The Minister of Economy and Trade, Amer Bsat, ordered the suspension of the marketing of the labne made by Rolly Taanayel in the Zahlé industrial area, according to an announcement issued on 17 November 2026.
La decisión se basa en el análisis de una muestra que contiene aceites vegetales, contrariamente a la norma libanesa de trabajo, declara el Ministerio.
Retiro e inventario dentro de tres días
El fabricante eliminará las cantidades comercializadas, preparará las tablas y las comunicará al Ministerio dentro de los tres días siguientes a la decisión que se adopte, antes de las medidas necesarias para su destrucción.
El anuncio no especifica ningún número de lote o plazo de consumo. No reporta contaminación bacteriana ni envenenamiento y no cubre todos los productos lácteos vendidos bajo nombres similares.
Este es un retiro ordenado, no confirmación de que todas las cantidades ya han sido retiradas o destruidas.
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