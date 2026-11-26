U2 anunció 15 conciertos en Estados Unidos y Canadá de agosto a octubre de 2027. El grupo abrirá esta etapa en la zona de Miami y la terminará en Vancouver, con dos fechas en Toronto. Las entradas estarán a la venta el 4 de diciembre, después de varias presas reservadas para diferentes audiencias.

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U2 anunció 15 conciertos en Estados Unidos y Canadá de agosto a octubre de 2027. El grupo abrirá esta etapa en la zona de Miami y la terminará en Vancouver, con dos fechas en Toronto. Las entradas estarán a la venta el 4 de diciembre, después de varias presas reservadas para diferentes audiencias.

U2 anunció el 24 de noviembre el componente norteamericano de su giraEl espectáculo más grande en la Tierra. Los quince conciertos programados entre el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2027 añadir a las fechas previamente anunciadas en América Latina y Europa. El tour acompañaCarnaval de Luz, el 16o álbum de estudio de la banda irlandesa, lanzado el 13 de noviembre.

Dos noches en Toronto, un concierto en Vancouver

El escenario norteamericano comenzará el 13 de agosto en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Incluirá el Campo de Soldados en Chicago el 3 de septiembre. En Canadá, U2 jugará en el estadio Rogers en Toronto los días 7 y 9 de septiembre, luego en el BC Place en Vancouver el 18 de octubre para el último concierto anunciado en esta etapa.

En los Estados Unidos, los días 26 y 28 de agosto se programaron dos conciertos en el estadio MetLife en East Rutherford, y dos en el estadio SoFi en Inglewood los días 1 y 2 de octubre. Stephen Wilson Jr. proporcionará las primeras partes de las primeras fechas; La Guerra contra las Drogas se apoderará del concierto de Arlington el 27 de septiembre.

Venta general el 4 de diciembre en el momento de cada habitación

La venta general está programada para abrir el viernes 4 de diciembre a las 10.00 horas hora local del lugar de concierto. Los primeros presales reservados para los miembros de U2.com comienzan el 30 de noviembre. Para participar en el artista de presas el jueves 3 de diciembre, la banda pide registrarse a más tardar el domingo 29 de noviembre a las 9 p.m., North American East Time. El registro permite el acceso a presale, pero no reserva espacio.

Los conciertos norteamericanos llegan después de las primeras etapas de la gira, programada desde febrero de 2027 en México antes de São Paulo y Buenos Aires. El hilo europeo se abrirá en abril en Estocolmo. París, Lisboa, Berlín y Londres ya están en el calendario; los términos del 4 de diciembre se refieren a nuevas fechas estadounidenses y canadienses, no a conciertos europeos.

Archivo fotográfico: U2 en Seattle, 14 de mayo de 2017. U2start / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxeo y titulación: Libnanews.

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