El mecanismo de combustible iraquí ha mantenido en funcionamiento las centrales eléctricas libanesas sin pago inmediato, pero el proyecto de ley supera ahora 1.000 millones de dólares. Frente a los atrasos acumulados, el Líbano debe limitar el uso del crédito iraquí y encontrar formas de financiar su electricidad sin restablecer la misma espiral de la deuda en otros lugares.

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El mecanismo para garantizar un mínimo de corriente alcanzó su límite

El archivo de combustible iraquí resume gran parte de las contradicciones en el sector eléctrico libanés. El mecanismo ha permitido a la Electricidad del Líbano disponer de cantidades de petróleo de combustible cuando el Estado ya no puede financiar sus importaciones como antes de la crisis. Por lo tanto, jugó el papel de una red de seguridad: evitar el cierre completo de las centrales eléctricas y mantener un nivel mínimo de suministro de energía. Pero este sistema no era un regalo. El Líbano debía acreditar el valor del combustible al Estado iraquí en una cuenta abierta en el Banco del Líbano, mientras que Bagdad podía utilizar esas sumas para obtener bienes y servicios libaneses. En otras palabras, la electricidad consumida en el Líbano crea una obligación financiera, incluso si el pago no toma la forma clásica de una transferencia inmediata de divisas al Iraq.

Fue precisamente esta obligación la que terminó a la altura. Joe Saddi informó en septiembre que la deuda con Iraq era de unos 1.200 millones de dólares. Otros datos disponibles alrededor del mismo archivo colocaron la factura acumulada en aproximadamente $1.25 mil millones. La diferencia entre las dos cifras se debe al momento del cálculo y a las sumas registradas, pero el orden de magnitud es claro: se habían proporcionado más de 1.000 millones de dólares de combustible sin que el Líbano pagara efectivamente la cantidad total que debía pagarse en virtud del mecanismo. Por lo tanto, el problema ya no es simplemente renovar un acuerdo diplomático con Bagdad. Una pregunta mucho más simple tenía que ser contestada: ¿cómo podemos seguir utilizando una línea de crédito cuando el atraso acumulado se convierte en un riesgo político y financiero?

El combustible iraquí no es gratuito

La confusión que rodea al mecanismo ha facilitado durante mucho tiempo su tratamiento político. En el debate público, la expresión « Aceite Iraqi » a veces dio la impresión de la ayuda energética que se ofrece en el Líbano. El dispositivo era más complejo. El Iraq proporcionó combustible pesado. Dado que este producto no se adaptó directamente a todas las necesidades de las centrales eléctricas libanesas, tuvo que intercambiarse por productos compatibles con las instalaciones eléctricas del Líbano. El Líbano, por su parte, tuvo que acreditar una cuenta al estado iraquí. Bagdad podría entonces utilizar esta cuenta para adquirir servicios en el Líbano. La flexibilidad del mecanismo permitió eludir parte de la escasez de monedas inmediatas, pero nunca removió la deuda.

Esta distinción es esencial para entender por qué Joe Saddi finalmente decidió no utilizar el crédito bajo el contrato. Seguir retirando cantidades sin liquidar los atrasos equivale a aumentar una deuda que el departamento no puede pretender ignorar. El Iraq había acordado dar tiempo al Líbano. The information available during the summer even indicated that Baghdad remained willing to wait after the changes in its executive. Pero la paciencia del proveedor no es un modelo financiero. A medida que se acumulaban las facturas, el mecanismo que se había utilizado como solución de emergencia se convirtió en una deuda pública adicional cuyos mandatos seguían siendo inciertos.

¿Por qué Joe Saddi decidió dejar de disparar al crédito

La decisión de suspender el uso del mecanismo no significa que el Líbano ya no necesite combustible. Por el contrario, refleja una limitación financiera. La información disponible indica que el contrato se había renovado en varias ocasiones y que una prórroga todavía había preservado las cantidades necesarias para la producción mínima. Pero el ministro decidió no retirarse de la apropiación debido a la acumulación de facturas. Esta decisión puede parecer paradójica en un país donde cada envío cuenta. Sin embargo, responde a una lógica de gestión: un departamento no puede presentar como recurso sostenible un suministro que no puede pagar.

