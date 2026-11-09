Presupuesto 2027: ¿Qué medios para los servicios públicos?

El presupuesto 2027 proporciona 7.000 millones de dólares, con asignaciones departamentales mixtas y sólo 9,3% de inversión. Las autoridades de gastos todavía no se han traducido en pagos y servicios operacionales. El debate parlamentario sigue abierto a las prioridades, los recursos y su aplicación efectiva.

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El presupuesto del Líbano para 2027 prevé unos 7.000 millones de dólares en gastos. Pero su aumento no garantiza un mejor funcionamiento de las escuelas, las administraciones o la infraestructura. Dado que el Parlamento se ocupa del examen de las consignaciones, la asignación de recursos y su aplicación son decisivos para los servicios públicos.

En una contribución publicada este 9 de noviembre, Mazen Abboud propone juzgar el presupuesto sobre su capacidad para restaurar el estado. Su argumento es sobre el uso del dinero: mejorar la recaudación no es suficiente si los gobiernos siguen sin poder proporcionar los beneficios esperados. Pide inversiones en electricidad, digital, educación y capacidad fiscal.

El calendario parlamentario da relevancia práctica a esta cuestión. El 4 de noviembre, el Comité de Finanzas concluyó su examen de los artículos y reservó varias disposiciones. Su presidente, Ibrahim Kanaan, anunció la apertura de la revisión de crédito la semana siguiente, comenzando por el Presidente de la República. Este paso todavía permite discutir las prioridades del gasto. El proyecto de ley no es una ley definitiva de finanzas.

Presupuesto libanés para 2027: aumento de la lectura detallada

El proyecto del gobierno aporta un gasto de £628,868 mil millones, en comparación con £538,415 mil millones en Presupuesto 2026. El aumento es de aproximadamente 16,8%. A la tasa de conversión de 89.500 libras, el sobre representa unos 7.03 millones de dólares. Los ingresos previstos son iguales.

Estas comparaciones abarcan dos sobres presupuestarios. No miden el aumento de los gastos efectivos. Una administración puede tener un crédito y no poder utilizarlo. Por otra parte, los pagos diferidos pueden pesar más de un año sin corresponder a nuevos servicios.

El proyecto mantiene una estructura dominada por los gastos actuales, al 90,7% del total. La inversión es del 9,3%. La compensación, las pensiones, las prestaciones sociales y las posiciones asociadas representan el 61,4%. Por consiguiente, la parte disponible para construir o equipar sigue siendo una minoría.

Esta asignación no califica ningún gasto actual como improductivo. Una escuela necesita maestros, una agencia tributaria y una red de mantenimiento. Más bien, requiere examinar cómo funcionan los salarios, las compras y el equipo juntos. Financiar un edificio sin personal no produce más servicio que pagar un equipo sin equipo.

Progresos en la educación, Obras Públicas disminuye

Los sobres ministeriales siguen trayectorias contrastantes. Las sumas que figuran a continuación comparan el presupuesto 2026 con el proyecto gubernamental 2027, antes de los arbitrajes parlamentarios finales.

Ministerio £2026 billion Proyecto £2027 mil millones Cambio nominal Educación y educación superior 54 859 64 949 +18,4% Salud pública 47 266 55 262 +16,9% Obras Públicas y Transporte 23.710 19 716 -16,8% Telecomunicaciones 20.384 19 612 -3,8%

Estas consignaciones comprenden varios tipos de gastos. Por consiguiente, el aumento de la educación no puede considerarse un aumento equivalente en la construcción de escuelas. La disminución de las obras públicas por sí sola no mide la financiación total de la infraestructura: pueden participar otros organismos y fondos.

Sin embargo, el contraste plantea una pregunta específica para los Miembros. ¿Qué servicios mantendrán o mejorarán cada sobre? Una respuesta verificable requiere la separación de remuneración, mantenimiento, suministros y proyectos. También debe especificar la financiación externa asignada a los mismos objetivos.

