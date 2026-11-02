Presupuesto 2027: ingresos por voto el 3 de noviembre

El presupuesto 2027 se encuentra en una etapa importante de la Asamblea Nacional. El martes 3 de noviembre, los eurodiputados votarán por su primera parte sobre los ingresos. Esta votación es una condición para seguir examinando los gastos en primera lectura. Intervino después de las manifestaciones del 31 de octubre y antes de otro día de huelga. El gobierno busca un déficit público del 5% en 2027, pero la elección del martes no es la adopción final del presupuesto estatal.

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El presupuesto 2027 dio un paso importante el martes 3 de noviembre en la Asamblea Nacional. Los miembros deben votar por su primera parte, sobre los ingresos. Esta elección viene después de un nuevo fin de semana de movilización contra la vida cara. No constituye la aprobación definitiva del presupuesto del Estado.

El lunes 2 de noviembre, los eurodiputados continúan discutiendo el texto en París. Se han programado tres sesiones a las 9.00 horas, las 15.00 horas y las 9.30 horas. El voto solemne sobre los ingresos está previsto para la tarde siguiente. Esta secuencia debe determinar si la Asamblea puede abrir el examen de los gastos en primera lectura.

El gobierno de Sébastien Lecornu presentó el proyecto el 1 de octubre. El debate de su primera parte comenzó en la Sala el 13 de octubre. Desde entonces, los eurodiputados también han examinado la deuda, la contribución francesa al presupuesto europeo y las finanzas locales.

Presupuesto 2027: ¿Por qué votar en los recuentos de ingresos

Una ley de finanzas no es sólo una sucesión de consignaciones ministeriales. Su primera parte establece los recursos y las principales condiciones para el equilibrio financiero. En particular, este último asigna recursos entre las políticas públicas. Esta organización impone una orden de debate.

El artículo 42 de la Ley Orgánica de Derecho Financiero prohíbe el examen de la segunda parte antes de la aprobación de la primera. Por lo tanto, el voto del martes es un paso necesario. Una mayoría favorable permitiría seguir examinando los gastos. Un rechazo evitaría esta continuación en esta lectura.

Sin embargo, esta votación debe distinguirse de los resultados del procedimiento parlamentario. El Senado también participa en la revisión presupuestaria. El calendario constitucional proporciona al Parlamento un período máximo de setenta días. Por lo tanto, un revés para la Asamblea no significaría que el proyecto desaparezca a finales de año.

Un objetivo de déficit aún por traducir en votos

El proyecto gubernamental apunta a un déficit gubernamental del 5% del producto interno bruto en 2027. El ejecutivo ahora pronostica 5,4% para 2026. Estas cifras abarcan todas las administraciones públicas, no sólo el presupuesto estatal.

En la presentación del 1 de octubre, el gobierno anunció 43 mil millones de euros en medidas de recuperación. Este total abarca el proyecto de ley de finanzas y el proyecto de ley de financiamiento del Seguro Social. Por lo tanto, no corresponde a la única área en la que los Miembros deben votar el martes.

La distinción es importante en el debate político. Una medida propuesta, una enmienda aprobada y una disposición promulgada definitivamente no tienen la misma condición. La votación del 3 de noviembre se refiere a una etapa parlamentaria. No transforma automáticamente todas las propuestas examinadas en nuevas normas fiscales para los hogares o las empresas.

Una reunión parlamentaria entre dos movilizaciones

La votación tiene lugar tres días después de las manifestaciones el 31 de octubre. Varios cientos de miles de personas marcharon contra la vida cara. Los informes de las autoridades y organizadores difieren. Así pues, el desafío constituye el contexto social del debate presupuestario, sin deducir el comportamiento de cada grupo parlamentario.

Se anuncia un nuevo día de huelga y manifestaciones el jueves 5 de noviembre. La llamada intersindical se refiere a los salarios, los servicios públicos, el empleo y la industria. Por lo tanto, el calendario aproxima una decisión sobre los recursos públicos y una movilización sobre su uso.

En esta etapa no se adquiere el resultado del voto ni la continuación política del debate. La reunión sigue siendo el voto solemne el martes 3 de noviembre. Los procedimientos del lunes todavía necesitan aclarar el texto presentado a los Miembros.

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