue siendo observable. Para los investigadores, entender estas diferencias es esencial: antes de interpretar una ausencia anatómica, es necesario saber lo que cada depósito podría conservar.

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