Sin embargo, la elección transfiere inmediatamente la presión a otras fuentes de suministro. Si el combustible iraquí ya no se utiliza en las mismas condiciones, es necesario comprar en otros lugares, obtener nuevas instalaciones, encontrar donaciones o reducir la producción. Sin embargo, cada una de estas opciones tiene un costo. Una compra comercial requiere financiación disponible y procedimientos bancarios rápidos. La ayuda extranjera depende de una decisión política externa. Una reducción de la producción aumenta el uso de generadores privados. Por consiguiente, la suspensión del mecanismo iraquí no resuelve el problema eléctrico; Sólo impide que una solución financiada por la deuda siga ocultando la falta de recursos.

Un billón de deudas, pero también un problema de liquidez en Beirut

El caso iraquí revela otra debilidad: la diferencia entre los ingresos teóricos de electricidad del Líbano y el dinero realmente movilizado para comprar combustible. El establecimiento público cobra electricidad, recauda ingresos y reclama gobiernos, instituciones públicas y otros consumidores. Sin embargo, la disponibilidad inmediata de fondos de importación sigue siendo un problema. Un comité parlamentario también ha pedido recientemente que las administraciones e instituciones del Estado liquiden sus atrasos en la electricidad en el Líbano y que el Banco del Líbano transfiera las cantidades debidas a la cuenta bancaria de la institución. Por lo tanto, la cuestión del combustible está vinculada a la cadena de efectivo completa: factura, recogida, transferencia, conversión y pago.

El debate político se ha vuelto particularmente agresivo en este punto. La Corriente Patriótica Libre acusa a Joe Saddi de haber utilizado cerca de $700 millones de la disponibilidad de electricidad en el Líbano sin obtener una mejora correspondiente en la alimentación. Al mismo tiempo, afirma que las instituciones públicas deben aproximadamente 300 millones de dólares a la institución. Estas cifras y lecturas son la acusación política del partido y no pueden ser presentadas como una auditoría independiente. No obstante, destacan el problema de que nadie se enfrenta realmente: La electricidad en el Líbano necesita ingresos efectivos y regulares. Una reclamación contable sobre una administración no permite el pago de una carga si el dinero no se transfiere a tiempo.

El regreso de la vieja trampa: comprar aceite de combustible antes de reparar el sistema

Durante décadas, la respuesta a la escasez de electricidad en el Líbano ha comenzado con frecuencia con la búsqueda de combustible. Esta lógica es comprensible a corto plazo: sin aceite, una planta de energía no produce. Se vuelve peligroso cuando reemplaza la reforma del sistema. El propio Joe Saddi recuerda que gobiernos anteriores pidieron prestado casi 1.000 millones de dólares al año del Tesoro para financiar el sector y que más de 20.000 millones de dólares se han absorbido a lo largo de los años. Su objetivo declarado es precisamente evitar un retorno a este modelo en el que el Estado pide quemar combustible sin corregir pérdidas, baja recolección, déficits de producción y ausencia de inversiones modernas.

El contrato iraquí había rechazado este problema sin eliminarlo. Permitió que el combustible fuera recibido sin desembolso convencional inmediato, pero la deuda se acumulaba en otras partes. Una instalación de pago puede dar tiempo para la reforma; no puede sustituirla. Si la producción sigue siendo insuficiente, si persisten pérdidas técnicas y no técnicas y si los ingresos no siguen el costo real del servicio, cada nuevo envío sólo retrasará el tiempo en que se tendrá que pagar la desviación. Es esta lógica que el ministerio está tratando de romper, a riesgo de causar una crisis de suministro a corto plazo.

