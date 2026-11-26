El Tribunal Supremo Federal confirmó el 25 de noviembre que Bagdad puede desplegar sus fuerzas en las fronteras internacionales del Kurdistán iraquí. Mantiene coordinación con la región para la gestión aduanera y conjunta del petróleo y el gas extraído.

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El Tribunal Supremo Federal confirmó el 25 de noviembre que Bagdad puede desplegar sus fuerzas en las fronteras internacionales del Kurdistán iraquí. Mantiene coordinación con la región para la gestión aduanera y conjunta del petróleo y el gas extraído.

El miércoles 25 de noviembre, el Tribunal Supremo Federal iraquí aclaró la división de poderes entre Bagdad y el gobierno del Kurdistán iraquí. Situada por el Primer Ministro Ali al-Zaïdi para interpretar varias disposiciones de la Constitución de 2005, emitió una decisión de siete puntos, adoptada por mayoría con dos votos disensos. The Court stated that its decision, referred to 268/2026, was final and imposed on all authorities.

La seguridad fronteriza es una responsabilidad federal

La protección de las fronteras internacionales es responsabilidad exclusiva de las autoridades federales, incluidas las porciones administradas por la región del Kurdistán. Bagdad puede desplegar y dirigir sus fuerzas armadas allí. La decisión resuelve una cuestión de competencia: no establece la fecha de adoptar una posición concreta ni los términos de un posible cambio en el personal.

La Corte distingue la seguridad fronteriza de la administración aduanera. Confirma que los organismos federales pueden supervisar y controlar los servicios en todos los puntos de cruce y establecer un sistema informático nacional para vincularlos con los departamentos pertinentes. Bagdad también puede establecer un arancel aduanero uniforme y verificar los ingresos no petroleros. Sin embargo, el artículo 114 de la Constitución sigue exigiendo coordinación con las autoridades regionales para la gestión aduanera.

Control federal, pero manejo conjunto del aceite extraído

En el caso del petróleo y el gas extraído, el Tribunal recuerda el principio de la gestión conjunta por el gobierno federal y las regiones y provincias productoras. El Departamento Federal de Petróleo y los organismos federales de control mantienen la autoridad para inspeccionar campos y verificar operaciones y contratos de producción a exportación. La decisión no impondrá sanciones ni cancelará un contrato determinado.

Los magistrados también aclararon el marco territorial de la autoridad regional: las esferas que administraba el 19 de marzo de 2003, sin perjuicio del trato constitucional de los territorios en disputa. Por lo tanto, la sentencia no regula la condición de Kirkuk. El día en que el Ministerio de Defensa iraquí anunció que las unidades de Kirkuk estaban llevando a cabo las instrucciones del Primer Ministro en una campaña contra el contrabando de petróleo. El gobierno regional kurdo denunció el tono del comunicado militar y pidió discusiones con Bagdad.

Archivo fotográfico: Bagdad y el Tigre, 31 de julio de 2016. Dominique A. Pineiro / Departamento de Defensa de Estados Unidos, U.S. Federal Public Domain. Boxeo y titulación: Libnanews.

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