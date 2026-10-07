Diez mil posiciones en el visor: ¿es el estado preparando una reestructuración silenciosa de su administración?

El Líbano tiene previsto suprimir aproximadamente 10.000 puestos vacantes, principalmente en niveles inferiores de administración. Presentada como consecuencia de la digitalización y automatización, esta reforma no significa 10.000 despidos. Sin embargo, podría hacer un cambio duradero en el número, la contratación, las aptitudes y los servicios del sector público libanés.

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Información breve, pero trabajo potencialmente considerable

La reforma discreta podría cambiar significativamente la estructura de la administración libanesa. El Estado está avanzando hacia la abolición de unos 10.000 puestos vacantes en el sector público. Los puestos de trabajo correspondientes pertenecen principalmente a las categorías inferiores de la administración pública. La justificación avanzada se basa en estudios de viabilidad económica que concluyen que algunos de estos puestos ya no serían necesarios si la administración continuara digitalizando y automatizando los procedimientos. En esta etapa, las pruebas disponibles no identifican una lista definitiva de departamentos, administraciones o categorías ocupacionales afectadas. Tampoco pueden afirmar que ya se ha adoptado legalmente una decisión definitiva sobre exactamente 10.000 puestos. Por consiguiente, la cifra debe leerse como orden de magnitud de un proyecto en preparación, no como notificación de 10.000 supresiones inmediatamente ejecutables.

Esta precisión cambia completamente la lectura social del archivo. Una vacante no es un funcionario terminado. Eliminar un trabajo que no está ocupado significa eliminarlo del organigrama o renunciar a llenarlo en el futuro. Por lo tanto, el impacto inmediato en los empleados activos es muy diferente al de un plan de redundancia. Por otro lado, el impacto estructural puede ser importante. Los organigramas de la organización estatal determinan el reclutamiento futuro, las competencias, las carreras, la división del trabajo y los recursos humanos disponibles en las administraciones. La eliminación de varios miles de puestos equivale, pues, a redireccionar parte del Estado durante los años siguientes. Es por eso que la verdadera pregunta no es si 10.000 personas perderán su trabajo. La información disponible no apoya esta interpretación. La cuestión es la función pública que el Estado cree que puede desempeñar con menos personal.

Por qué los grados inferiores son los primeros involucrados

El hecho de que las posiciones en cuestión se concentraran en los grados inferiores da una indicación de la filosofía de la reforma. Estos son generalmente los niveles que reúnen una parte significativa de las funciones de ejecución, captura, circulación de documentos, recepción administrativa, archivo, procesamiento repetitivo de archivos y tareas de soporte. Estas son también las funciones más directamente expuestas a la desmaterialización cuando un servicio pasa de papel a digital. Un registro computarizado puede reducir la copia. Un procedimiento en línea puede reducir el número de cruces físicos en el mostrador. Un sistema de pago digital puede eliminar varios pasos manuales. Así, la automatización no elimina la administración, sino que altera la naturaleza de las tareas requeridas.

Sin embargo, hay que evitar una conclusión demasiado rápida: escanear un procedimiento no prueba automáticamente que un post se ha vuelto inútil. Una administración digital necesita agentes capaces de controlar datos, procesar excepciones, ayudar a los usuarios, sistemas seguros, verificar el fraude y asegurar la continuidad del servicio cuando fallan las herramientas. Algunos de los trabajos de ejecución pueden desaparecer, mientras que surgen nuevas necesidades en informática, análisis de datos, seguridad cibernética o control. Por lo tanto, los estudios de viabilidad mencionados en el archivo se están convirtiendo en cruciales. Para ser creíbles, deben medir las tareas realmente eliminadas por digitalización y no simplemente aplicar un objetivo contable de reducción. La información disponible todavía no proporciona su metodología ni su desglose por administración.

No debe confundirse la cifra de 10.000 despidos

La distinción merece repetirse porque determinará la percepción pública de la reforma. El proyecto abarca puestos vacantes. Por definición, actualmente no están ocupados por 10.000 funcionarios que deben ser despedidos. La supresión de estas partidas presupuestarias reduciría principalmente la capacidad teórica del Estado para contratar estas partidas presupuestarias. También podría poner fin al mantenimiento administrativo de los organigramas obsoletos. En algunas jurisdicciones, las estructuras de personal se diseñaron en un momento en que cada operación requería registros físicos, copias, registros y circuitos de firmas mucho más largos. Mantener estos puestos indefinidamente en las plantillas sólo si todavía existen las funciones correspondientes.