Zahrani y Deir Ammar de un lado, Zuk y Jiyeh del otro

El problema no es sólo financiero. También es técnico. No todas las centrales eléctricas libanesas operan con el mismo combustible. La información disponible en torno al mecanismo iraquí indica que el Ministerio está trabajando para sustituir ciertas cantidades de petróleo pesado por petróleo diésel, especialmente para las centrales de Zahrani y Deir Ammar, mientras que el petróleo pesado sigue siendo adecuado para las instalaciones de Zuk y Jiyeh. Esta diversidad complica la oferta. El país no puede comprar ningún producto y inyectarse en ninguna planta. Cada solución debe corresponder a las características técnicas de las unidades de producción y las posibilidades de almacenamiento.

Esta limitación también explica el uso histórico de las operaciones de intercambio de petróleo iraquíes. El producto proporcionado por Bagdad se convertiría comercialmente en combustible compatible con las necesidades del Líbano. Por lo tanto, el sistema añadió un paso entre el proveedor y la planta. En cada etapa hay riesgos: precio, disponibilidad de buques, procedimientos de licitación, financiación, apertura de créditos documentales y plazos de entrega. Cuando las reservas son bajas, los retrasos administrativos o bancarios pueden producir rápidamente una disminución del número de horas de corriente. La seguridad energética entonces depende menos de la capacidad nominal de las plantas que de la fluidez de toda la cadena de compra.

El Banco del Líbano ya no quiere convertirse en el ATM del sector

La crisis actual se está produciendo en un entorno monetario muy diferente al que permitió los antiguos déficits de electricidad en el Líbano. El Gobernador Karim Suaid defiende una línea basada en la independencia del Banco del Líbano y la negativa a financiar automáticamente los déficits públicos. Recordó que el banco central debería poder decir que no a la deuda excesiva, a la financiación monetaria del déficit y a los avances sin un marco preciso. Esta doctrina afecta directamente al sector eléctrico. Durante años, los déficits podrían transferirse al Fondo de Ingresos Consolidados y, directa o indirectamente, al sistema financiero. Después del colapso bancario, este camino es política y financieramente mucho más difícil de reproducir.

Esto obliga al gobierno a enfrentar el costo real de la electricidad. Si la electricidad en el Líbano no tiene suficientes ingresos para comprar su combustible, sólo existen tres opciones: aumentar o mejorar los ingresos, obtener un recurso presupuestario explícito o reducir los gastos y, por lo tanto, potencialmente producción. La financiación opaca por acumulación de atrasos sólo crea una cuarta solución ficticia. La deuda iraquí muestra exactamente a dónde va este método. El combustible se consumió, se produjo la corriente, pero la obligación financiera sigue siendo. Debe ser resuelto por el Estado, compensado por servicios o renegociado con Bagdad.

La crisis energética mundial removió el margen restante

El problema se hace aún más difícil con el aumento de los precios energéticos causados por las tensiones regionales y las perturbaciones de las carreteras de suministro. El Líbano debe ahora sustituir o complementar una instalación iraquí en un momento en que los productos petroleros son más costosos y aumentan los riesgos logísticos. Esta combinación explica la batalla actual sobre impuestos, tarifas y financiación. Joe Saddi argumenta que el gobierno debe tomar decisiones rápidas para evitar que el choque global sea transferido completamente al consumidor. Su retirada de las reuniones del Consejo de Ministros forma parte de este enfrentamiento más amplio.

El aumento de los costos de combustible tiene un efecto multiplicador en el Líbano. Una reducción de la producción pública no reduce la demanda de electricidad. Cambia esta demanda a generadores privados, que son ellos mismos alimentados por productos petroleros cuyos precios están aumentando. El hogar paga el doble de la fragilidad del sistema: menos electricidad pública y electricidad privada más cara. Por consiguiente, la única comparación entre el costo de una carga y los recursos de electricidad en el Líbano es insuficiente. También es necesario calcular el costo para la economía de cada hora de poder público que desaparece.

