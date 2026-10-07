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Castillo de Mseilha

El castillo de Mseilha, en su pico rocoso, ha controlado durante siglos el valle de Nahr el-Jauz cerca de Batrun.

Su primera mención data de 1106, atribuida a Guillaume de Farabel, una connetable de Trípoli.

En el siglo XIII, los Mamluks recuperaron el control del castillo, antes de que los otomanos lo tomaran a su vez en el siglo XVI.

Su estructura actual fue remodelada alrededor de 1624 por Emir Fakhr-al-Din II, durante su revuelta contra la puerta del sublime otomano.

El castillo mantiene elementos típicos de la era Cruzada, como sus estrechas ranuras de tiro.

Construido en dos niveles, ahora es accedido por una pequeña rampa que conduce a su patio interior.

Este bloqueo estratégico se utilizó para supervisar el paso entre el norte del Líbano, Trípoli y Batrun, a Byblos y Beirut.

– Valle Nahr al-Jauz, Batrun

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