Pero la ausencia de redundancias inmediatas no significa la ausencia de problemas sociales. Los puestos públicos son históricamente una forma de acceso al empleo para parte de la población. Retirarlos reduce las perspectivas de contratación futura en las categorías de que se trate. La reforma también puede cambiar el equilibrio entre los titulares, contratistas y otras formas de empleo público si el Estado suprime los puestos estatutarios al tiempo que sigue comprando beneficios externos. El riesgo sería entonces reducir la estructura orgánica oficial sin reducir realmente los gastos, simplemente moviendo tareas a contratos o proveedores. No hay indicios en la información disponible de que este escenario está previsto. Este es precisamente uno de los puntos que un plan detallado tendrá que aclarar.

Reforma presupuestaria como administrativa

La eliminación de los puestos vacantes tiene un interés presupuestario que excede el ahorro inmediato de los salarios, ya que los puestos no cubiertos no cuestan necesariamente su remuneración total hoy. Las apuestas están en futuros gastos. Cada posición que se mantiene en un organigrama representa una oportunidad para la contratación, seguida de sueldos, contribuciones, progresión profesional y compromisos a largo plazo. Al eliminar los empleos considerados inútiles, el Estado limita la futura recuperación de una factura salarial basada en las viejas necesidades. Esta lógica puede ser consistente en un país que busca reconstruir sus finanzas públicas. Sin embargo, sólo es pertinente si los puestos eliminados son en realidad obsoletos.

El peligro sería utilizar la digitalización como justificación general de una reducción que no tuviera en cuenta la calidad del servicio. La administración puede costar menos mientras se hace menos accesible. Los ciudadanos con malas habilidades digitales, las personas mayores o las personas sin acceso estable a servicios en línea pueden necesitar apoyo humano. Por lo tanto, la reducción de las ventanas debe equilibrarse contra el nivel real de digitalización del país y la capacidad de las plataformas públicas para funcionar sin interrupción. La reforma exitosa no se mide por el número de puestos suprimidos, sino por el costo y el tiempo que requiere que un ciudadano obtenga realmente su documento o servicio.

La prueba real: eliminar tareas antes de eliminar trabajos

El orden de operaciones será decisivo. La lógica más fiable es digitalizar primero un procedimiento, medir su funcionamiento, y luego ver qué tareas humanas han desaparecido. Proceder en el orden opuesto plantearía un riesgo: eliminar posiciones en el supuesto de que la automatización futura los hará innecesarios, antes de que el sistema digital pueda reemplazarlos. En tal situación, la administración podría encontrarse con menos personal y todavía con instrumentos incompletos. La reforma crearía entonces colas digitales en lugar de colas físicas. Las pruebas disponibles sugieren que la supresión propuesta está vinculada a la condición de una orientación de mecanización. Esta condición debe permanecer central.

El escaneo también debe distinguirse de la simple reproducción electrónica del papel. Poner un formulario en una pantalla no es suficiente si el usuario debe imprimir el documento, obtener varias firmas físicas y pasar a diferentes oficinas. Los ahorros de personal sólo ocurren cuando se rediseñe toda la cadena: identificación, depósito, pago, verificación, firma, archivo y expedición. Una reforma de la fuerza de trabajo sin reformar los procedimientos dejaría intacta la burocracia al tiempo que reduciría los recursos humanos disponibles para gestionarla.

Organigramas a revisar por departamento

La cifra general de 10.000 puestos todavía no indica dónde se encuentran la mayoría de las aboliciones previstas. Esta es una limitación importante del archivo disponible. No se proporciona un desglose suficientemente detallado por departamento, institución o tipo de función. Por consiguiente, sería imprudente anunciar que esa administración perdería varios puestos. Por otra parte, la lógica misma de los estudios de sostenibilidad implica el análisis administrativo. Las necesidades de un servicio de registro civil no son las de un ministerio técnico. Las necesidades de un gobierno central difieren de las de un servicio territorial. La misma tecnología puede reducir significativamente las tareas en un sector y casi no en otro.

Este desglose será uno de los documentos más importantes a considerar cuando la reforma tome forma formal. Hará posible distinguir una verdadera reestructuración de un corte uniforme. La administración moderna no es necesariamente una administración más pequeña en todas partes. Puede necesitar menos agentes en una función y más en otra. El escaneo puede eliminar las estaciones de entrada y requerir especialistas del sistema. Puede reducir el procesamiento manual mientras se fortalecen las necesidades de control. Si el estado simplemente elimina el empleo sin redistribuir habilidades, corre el riesgo de mantener la escasez donde ya existen y eliminar la capacidad que necesitará más adelante.

El riesgo de un Estado digitalizado en papel, pero todavía depende del papel

La credibilidad del proyecto dependerá también de la infraestructura digital. Una administración no puede basar su personal en plataformas que operan intermitentemente. La continuidad eléctrica, redes, centros de datos, seguridad informática, respaldos e interoperabilidad interjurisdiccional se convierten en componentes del servicio público. La eliminación de una posición porque una operación es automatizada equivale a considerar el sistema informático como una infraestructura esencial como una oficina o archivo. Por consiguiente, el Estado tendrá que financiar el mantenimiento, la actualización y la protección de esos instrumentos. Las economías en la nómina de sueldos pueden cancelarse si los sistemas digitales están mal diseñados o necesitan ser reemplazados con frecuencia.

