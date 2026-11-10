Navidad en Líbano: Lo que dicen las reservas aéreas

Los vuelos a Líbano se completan para Navidad, según Jean Abboud. Esta señal se refiere a ciertas rutas y viajes futuros. No mide las llegadas hechas o los recibos turísticos. La duración de la estancia, las noches y los gastos permitirán juzgar los beneficios económicos de esta temporada.

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Los vuelos a Líbano ya están llenos para la temporada de vacaciones, según Jean Abboud, presidente de la unión de turismo y agencias de viajes. Estas reservas son una señal alentadora para el 2026 de diciembre. Sin embargo, no permiten concluir que todas las conexiones con Beirut están saturadas o que la próxima temporada superará las dificultades de los profesionales del turismo.

En declaraciones del 10 de noviembre, Jean Abboud citó varias importantes ciudades de partida, entre ellas Londres, París, Dubai, Riyadh, Jeddah y Atenas. Afirma que los vuelos programados durante las vacaciones alcanzaron una tasa de reserva del 100%. Habla de entradas ya reservadas para futuras salidas, ningún viajero ya llegó al Líbano.

Un pico previsto a finales de diciembre

El gerente profesional planea mejorar la demanda desde principios de diciembre y luego un pico al final del mes, con una actividad que se extiende hasta principios de enero. El calendario anunciado sigue siendo el de una temporada corta. Un movimiento turístico puede apoyar las ventas sin asegurar un nivel comparable de actividad empresarial en las semanas siguientes.

Los destinos mencionados indican los mercados correspondientes. No constituyen un estudio amplio de los puestos disponibles. Ninguna tabla por compañía, fecha o frecuencia acompaña estos retornos. Por consiguiente, la tasa del 100% no debe aplicarse a todas las salidas de Londres o París ni a todas las llegadas al aeropuerto de Beirut.

Las reservas todavía no son un informe turístico

Tres medidas deben permanecer separadas: asientos reservados, pasajeros realmente transportados y gastos efectuados durante la estancia. El primer indicador proporciona información sobre la aplicación en una fecha determinada. Los otros dos sólo se pueden establecer durante la temporada y luego en su balance.

El mismo razonamiento se aplica al alojamiento. Un billete de avión al Líbano no significa automáticamente un hotel de la noche a la mañana. Algunos viajeros pueden ser alojados por parientes o tener alojamiento. Sin datos sobre la duración de la estancia y el alojamiento, sería prematuro deducir de las reservas aéreas una tasa de ocupación del hotel o un ingreso turístico.

También se informa de vuelos adicionales para satisfacer la demanda a finales de diciembre. En ausencia de un programa detallado de transportistas en los artículos presentados, su alcance no puede cuantificarse como un cierto aumento de la capacidad total. Los horarios comercializados y los vuelos finalmente completados medirán esta contribución.

La seguridad sigue siendo una demanda de profesionales

Jean Abboud pide una mayor seguridad y la lucha contra el robo, los delitos y el comportamiento que socavan la recepción de visitantes. Enlaza esta demanda a las dificultades que enfrentan las empresas en un entorno marcado por la guerra y la incertidumbre. No presenta la asistencia prevista como garantía de reorganización general.

Los próximos elementos útiles serán los calendarios detallados de los refuerzos anunciados, seguidos de los datos de asistencia. Las noches y la duración de la estancia nos permitirán apreciar cómo esta demanda se traduce en la actividad de hoteles y otras empresas turísticas.

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