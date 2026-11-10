Inflación estadounidense: los precios suben en 0,4%

Los precios estadounidenses aumentaron un 0,4% en octubre de 2026, después del 0,6% en septiembre. La desaceleración de la energía reduce el aumento general, pero la vivienda y los alimentos siguen pesando. El índice no alimentario y energético sigue aumentando en un 0,3%. La publicación tiene un límite inusual: no se puede calcular la tasa anual global debido a la falta de datos para octubre de 2025. Por lo tanto, la encuesta distingue entre variaciones mensuales, ajustes estacionales y comparaciones anuales reales, sin asimilar un aumento más lento a una caída general de los precios.

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La inflación estadounidense desaceleró más de un mes en octubre de 2026, sin dar paso a una caída general de los precios. El índice de precios al consumidor aumentó un 0,4%, después del 0,6% en septiembre, en datos ajustados estacionalmente. La encuesta publicada el martes 10 de noviembre también confirma un aumento subyacente del 0,3%. Pero no se puede publicar una tasa anual general: la colección faltante de octubre de 2025 impide esta comparación.

La inflación estadounidense está disminuyendo, los precios siguen aumentando

La cifra para octubre se refiere al ICC-U, el índice que abarca a los consumidores urbanos en los Estados Unidos. Mide la variación promedio en una cesta de bienes y servicios. El aumento mensual vuelve a su ritmo de agosto, después de la aceleración de septiembre. El movimiento sigue siendo positivo: la canasta cuesta más de un mes antes.

La distinción es para los hogares. Una desaceleración significa que los precios están aumentando más lento. No reembolsa ningún aumento acumulado. El gasto en cada hogar también puede cambiar de forma diferente a la media nacional. El peso de la vivienda, los viajes y los alimentos varía dependiendo de la situación.

Sin alimentos y energía, el índice aumentó 0,3% en octubre, como en septiembre y agosto. Por lo tanto, esta tasa sin cambios aumenta la cifra general. La relajación mensual no afecta uniformemente a todos los componentes de la cesta. Los servicios y varios gastos corrientes siguen creciendo.

¿Por qué la tasa anual falta este mes

La publicación tiene una característica importante. La interrupción de la financiación federal había impedido la reunión de datos de encuestas en octubre de 2025. La mayoría de los índices de este mes no podían ser publicados. Un año después, su ausencia evita el cálculo de los cambios correspondientes de 12 meses.

La tabla oficial deja así vaciar la variación anual del índice general y la del índice no alimentario y energético. Esta brecha no significa cero inflación ni suspensión de la medida actual. Los datos mensuales para octubre 2026 están disponibles. Este es el punto de comparación de octubre de 2025 desaparecido.

Sin embargo, algunas series tienen una base comparable. La gasolina aumentó un 37,4% durante un año. Los nuevos vehículos suben 0,7%, mientras que los vehículos usados bajan 3,3%. Estas excepciones no permiten la reconstitución de una tasa anual oficial para la canasta en su conjunto.

Freno energético claramente después del choque de septiembre

La energía aumentó un 0,7% en octubre, después del 5,2% en septiembre, en datos ajustados estacionalmente. La gasolina subió del 9,1% al 1%. Esta desaceleración reduce enormemente la intensidad del movimiento energético. Sin embargo, deja los precios ajustados para los efectos estacionales hacia arriba.

La electricidad creció un 0,9% por mes. El gas distribuido por red es inferior al 0,8%. Por lo tanto, hablar de una disminución uniforme de las facturas energéticas sería incorrecto. Los desarrollos difieren según los productos y servicios correspondientes.

Corrección estacional merece especial atención aquí. Antes de este ajuste, la gasolina cayó un 0,7% en octubre. Después de la corrección, aumenta en 1%. Las dos cifras responden a diferentes preguntas: la primera describe el cambio bruto, la segunda elimina los movimientos generalmente relacionados con la temporada.

Este método facilita la comparación de las tendencias de mes a mes. Evita confundir una fluctuación estacional habitual con un cambio duradero. También explica por qué una disminución de algunos gastos puede coexistir con un aumento de la serie ajustada estacionalmente.

Vivienda y alimentación mantienen el aumento

La vivienda aumentó un 0,3% en octubre, después del 0,4% en septiembre. Este componente representa más del 30% del aumento mensual en el índice general. El alquiler aumenta en 0,2%. El alquiler cobrado a los propietarios, que estiman el servicio de vivienda que ocupan, gana 0,3%.

La comida vuelve a subir después de un mes de estabilidad. Su índice aumenta en un 0,5%. Las compras de alimentos en el hogar aumentaron en un 0,4%, frente a una disminución del 0,1% en septiembre. Las comidas fuera de casa aumentaron un 0,5% en una serie desjustada estacionalmente.

En las tiendas de alimentos, cuatro de las seis principales familias de productos están aumentando. La carne, la aves, el pescado y los huevos juntos crecen un 0,5%. Frutas, verduras y productos lácteos cada uno gana 0,6%. Las bebidas no alcohólicas disminuyeron en un 0,3%, mientras que los cereales y los productos de panadería permanecieron estables.

Componente Septiembre 2026 Octubre 2026 Índice general +0,6% +0,4 % No alimentarios y energía +0,3% +0,3% Energy +5,2 % +0,7% Alimentos 0,0 % +0,5 % Vivienda +0,4 % +0,3%

Cambios del mes anterior, ajustados estacionalmente. Estas tasas mensuales no son tasas anuales.

Servicios más caros, vehículos usados en disminución

La recesión aumentó un 0,8% en octubre. El seguro de auto aumenta en un 0,7%, la educación en un 0,3% y los nuevos vehículos en un 0,2%. Los gastos de salud son 0,3% más altos en general. Dentro de este grupo, los servicios hospitalarios ascienden a 0,8%.

Por el contrario, los coches y camiones usados cayeron un 1,2%, después de un aumento del 0,7% en septiembre. Las comunicaciones disminuyen en un 0,1%. Estos declives amortizan parte de los aumentos registrados en otros lugares. No son suficientes para bajar el índice general.

Antes de la corrección estacional, el CPI-U aumentó un 0,2% en octubre y alcanzó 337.511 puntos, basados en 100 en 1982-1984. Este nivel de índice no debe confundirse con una tasa de inflación. La próxima publicación, dedicada a los premios de noviembre, está prevista para el 10 de diciembre de 2026 a las 8:30 en Washington.

Archivo fotográfico: un cliente se llena en Vandenberg, California, 24 de agosto de 2009. Andrew Lee / Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dominio público de los Estados Unidos. Layout Libnanews; los datos mostrados se relacionan con Octubre 2026.

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