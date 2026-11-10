Sabil y CNSS: ¿Cuál es el estado de digitalización?

Presentada en Nawaf Salam el 9 de noviembre, se espera que Sabil ayude a las administraciones a simplificar sus procedimientos y guiar a los ciudadanos en sus esfuerzos. En el CNSS, los funcionarios examinan la relación con las farmacias y el tratamiento de las prestaciones por terminación del servicio. La aduana está llevando a cabo un proyecto separado. Estos anuncios especifican los objetivos de la transformación digital, sin establecer que todas las formalidades sean accesibles a distancia o que ofrezcan un calendario general de despliegue.

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Sabil, la plataforma de simplificación administrativa presentada en Nawaf Salam el 9 de noviembre de 2026, pone a la vanguardia la digitalización de los servicios libaneses. El mismo día, el Ministro de Trabajo examinó la informatización del CNSS y su enlace con las farmacias. Estos enfoques tienen por objeto reducir los viajes y los retrasos. No significan que todas las formalidades sean ahora remotamente accesibles.

Sabil, primer paso en digitalizar los servicios libaneses

El Ministro de Estado de Tecnología e Inteligencia Artificial, Kamal Shehadeh, presentó el avance de Sabil al Presidente del Consejo. La plataforma debe ayudar a las administraciones a simplificar sus procedimientos. Según el Ministro, la inteligencia artificial se utilizará para proponer mejoras e identificar medidas innecesarias.

El proyecto también incluye un componente de información. Debe dirigir a los ciudadanos a los documentos y procedimientos necesarios en diferentes administraciones. Shehadeh lo presenta como un primer paso hacia una transición digital progresiva, no como la terminación de la misma.

The 9 November Government communiqué does not provide a date for generalization or a list of fully dematerialized formalities. Tampoco anuncia la eliminación de todas las piezas de papel. El objetivo inmediato esbozado por el Ministro sigue siendo simplificar y legitimar las vías administrativas.

Administración consultada antes del despliegue

Esta presentación se presenta después de una primera ronda de consultas anunciadas por el Ministerio el 26 de octubre. Se invitó a representantes de ministerios e instituciones públicas a poner a prueba la plataforma. Esas sesiones debían recoger sus observaciones y verificar los requisitos administrativos, en particular para los servicios más utilizados.

The Ministry wishes to provide information on the required documents, conditions of access and applicable fees. Por lo tanto, la cuestión va más allá de poner un formulario en línea: también es cuestión de aclarar lo que cada autoridad está pidiendo. La consulta con los servicios interesados debe contribuir a la fiabilidad de esta información.

La información disponible en línea y un enfoque de distancia totalmente viable siguen siendo dos servicios diferentes. Los anuncios sobre Sabil describen sobre todo una herramienta de orientación y simplificación. Aún no indican a un usuario que puede renunciar a cualquier movimiento.

CNSS quiere vincular las farmacias a sus servicios

En el Fondo Nacional de Seguridad Social, el proyecto se ocupa de la tramitación de casos. On 9 November, the Minister of Labour, Mohammad Haidar, met with Béchara Asmar, Chairman of the Board of Directors, and Mohammad Karaki, Managing Director. Los debates se referían a la computación y la aceleración del proceso de las personas aseguradas.

Los funcionarios discutieron la conexión entre CNSS y farmacias. También examinaron las prestaciones por terminación del servicio y la necesidad de acelerar el tratamiento. El informe no proporciona ningún nuevo calendario contra los servicios ni un calendario de conexión técnica.

Este trabajo extiende una reunión el 28 de octubre entre Haidar, Karaki y el Presidente de la Orden de Farmacéuticos, Abdel Rahman Merkabaoui. La oficina del Ministro presentó entonces un objetivo específico: transmitir electrónicamente los registros de las farmacias. Los participantes acordaron solicitar asistencia técnica para examinar la aplicación.

Por consiguiente, el anuncio se refiere a las medidas necesarias para aplicar el plan. No confirmó su funcionamiento en todas las farmacias. La aceleración de la transmisión debe facilitar la instrucción y el pago, pero no constituye en sí una nueva decisión de reembolso.

En la aduana, un patio separado

La modernización de las costumbres sigue otro camino, explicado por Yassine Jaber durante su visita a El Cairo ICT 2026. El Ministro de Finanzas quiere fortalecer las herramientas de control y ampliar los servicios electrónicos. En particular, se refiere a los datos internacionales sobre precios para examinar los valores de importación notificados.

Estos anuncios, ya detallados en sus declaraciones en El Cairo, no describen una conexión aduanera con Sabil. La labor relativa a las declaraciones aduaneras, la orientación administrativa pública y la transmisión de registros médicos satisfacen las necesidades diferentes. No se anuncia un sistema único para estos tres proyectos.

Las siguientes aclaraciones previstas guardan relación con las medidas concretas adoptadas, las administraciones participantes y las fechas de puesta en marcha. Para los usuarios asegurados y departamentales, permitirán distinguir entre los viajes ya evitables y los que los proyectos todavía buscan eliminar.

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