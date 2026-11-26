El regulador de comunicaciones de Malasia anunció dos acciones civiles contra Google sobre la moderación de YouTube. Reclama 300 millones de ringgits en cada caso. La primera se relaciona con el juego y el fraude, la segunda se refiere a publicaciones cubiertas por un mandato provisional.

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El regulador de comunicaciones de Malasia anunció dos acciones civiles contra Google sobre la moderación de YouTube. Reclama 300 millones de ringgits en cada caso. La primera se relaciona con el juego y el fraude, la segunda se refiere a publicaciones cubiertas por un mandato provisional.

The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) announced on 25 November that it had initiated two civil proceedings against Google LLC. Critica a la empresa por no intervenir adecuadamente en contenidos publicados en YouTube. Los 600 millones de anillos corresponden al daño total reclamado por el regulador, no a una multa ya impuesta.

Procedimiento de juego y fraude

En el primer caso, la Comisión culpa a Google por no cumplir con las obligaciones legales y las condiciones de licencia. También invoca negligencia en el procesamiento de miles de contenidos, incluyendo publicaciones relacionadas con el juego en línea, estafas y fraude. La comisión dijo que había movilizado a sus equipos para tratar con decenas de miles de contenidos que consideraba nocivos. Estas cifras describen la actividad que invoca en apoyo de su solicitud; no constituyen una conclusión del tribunal.

Una segunda acción se refiere a vídeos repetidos

El otro procedimiento se refiere a la liberación del contenido por el blogger Wan Muhammad Azri Wan Deris, conocido como Papagomo. According to the Commission, these contents were subject to an interim injunction issued on 19 June by the Kuala Lumpur High Court. Culpa a Google por no tomar las medidas que consideró necesarias cuando el contenido fue renovado. Por lo tanto, es un archivo separado del de anuncios de juego y estafas.

Dos solicitudes civiles, ninguna sanción impuesta

En cada procedimiento, el regulador reclama 300 millones de ringgits, divididos por igual entre daños comunes, más y copias. En particular, invoca la Ley de comunicaciones y multimedia de 1998, la Ley de seguridad en línea 2025 y las obligaciones de la licencia de plataforma. El anuncio no menciona ninguna decisión sobre el fondo. A response from Google to both shares was not confirmed at the time of this publication.

Archivo fotográfico: Panel de la sede de Google en Mountain View, California. Corredor1928 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Boxeo y titulación bajo la misma licencia.

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