La Comisión ha anunciado que tiene la intención de examinar las consignaciones en función de las prioridades de salud, educación, defensa y desarrollo. Este control será más útil si acerca las cantidades a las necesidades operacionales. Un departamento no puede justificar su presupuesto sólo en comparación con el año anterior.

La inflación reduce el alcance de los aumentos nominales

Abboud utiliza un crecimiento del 3% y una hipótesis de inflación del 10% para discutir el proyecto. El regreso al crecimiento de cerca del 3% también se refleja en la documentación presupuestaria. Sigue siendo un pronóstico, especialmente dependiente de la situación de seguridad y las reformas. Su hipótesis de inflación del 10% sigue siendo un escenario, no un resultado registrado.

Como prueba, un aumento del 16,8% con precios de hasta un 10% ganaría alrededor del 6,2% en volumen. El cálculo compara los índices 116.8 y 110, no ambas tasas de aumento. No mide el poder adquisitivo real del presupuesto, ya que no todos los costos públicos siguen el índice del hogar.

Los medicamentos, el equipo importado, el trabajo y la remuneración están sujetos a diferentes mecanismos. Un promedio nacional no permite deducir el número de sueldos o kilómetros de carretera financiados. Las comparaciones deben incluir precios y cantidades específicas para cada programa.

El mismo razonamiento se aplica a las recetas. Su crecimiento puede reflejar una mejor colección, pero también precios más altos o plazos de cambio. No demuestra automáticamente una expansión de la producción. Abboud señaló precisamente el riesgo de un esfuerzo fiscal que debilitaría la actividad de la que dependerán los ingresos futuros.

El equilibrio deja varios cargos fuera del campo

El déficit cero presentado en el proyecto no cubre todas las transacciones públicas. En particular, la documentación presupuestaria establece que los anticipos y otras transacciones en el Fondo de Ingresos Consolidados permanecen fuera de este cálculo. El interés por Eurobonds tampoco se incluye en las cantidades anunciadas.

Por consiguiente, debe establecerse una distinción entre el equilibrio de la esfera presupuestaria y todas las obligaciones financieras del Estado. La primera es una limitación de gestión. It does not prove that old commitments are being met or that all reconstruction needs are being funded.

Este límite explica la importancia del marco financiero multianual. Durante su misión de septiembre, el FMI pidió una mejor integración de las necesidades de inversión y protección social. También pidió que se realizaran gastos con financiación externa. El objetivo es que los presupuestos anuales sean compatibles con los compromisos futuros.

Los documentos de cierre de cuentas son igualmente importantes. On 4 November, Kanaan indicated that the final 2025 account had not yet been transmitted. Sin reconciliación entre pronósticos y logros, el debate puede comparar sucesivas autorizaciones sin medir lo que realmente produjeron.

Los servicios se juegan entre crédito y pago

Abboud se centra en las administraciones que apoyan la actividad. Mencionó servicios fiscales y aduaneros, digitalización de procedimientos y contratación pública. El reto es reducir los costos administrativos y mejorar los controles, al tiempo que vincula los gastos con resultados mensurables.

El debate del 4 de noviembre proporcionó un ejemplo inmediato del problema. Kanaan ha denunciado las interrupciones de los servicios relacionados con la electricidad no remunerada de los organismos públicos. Señaló, sin embargo, que los fondos se habían incluido en sus presupuestos. Por lo tanto, una autorización de gastos puede coexistir con una factura pendiente y un servicio interrumpido.

Entre el voto de un crédito y el funcionamiento del servicio, la corriente de efectivo y la liquidación real de facturas pueden bloquear la ejecución. Así, un aumento en el sobre no resuelve los retrasos en el pago por sí solo.

Queda por concluir el arbitraje parlamentario. Varios artículos sobre regalías permanecen en discusión con las administraciones interesadas, mientras que la revisión de los créditos comienza. Las cantidades del proyecto tendrán que conciliarse con los cambios seleccionados, luego con los pagos y servicios realmente proporcionados en 2027.

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