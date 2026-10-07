Cuando la tierra se convierte en moneda de cambio: cómo los avances israelíes mueven el punto de partida de las negociaciones

En el sur del Líbano, los avances israelíes están cambiando el terreno incluso antes de las negociaciones. Al Mansouri ilustra este mecanismo: un área recientemente controlada se convierte en un área para evacuar en etapas. Entre la retirada condicional, los requisitos de seguridad y la soberanía libanesa, cada kilómetro ganado puede convertirse así en una palanca diplomática duradera adicional.

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Una negociación que no comienza en la frontera

El problema planteado por los debates sobre la retirada israelí del Sur no es sólo el lento ritmo. Es el punto desde el que comienzan. El acuerdo de 26 de junio de 2026 no estableció un regreso inmediato de las fuerzas israelíes a la frontera internacional. Ha instalado una mecánica gradual, con los denominados sectores experimentales, una transferencia gradual de responsabilidades al ejército libanés y una retirada israelí vinculada a medidas de seguridad. En este sistema, la geografía del día en que comienza la aplicación se vuelve decisiva. Si una fuerza avanza antes de que se llegue al acuerdo, la nueva posición militar entrará en el perímetro del que se discutirá su retirada. El territorio conquistado o puesto bajo control deja de ser sólo una ganancia táctica: se convierte en una variable del calendario diplomático.

El caso de Al Mansouri ilustra esta mecánica con precisión inusual. El 19 de abril, la localidad no se incluyó en el primer mapa de la zona impuesto por Israel después de la guerra. El 18 de junio, la ruta por la que se definía el espacio israelí para la acción se trasladó al norte en el sector occidental hacia Al Bayyada, Majdal Zun y Al Mansouri. Un funcionario militar libanés indica que este último acaba de integrarse en la esfera de la ocupación. Ocho días después, el acuerdo del 26 de junio formaliza un proceso de retiro gradual. La sucesión de fechas es más importante que cualquier interpretación: extensión del perímetro, transformación de la situación militar y apertura de un mecanismo en el que esta nueva situación se convierte en la base práctica para los próximos pasos. No hay evidencia de que el progreso fue decidido solamente para hacer una tarjeta de comercio. Por otra parte, su efecto en las negociaciones es tangible.

« zonas experimentales » que transforman la retirada en medidas

La fórmula adoptada el 26 de junio cambia profundamente la naturaleza de la retirada. No es un movimiento único en el que Israel evacuaría todas las posiciones y el ejército libanés desplegaría simultáneamente. El proceso comienza con los sectores de prueba. Funcionarios israelíes vinculan la continuación de los retiros a la acción del ejército libanés contra la infraestructura militar de Hezbollah. Así pues, la mecánica es secuencial: se debe observar, verificar o considerar suficiente una medida libanesa antes de que se produzca una nueva medida israelí. Este principio puede resumirse por una ecuación de hecho: medidas libanesas contra las medidas israelíes. Ya no se trata sólo de saber dónde está la frontera reconocida, sino de qué condiciones debe cumplir el ejército israelí para abandonar una posición dentro del territorio libanés.

Esta arquitectura crea una asimetría. El Líbano considera que las zonas ocupadas son territorios en los que debe restablecerse la autoridad del Estado. Al mismo tiempo, Israel los trata como áreas que garantizan su seguridad hasta que se cumplan ciertas condiciones. Por lo tanto, el mismo kilómetro cuadrado tiene dos estatutos políticos opuestos: para Beirut, es un territorio cuyo retiro se debe; Para Israel, puede convertirse en una palanca para obtener cambios en el aparato militar de Hezbolá. Cuanto más se extiende el perímetro israelí en el momento en que comienza el mecanismo, más aumenta el número de zonas que pueden ser restauradas en etapas. Es aquí que el avance por delante adquiere un valor de negociación, incluso cuando fue motivado inicialmente por consideraciones operacionales.

Al Mansouri: el precedente más legible

Al Mansouri es particularmente instructivo porque el cronograma está documentado. El pueblo está situado al sur de Tiro, en el cruce entre la costa y los relieves que se extienden hacia adentro. No fue parte del primer perímetro israelí en abril. Su integración tiene lugar en la víspera del acuerdo. Luego el ejército israelí dirigió una operación de varias semanas en la zona. On 28 September, it announced that it had engaged a brigade-level force, with elements of the 55th Brigade under the command of the 91st Division and engineering specialist. Afirma la destrucción de más de 600 estructuras militares, ocho rutas subterráneas y decenas de dispositivos de lanzamiento. Estas cifras son las del ejército israelí y no constituyen una evaluación independiente. Sin embargo, muestran la importancia atribuida a la localidad en su propia lectura del terreno.

