El 25 de noviembre, Health Canada publicó un aviso sobre un posible vínculo entre la semaglutida y una enfermedad nerviosa óptica. Ozempic, Wegovy y genéricos están involucrados. El aviso proporciona una actualización de los registros canadienses, no un recuerdo del lote.

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El 25 de noviembre, Health Canada publicó un aviso sobre un posible vínculo entre la semaglutida y una enfermedad nerviosa óptica. Ozempic, Wegovy y genéricos están involucrados. El aviso proporciona una actualización de los registros canadienses, no un recuerdo del lote.

Health Canada anunció el 25 de noviembre que había completado su revisión de seguridad de los medicamentos recetados que contienen semaglutida. La autoridad de salud considera posible una conexión con la neuropatía isquémica anterior no-arterítica o NOIAN. Describe el riesgo como muy raro y trabaja con los fabricantes para agregar a las advertencias contenidas en los monografías canadienses, documentos de referencia sobre uso de drogas.

Daño nervioso óptico, no recuerdo de una droga

Esta neuropatía está relacionada con la reducción del riego nervioso óptico. La visión puede disminuir abruptamente, la mayoría de las veces sin dolor y en un ojo. Según Health Canada, el trastorno puede ocurrir en parte del campo visual borroso o en colores que parecen aflojarse. Puede dejar una pérdida permanente de la visión. El Organismo no establecerá un plazo más allá del cual el riesgo desaparecerá después del comienzo del tratamiento.

El aviso cubre todas las especialidades de prescripción que contienen semaglutida en Canadá, incluyendo Ozempic, Rybelsus, Plosbrio, Poviztra y Wegovy, así como genéricos. No identifica ningún lote defectuoso y no anuncia ningún retiro del mercado. El Organismo evalúa por separado los otros medicamentos de la familia de los agonistas GLP-1; su opinión del 25 de noviembre no presenta esta revisión como completada.

What Health Canada recommends to patients

La agencia recomienda que las personas con semaglutida consulten inmediatamente a un profesional sanitario si de repente pierden de vista o si su visión se deteriora rápidamente. Para los cuidadores, la opinión recomienda una evaluación oftalmológica urgente en caso de pérdida repentina, incluso parcial e interrupción del tratamiento si se confirma el diagnóstico. No requiere que los pacientes sin síntomas detengan su medicamento por iniciativa propia.

Foto ilustración: semaglutide pen injector, Abril 2025. Haberdoedas / Unsplash, licencia Unsplash. Boxeo y titulación: Libnanews.

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