Irán comenzó a ration electricity el 22 de noviembre, debido a la falta de combustible suficiente para sus centrales eléctricas, según Tavanir. Pero el país ya estaba sufriendo recortes recurrentes mucho antes del conflicto de 2026. La Agencia de Información Energética y los balances del Banco Mundial muestran por qué la abundancia de gas no es suficiente para garantizar el suministro de energía durante todo el año.

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Irán comenzó a ration electricity el 22 de noviembre, debido a la falta de combustible suficiente para sus centrales eléctricas, según Tavanir. Pero el país ya estaba sufriendo recortes recurrentes mucho antes del conflicto de 2026. La Agencia de Información Energética y los balances del Banco Mundial muestran por qué la abundancia de gas no es suficiente para garantizar el suministro de energía durante todo el año.

El verano se rompe mucho antes de las dificultades del invierno

En 2022, el gas natural abasteció el 85% de la generación de electricidad iraní, según el balance publicado en octubre de 2024 por la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos. Es una parte de la electricidad producida ese año, no una medida de la capacidad actual o la disponibilidad de gas en noviembre de 2026.

El mismo balance reportó cortes de cambio que afectan a hogares e industrias casi todos los veranos desde 2020. En el pico de verano de 2023, la demanda había superado 12 gigavatios de oferta disponible. Es una brecha de energía en un momento de alto consumo, no una cantidad anual de electricidad que falta o una cifra para el invierno actual.

El envejecimiento de algunos equipos y la subinversión ya redujo la capacidad disponible. En abril de 2025, el Banco Mundial también describió interrupciones frecuentes en el gas y la electricidad y sus consecuencias para la producción no petrolera. Estos diagnósticos preceden al daño invocado hoy por las autoridades.

En invierno, las plantas de calefacción y energía demandan el mismo recurso

La electricidad falta en el verano cuando la red tiene que absorber una alta demanda. En invierno se añade otra presión: los hogares y las empresas utilizan más gas para calentar. La capacidad de almacenamiento fue insuficiente para responder a las variaciones estacionales en el balance 2024. Por lo tanto, tener reservas en el sótano no garantiza que las plantas reciban todo el combustible que necesitan en el momento adecuado.

El presidente Massoud Pezeshkian atribuyó parte de las dificultades del invierno para el daño a la infraestructura de gas. El Banco Mundial observó en octubre de 2026 que la guerra había reducido la capacidad de producción, incluidos los daños a la infraestructura energética. Ni este hallazgo ni el anuncio de Tavanir pueden cuantificar la parte de los recortes de noviembre atribuibles a este daño en lugar de desequilibrios anteriores.

Esto haría posible juzgar el efecto del racionamiento

El programa anunciado de corte proporciona información sobre un régimen planificado, no sobre la electricidad realmente distribuida. Para determinar si la situación está mejorando, las cifras deben estar disponibles en el mismo período sobre la producción disponible, el suministro total de las plantas y la duración real de las interrupciones. Las declaraciones consultadas todavía no proporcionan esta evaluación. Las cifras de 2022 y 2023 explican la fragilidad del sistema de preguerra; no reemplazan las medidas de invierno 2026.

Archivo: Edificios de Teherán vistos desde la Torre Milad en septiembre de 2011, no relacionados con los recortes anunciados en noviembre de 2026. Simisa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Composición Libnanews.

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