El valor de Al Mansouri no reside únicamente en la infraestructura que Israel afirma haber encontrado allí. La ciudad extiende hacia el norte un conjunto formado con Ras Al Bayyada y Majdal Zoun. El primer sector controla una parte del eje costero de Naqurah; el segundo da profundidad en las colinas; Al Mansouri acerca este dispositivo a la zona sur de Tiro. Un estudio militar israelí del sector occidental durante la guerra de 1982 recuerda la permanencia de esta limitación geográfica: las alturas y las entradas entre costa y relieve permiten el monitoreo y corte de los ejes sin ocupar cada parte de la tierra. Los medios tecnológicos de 2026 dan a esta vieja lógica una nueva eficiencia. Una posición puede ser evacuada físicamente mientras está bajo observación y amenaza de huelga.

¿Puede el retiro convertirse en una concesión en un territorio que debía ser evacuado?

Es el corazón político del problema. Cuando un ejército se retira de una zona que acaba de tomar, puede presentar su movimiento como la ejecución de un compromiso o como medida condicionada por un comportamiento adverso. Para el Líbano, la lectura es lo contrario: la evacuación de un territorio ocupado no es una concesión territorial sino la restauración de una situación normal. Las dos narrativas pueden describir exactamente el mismo movimiento de maneras opuestas. Esta divergencia se vuelve particularmente importante cuando se dividen los retiros. Cada sector estructurado puede estar asociado con una medida libanesa, transformando gradualmente una obligación de retirada en una serie de intercambios operacionales.

Sin embargo, se debe evitar un atajo. No hay pruebas que indiquen que Israel está ocupando sistemáticamente nuevos sectores con el único propósito de devolverlos contra las concesiones. Un avance militar puede responder a una amenaza, destrucción o deseo de crear una profundidad de seguridad. Pero una vez que el proceso diplomático comienza desde el terreno existente y no desde la frontera internacional, el efecto es el mismo: el ejército que tiene más terreno tiene más pasos de retirada para negociar. Esta distinción entre intención y efecto es esencial. Permite analizar el equilibrio del poder sin transformar una hipótesis estratégica en una realidad.

Nueva arquitectura del Sur bajo supervisión americana

El archivo va más allá de la cuestión de algunas posiciones. Funcionarios del Líbano describen un cambio hacia una gestión militar, de seguridad e inteligencia más amplia en el sur del Líbano bajo supervisión americana. En particular, Antoine Rifi consideró que el proceso había pasado de una simple negociación sobre el retiro a una arquitectura más general en la que el retiro era sólo un elemento. Esta evaluación es una posición política y debe leerse como tal. Sin embargo, refleja un desarrollo observable en el debate: ahora se interrumpen los debates sobre los mecanismos de verificación, el papel del ejército libanés, el control de la infraestructura militar, la presencia internacional, los incidentes sobre el terreno y las modalidades de retirada.

Esta transformación cambia el papel de Washington. Los Estados Unidos ya no son meramente un intermediario para acercar dos posiciones diplomáticas. Pueden convertirse en el garante o árbitro de una secuencia operacional: determinar si se ha aplicado una medida, evaluar si se cumplen las condiciones para un paso adicional e impedir que un incidente cause que el proceso colapse. Para el Líbano, esa supervisión puede ser un medio de obtener retiros que no pueden imponerse por la relación de poder militar. También entraña un riesgo: si todo movimiento israelí depende de una evaluación externa de la seguridad, el regreso a la soberanía puede convertirse en un proceso sin un plazo firme. El reto no es sólo conseguir un mecanismo, sino establecer un destino, criterios objetivos y un calendario.

Las Fuerzas Armadas Libanesas atrapados entre la transferencia de territorio y la obligación de resultado

El dispositivo coloca al ejército libanés en el centro de una ecuación particularmente pesada. Debe hacerse cargo de las zonas evacuadas, impedir la reconstrucción de la infraestructura militar fuera de la autoridad del Estado y velar por que las zonas transferidas no se conviertan en bases de acción contra Israel. Al mismo tiempo, debe aparecer a los ojos de los habitantes como la institución que restaura la soberanía, no como la fuerza cargada de ejecutar las condiciones impuestas desde el exterior. El matiz es político y militar. Si se considera que el retiro israelí depende exclusivamente de la capacidad del ejército para desmantelar el sistema de Hezbolá, se puede atribuir cada demora al Líbano. Si las operaciones israelíes continúan a pesar de las medidas adoptadas, la credibilidad del mecanismo colapsa.

