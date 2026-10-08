Keynes traicionado: cuando la medicina se convirtió en la enfermedad

El déficit presupuestario tiene por objeto permitir que los Estados superen las crisis económicas. Se ha vuelto permanente, alimentando una espiral de deuda e interés. Bernard Raymond Jabre analiza esta deriva del pensamiento keynesiano, los cálculos electorales que lo mantienen y las reformas necesarias para preservar futuras finanzas públicas.

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Cobramos la deuda. Miramos los miles de millones acumulados en los Estados Unidos, Francia, Italia, en otros lugares de Europa, y nos preguntamos qué tan lejos puede llegar esto.

Pero la deuda no es enfermedad. Es la síntoma.

La enfermedad es el déficit presupuestario que se ha vuelto permanente.

Tenemos que volver a Keynes. John Maynard Keynes nunca imaginó el déficit como una forma normal y eterna de gobernar. Su razonamiento fue primero el del ciclo. Cuando la economía colapsa, la inversión privada desaparece, el desempleo aumenta y el miedo paraliza negocios y hogares, el estado debe asumir el control. Él gasta, invierte, acepta temporalmente el déficit. La política monetaria también puede convertirse en acomodativa.

Era una medicina.

Un antibiótico económico cuando un organismo está enfermo.

El problema es que terminamos tomando el antibiótico todos los días.

El déficit, que tuvo que responder a los malos años, se ha convertido en los buenos. Ya no financia solamente guerras, recesiones, grandes inversiones o desastres. También financia el funcionamiento cotidiano del Estado: administraciones, pensiones, prestaciones sociales, defensa, subvenciones, burocracias y a veces estructuras cuyos costos no están en juego.

Y ya que es necesario financiar la diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que cobra, se presta.

La mecánica es casi infantil:

déficit, deuda, interés, nuevo déficit, nueva deuda.

Por mucho tiempo, funciona. Es incluso políticamente maravilloso.

La deuda hace posible dar hoy sin levar inmediatamente el precio correspondiente. Permite al elector presente estar satisfecho enviando parte de la factura al futuro elector.

Es aquí donde Keynes encuentra un problema que no tenía la intención de resolver: el del tiempo democrático.

Cuatro años contra cuarenta años

La deuda se piensa en más de veinte, treinta o cuarenta años. Un gobierno está pensando en las próximas elecciones.

En los Estados Unidos, cuatro años separan dos elecciones presidenciales y, en medio, los períodos intermedios ya están recordando al gobierno que será juzgado. En Europa, los mecánicos son diferentes pero la limitación sigue siendo la misma: ¿por qué hoy soportan el costo político de una reforma cuyos beneficios pueden aparecer bajo el próximo gobierno?

Reducir un gasto crea inmediatamente un descontento. La eliminación de la administración causa inmediatamente resistencia. Reformar una pensión envía inmediatamente a la gente por la calle.

Por otro lado, pedir prestado casi no hace ruido.

Tal vez este es el verdadero defecto de la deuda pública: separa el gasto políticamente de su pago.

Gradualmente, cada uno defiende su obra estatal. El ministerio defiende su presupuesto, la administración su personal, el beneficiario su ventaja, el líder político su electorado. Todo esto es humano. Todo esto es incluso racional tomado por separado.

Pero la adición de todos estos comportamientos racionales puede llegar a ser colectivamente irracional.

Nadie quiere sacrificarse. Entonces tomamos prestado.

Cuando la deuda financia el presente

No todas las deudas valen.

Un Estado que presta préstamos para construir infraestructura productiva transmite a la próxima generación una deuda, por supuesto, pero también un activo.

Un estado que se presta para pasar por una depresión puede evitar el colapso de su economía.

Pero cuando un estado pide prestado año tras año simplemente para pagar su estilo de vida, la naturaleza de la deuda cambia.

La próxima generación recibe la factura sin recibir necesariamente el activo correspondiente.

Es esta distinción entre deuda de inversión y deuda de consumo que hemos perdido gradualmente.