Paradoja de Iraq: una deuda eléctrica en el momento de considerar un nuevo corredor de petróleo

La paradoja es particularmente llamativa porque el Líbano y el Iraq también están trabajando en un proyecto mucho más ambicioso. Durante el verano, el gobierno de Nawaf Salam preparó las condiciones para que el Líbano se convirtiera, en primera fase, en una plataforma de almacenamiento y reexportación para el petróleo crudo iraquí y los productos derivados del petróleo. Las deliberaciones se centraron en las carreteras necesarias para el paso de buques cisterna, la preparación de cruces fronterizos, instalaciones de almacenamiento, procedimientos de seguridad y aduanas. Otros trabajos sugieren la perspectiva de reactivar el eje histórico que une el petróleo iraquí al Mediterráneo a través de Siria y Trípoli.

El contraste es llamativo. Por un lado, Beirut quiere convertirse en un portal mediterráneo de energía iraquí. Por otro lado, todavía tiene que pagar más de mil millones de dólares acumulados en el mecanismo que le permitió abastecer sus propias centrales eléctricas. Ambos archivos no son legalmente idénticos y no deben confundirse. Pero su coexistencia plantea una cuestión de credibilidad. Para establecer una relación energética a largo plazo con Bagdad, el Líbano debe demostrar que puede respetar los mecanismos existentes, asegurar los pagos y proporcionar una administración capaz de gestionar corrientes mucho mayores.

La verdadera elección: menos deuda hoy o menos actual mañana

La decisión de dejar de disparar al crédito iraquí puede ser defendida como una medida de disciplina financiera. Evita aumentar una deuda ya considerable. Pero sólo se convierte en una reforma si una solución duradera se hace cargo. Sin nuevos recursos, mejor recogida y diversificación de suministros, la disciplina financiera simplemente se traduce en menos combustible. Menos combustible significa menos producción y más generadores. Por lo tanto, el gobierno se encuentra enfrentando a un arbitraje particularmente brutal: no comenzar por encima de la deuda que arruinó el sector, evitando al mismo tiempo una ruptura con el viejo modelo de causar un colapso inmediato de los alimentos.

La salida pasa por varias carpetas que deben avanzar al mismo tiempo. Las administraciones públicas deben pagar lo que deben a Electricidad en el Líbano. Las transferencias financieras deben ser regulares. Las pérdidas y las conexiones ilegales deben reducirse. Los precios deben ser lo suficientemente realistas para cubrir una parte sustancial de los costos sin hacer que el servicio sea inaccesible. La autoridad reguladora funcionará. Las inversiones privadas anunciadas deben producir nueva capacidad. Finalmente, las plantas deben emerger gradualmente de un modelo basado en combustibles costosos y unidades antiguas. Mientras no haya más que uno de estos elementos, el Líbano sigue siendo vulnerable al próximo envío retrasado.

Una vieja cuenta ahora es una prueba para la nueva política energética

Por lo tanto, los miles de millones debidos al Iraq no son una anomalía aislada. Es el resultado lógico de un sistema que utilizó una instalación externa para compensar la falta de financiación interna sostenible. Bagdad proporcionó tiempo y combustible. El Líbano obtuvo horas de poder. Pero el costo no desapareció. Se ha acumulado como obligación para el Estado iraquí. La elección de Joe Saddi para ya no aumentar esta obligación marca un descanso con la lógica anterior, pero inmediatamente expone todas las debilidades que esta lógica permitió ocultar.

Por lo tanto, la prueba real no será si el contrato iraquí es detenido, renovado o renegociado. Determinará si el gobierno puede financiar la electricidad sin recuperar la misma deuda en otro lugar. Si el Líbano sustituye un crédito iraquí no pagado por los anticipos del Tesoro, los atrasos de otro proveedor o un nuevo cargo en el Banco del Líbano, nada habrá cambiado. Si, por el contrario, el choque obliga al Estado a vincular finalmente la producción, la colección, los precios, la inversión y la disciplina financiera, la crisis actual puede marcar el comienzo de otro modelo. Por ahora, el país está exactamente entre estos dos escenarios: el antiguo mecanismo ha llegado a su límite, pero el nuevo todavía no es capaz de garantizar la corriente sola.

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