Por consiguiente, la cuestión de la verificación es fundamental. ¿Quién determina que una zona está efectivamente limpiada de la infraestructura militar? ¿Quién decide en caso de desacuerdo entre el ejército libanés y la inteligencia israelí? ¿Qué papel juegan los Estados Unidos o un tercero? ¿Es un cargo israelí suficiente para suspender un retiro? Por el contrario, ¿qué procedimiento existe si Israel mantiene una posición mientras se considera que se cumplen los compromisos libaneses? Sin respuestas precisas, « pasos contra el paso » puede convertirse en un mecanismo de una sola dirección. El Líbano llevará a cabo acciones verificables en su territorio, mientras que el calendario israelí seguirá sujeto a una evaluación de seguridad en evolución.

La salida del Finul complica aún más la ecuación

El tema territorial es aún más sensible al acercamiento al final del mandato del Finul. Un enfoque apoyado por 86 diputados destacó la interdependencia de varias obligaciones: el retiro israelí, la entrega de las posiciones de la fuerza internacional al ejército libanés y el restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el territorio. El problema es concreto. Algunas posiciones de Finul se encuentran a lo largo de la Línea Azul en un entorno donde la presencia israelí o las zonas ocupadas dificultan su transferencia. La salida de la fuerza internacional sin la resolución de estas contradicciones podría crear un vacío en lugar de fortalecer al Estado.

Finul también actúa como tercero en incidentes entre los ejércitos libanés e israelí. Los oficiales citaron fricción en áreas como Zawtar y Deir Mimas para ilustrar esta función. Si este tercero desaparece al mismo tiempo que el retiro se vuelve gradual y condicional, el dispositivo necesitará otro mecanismo de desescalación. De nuevo, la pregunta americana reaparece. Una supervisión externa más fuerte podría llenar parte de la brecha, pero no reemplaza automáticamente una presencia internacional sobre el terreno. El riesgo es pasar de un sistema multilateral dirigido por las Naciones Unidas a un sistema más político en el que Washington tenga una capacidad de arbitraje decisiva.

Tarjeta militar puede preceder a la tarjeta diplomática

El caso de Al Mansouri finalmente revela una simple regla de negociaciones después de una guerra: el momento en que se congela la tarjeta cuenta casi tanto como el contenido del acuerdo. Una línea avanzada antes de la apertura de un mecanismo puede cambiar varios meses de negociación. Un pueblo añadido al perímetro operativo se convierte en un pueblo para evacuar. Una altura ocupada se convierte en una posición de transferencia. Un camino controlado se convierte en un eje cuya libertad de uso debe garantizarse. El campo produce así nuevos expedientes diplomáticos. Este mecanismo explica por qué los movimientos militares que preceden a un acuerdo deben ser examinados tan cuidadosamente como los términos del acuerdo mismo.

Para Beirut, el desafío es evitar que la situación creada por la fuerza se convierta en el punto de referencia político para las negociaciones. El punto de llegada debe seguir siendo claro: retiro israelí, autoridad estatal, Fuerzas Armadas Libanesas responsables de la seguridad y el regreso de los habitantes. Sin este destino, un mecanismo gradual puede convertirse en una sucesión indefinida de pruebas. Israel conservaría entonces la capacidad de cambiar el ritmo de retirada según sus evaluaciones de seguridad, mientras que el Líbano estaría constantemente llamado a demostrar que cumple con nuevas condiciones. La diferencia entre el proceso de retiro y la gestión permanente de la tenencia se debe precisamente a la existencia de un plazo y criterios que no pueden modificarse unilateralmente.

Evitar que el provisional se convierta en el nuevo estándar

El peligro principal no es necesariamente una anexión oficial. Es la instalación de un régimen temporal que dura. Los sectores se transferirían, otros se mantendrían bajo control israelí, algunas zonas se vigilarían remotamente y cada nuevo paso dependería de una evaluación de la seguridad. En papel, el proceso continuaría. Sobre el terreno, se podría consolidar una nueva geografía de facto. Los habitantes de las aldeas afectadas pagarían directamente el precio: retorno retrasado, reconstrucción incierta, tierras agrícolas difíciles e inversiones congeladas. Cuanto más dura esta situación, más produce sus propias realidades económicas y demográficas.

Por ello, la cuestión planteada por los avances israelíes supera con creces a Al Mansouri. Se refiere a la misma definición de negociación. Si se aleja únicamente de la línea sostenida por las fuerzas el día del acuerdo, cada modificación previa del terreno puede convertirse en una ventaja. Si, por el contrario, se aparta de un principio político claro –la restauración de la autoridad libanesa a los límites reconocidos – las etapas ya no son concesiones territoriales sino los medios para lograr un objetivo determinado. Toda la batalla diplomática radica en esta diferencia. El territorio no debe convertirse en una moneda cuyo valor aumenta como está ocupado. De lo contrario, el progreso militar, incluso temporal, podría producir un beneficio político duradero y alentar el mismo método a repetirse en cada nueva fase de las negociaciones.

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