Y las cifras estadounidenses están empezando a preocuparse. La Oficina del Presupuesto del Congreso estima que el déficit federal de Estados Unidos es de aproximadamente 1.900 millones de dólares en 2026, o casi el 5,8% del PIB. La deuda pública representa alrededor del 101% del PIB y, en las actuales proyecciones de la CBO, seguirá creciendo fuertemente en las siguientes décadas.

Lo más importante no es la figura misma. Es la trayectoria.

No hay figura mágica — 100%, 120% o 150% del PIB— de la que un país fallaría automáticamente. Japón es suficiente para demostrar lo contrario.

La verdadera pregunta es mucho más simple: ¿La deuda crece más rápido que la capacidad de la economía para servirla?

Si la respuesta es sí, tarde o temprano aparece el problema.

El Líbano debería habernos enseñado algo

Lamentablemente, los libaneses conocemos el final de esta historia.

Esto obviamente no significa que Estados Unidos o Francia sean Líbano. Las estructuras económicas, las monedas, las instituciones y la capacidad de financiación son incomparables.

Pero Líbano nos enseña algo más universal.

Una crisis de la deuda no comienza en el día del incumplimiento.

Comienza mucho antes, cuando todos saben que el modelo necesita ser reformado pero todos prefieren ganar otro año.

Entonces nos prestamos para evitar el sacrificio. Entonces uno vuelve a pedir prestado porque el primer préstamo evitó precisamente el sacrificio.

Y el éxito de la financiación se está convirtiendo paradójicamente en prueba de que podemos continuar.

Hasta el momento en que el que presta comienza a dudar.

Entonces el mercado no dice necesariamente: « Ya no te presto ». Comienza diciendo, « Te presto, pero más caro. »

Y ahí es donde los mecánicos se vuelven peligrosos.

Más deuda conduce a más interés. Más interés aumenta el déficit. El déficit requiere más deuda.

La deuda está empezando a compensar su propia deuda.

El sacrificio elegido o el sacrificio sufrido

Por consiguiente, el costo del Estado occidental debe reestructurarse.

La palabra « reestructuración » no significa demolir el estado social, abandonar los servicios públicos más débiles o abolir los servicios públicos esenciales.

Significa elegir.

¿Qué es indispensable? ¿Qué ya no es? ¿Qué administraciones pueden fusionarse? ¿Qué privilegios se han vuelto injustificables? ¿Qué gasto está planeando el futuro y que sólo se utilizan para mantener el presente? ¿Dónde puede la tecnología sustituir las estructuras administrativas que se han vuelto demasiado engorrosas?

Y sobre todo: ¿aceptaríamos cierto gasto público si les pagamos inmediatamente por impuestos y no discretamente por deuda?

Es hora de usar una antigua expresión francesa para desengrasar el mamut.

No tener un estado débil. Al contrario.

Encontrar un estado lo suficientemente fuerte como para poder intervenir masivamente cuando llegue la próxima crisis real.

Porque si gastamos constantemente nuestras municiones presupuestarias, ¿qué quedará cuando el próximo 1929, el próximo 2008, la próxima pandemia u otra crisis que nadie ha previsto?

Es exactamente donde Keynes fue traicionado.

Mantuvimos su medicación pero olvidamos su diagnóstico.

El déficit tenía que ser anticíclico. Se ha vuelto estructural.

La excepción se ha convertido en la regla.

Y la herramienta para salvar la economía en días malos ahora se utiliza demasiado a menudo para evitar opciones difíciles en días ordinarios.

Así que la deuda no es nuestro verdadero enemigo. La deuda es una herramienta.

El peligro comienza cuando una sociedad termina creyendo que esta herramienta ayuda a abolir el sacrificio.

Porque podemos posponer un gasto. Podemos refinanciar una deuda. Podemos bajar un tipo de interés. Podemos pedir prestado unos años más.

Pero no podemos abolir la aritmética.

Y la historia casi siempre presenta la misma opción a las naciones:

hacer los sacrificios necesarios cuando todavía pueden elegirlos, o sufrirlos más tarde cuando ya no tendrán la elección.

Bernard Raymond Jabre

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