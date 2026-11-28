El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó la solicitud argentina de bloquear la perforación por 18 votos a 3. No decidió la soberanía sobre el archipiélago o la legalidad del proyecto.

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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó la solicitud argentina de bloquear la perforación por 18 votos a 3. No decidió la soberanía sobre el archipiélago o la legalidad del proyecto.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar se negó el sábado 28 de noviembre en Hamburgo a ordenar al Reino Unido que suspendiera la nueva perforación e instalación de equipos de producción relacionados con Sea Lion, un depósito de petróleo al norte de las Islas Falkland. La Argentina había solicitado esas medidas el 13 de octubre, hasta que se estableciera un tribunal arbitral. También quería evitar nuevos permisos de funcionamiento en la zona en disputa.

Jurisdicción examinada antes de la emergencia

Para intervenir provisionalmente, el Tribunal tuvo que determinar primero si las disposiciones invocadas por Buenos Aires podían, prima facie, otorgar jurisdicción a futuros árbitros. La mayoría sentía que este no era el caso. Por consiguiente, no considera la condición de emergencia ni decide qué Estado tiene los derechos de depósito. Tres jueces votaron en contra del rechazo.

Argentina afirma que al autorizar el proyecto, Londres infringe los derechos que reclama en la plataforma continental. Apoya no pedir a los árbitros que resuelvan la soberanía sobre el archipiélago. El Reino Unido argumentó que las solicitudes de la Argentina exigían que este asunto se resolviera. En opinión del Tribunal, varias reclamaciones, incluida la capacidad de la Argentina para proteger el medio marino en las aguas controvertidas, requerían primero la identificación del Estado costero competente. Ello habría obligado a los árbitros a pronunciarse sobre la soberanía territorial, cuestión que la Convención sobre el Derecho del Mar no aborda.

Sin perforación hasta el 21 de marzo de 2027, según Londres

El Tribunal registró las garantías dadas por el Reino Unido: ninguna perforación hasta el 21 de marzo de 2027, ninguna extracción hasta el 20 de marzo de 2028 y ninguna nueva licencia hasta que el régimen de concesión permanezca suspendido. Estas fechas establecen los límites del compromiso británico; no se confirman las fechas de inicio.

La empresa británica Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum anunciaron en diciembre de 2025 su decisión de invertir en Sea Lion. En agosto de 2026, dijeron que estaban apuntando a un primer petróleo en el primer trimestre de 2028. La orden no suspende el trabajo preparatorio y no constituye una autorización adicional. El Tribunal alentó a ambos Estados a establecer rápidamente la jurisdicción arbitral y les recordó que la Convención se aplicaba a los espacios marítimos en disputa.

Archivos de Stanley Bay, 2007:Ben Tubby / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Libnanews.

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