Igualmente importante es la cuestión de la interoperabilidad. Si cada administración construye su propia plataforma sin poder intercambiar datos con otros, el ciudadano seguirá transportando información de un servicio a otro. La burocracia simplemente habrá cambiado su apoyo. Para que se justifique la supresión de funciones repetitivas, los datos ya mantenidos por el Estado deben ser reutilizados legalmente y de manera segura. Esto implica reglas sobre protección de datos, acceso a archivos y responsabilidad por errores. La información disponible sobre los 10.000 puestos no detalla estos aspectos. Son las condiciones técnicas sin las cuales la economía anunciada permanecería teórica.

Una oportunidad para romper el vínculo entre reclutamiento público y clientelismo

Por último, la reducción de las vacantes tiene una dimensión política. El empleo público se ha integrado desde hace mucho tiempo en las relaciones de poder libanesas. Los reclutamientos, concursos, contratos y nombramientos a menudo han sido cuestiones entre las fuerzas políticas y las comunidades. Por consiguiente, la reducción del número de puestos innecesarios puede limitar el volumen de trabajo disponible para la contratación futura motivado más por los equilibrios políticos que por las necesidades del servicio. Esta posibilidad explica por qué, al parecer, la reforma técnica puede ser políticamente sensible en cuanto se conozca la lista precisa de puestos de trabajo.

Pero el efecto opuesto también es posible si la reforma no es transparente. Los puestos de plantilla podrían suprimirse mientras la contratación por contrata continuaría en otros lugares, con menos reglas y controles. La modernización se convertiría entonces en un medio de eludir en lugar de corregir viejas prácticas. Para evitar este riesgo, el Estado tendrá que publicar los criterios utilizados: tareas faltantes, volumen de archivos, aumentos de productividad esperados, costo de mantener el puesto y nuevas necesidades creadas por la digitalización. Sin estos datos, la cifra de 10.000 se utilizará fácilmente en la batalla política, ya que cada lado puede acusar al otro de eliminar o proteger empleos por razones partidistas.

Una reforma que también debe decir qué empleo quiere crear el Estado

Una política moderna de la fuerza de trabajo no puede limitarse a la abolición. También debe definir las competencias que el Estado desea adquirir. Aunque la digitalización reduce los requisitos en ciertas funciones, aumenta mecánicamente el valor de los perfiles capaces de diseñar, administrar y asegurar nuevos sistemas. La administración necesitará ingenieros, especialistas en datos, expertos en seguridad informática, controladores y personal que puedan apoyar a los usuarios. Por lo tanto, la cuestión se convierte en la de un intercambio entre trabajos antiguos y nuevos, no la de una reducción abstracta del número de funcionarios públicos.

También es cuestión de generación. La eliminación de miles de puestos de entrada sin abrir nuevos canales de contratación calificados puede acelerar el envejecimiento de la administración. Una institución que ya no recluta termina perdiendo sus habilidades cuando los agentes experimentados se van. Por el contrario, retener artificialmente puestos que se han convertido en bloques inútiles recursos que podrían financiar nuevos perfiles. Por consiguiente, la reforma debe combinar la abolición, el redespliegue y la contratación selectiva. El archivo disponible todavía no indica si esta arquitectura acompaña al proyecto de 10.000 puestos. Debe buscarse en la aplicación de las decisiones.

La figura es espectacular; los detalles decidirán si la reforma realmente es

En esta etapa, el hecho sólido es limitado, pero importante: el Estado está avanzando hacia la eliminación de unos 10.000 puestos vacantes, principalmente en los grados inferiores, sobre la base de estudios de viabilidad que consideran que ya no serían necesarios si la digitalización progresara. Sería engañoso ir más allá y presentar como listas establecidas de departamentos, ahorros presupuestarios específicos o un calendario que no se incluyan en los artículos disponibles. El tema merece ser seguido porque abre un proyecto mucho más amplio de lo que sugiere esta primera información.

La reforma puede convertirse en una de las transformaciones más importantes de la administración libanesa si se basa en la cartografía de tareas reales y la digitalización funcional. También puede reducirse a una operación contable si la cifra de 10.000 se convierte en un objetivo en sí mismo. La diferencia se verá en documentos futuros: qué posiciones, qué administraciones, qué funciones automatizadas, qué ahorros, qué nuevos reclutamientos y qué calidad de indicadores de servicio? Mientras esas respuestas no sean públicas, sigue siendo necesaria la precaución. Pero una cosa ya es clara: eliminando puestos vacantes en lugar de esperar para llenarlos, el estado está empezando a decidir no sólo cuántos agentes quiere emplear, sino qué tipo de administración todavía quiere tener.

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