Khor Mor paró después de un presunto ataque

Dana Gas confirmó el 9 de noviembre la suspensión de la producción en Khor Mor, Kurdistán iraquí, tras un presunto ataque de drones el día anterior. El incendio fue extinguido y ningún empleado resultó herido, según la empresa. El cierre interrumpe la producción de electricidad y el suministro de gas nacional. Bagdad debe suministrar gas licuado de petróleo a los habitantes hasta su recuperación. Una investigación conjunta debe especificar las circunstancias del ataque, cuyos autores no están establecidos.

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Khor Mor en la parada: Dana Gas confirmó el lunes 9 de noviembre de 2026 la suspensión de la producción de esta planta de gas del Kurdistán iraquí. The company refers to an alleged drone attack on the night of 8 November. El incendio fue extinguido y ningún empleado resultó herido, según su declaración. Los equipos evalúan el daño antes de una recuperación cuyo calendario sigue siendo desconocido.

El cierre afecta a una importante fuente de suministro para centrales eléctricas en la región autónoma. Según el Ministerio Regional de Electricidad, el ataque privó la red de unos 2,8 gigavatios de producción. Residents also reported difficulties in supplying cooking gas.

Khor Mor en la parada, el suministro de corriente perturbada

En su declaración conjunta de 9 de noviembre, los ministerios regionales de recursos naturales y electricidad pusieron el ataque a las 11.00 horas del domingo. Lo llaman « terrorista » y anuncian que están trabajando para restaurar el poder. Esta calificación es responsabilidad de las autoridades kurdas; su texto no designa a ninguna persona responsable.

Dana Gas indica que está coordinando su respuesta con el gobierno regional del Kurdistán y las autoridades federales iraquíes. Su anuncio distingue dos etapas: extinción de incendios, ya terminada, y luego evaluación de daños, todavía en curso. No confirma el reinicio de la instalación.

Bagdad solicitada para el gas nacional

El Ministerio Regional de Recursos Naturales anunció el lunes una medida de apoyo a los hogares. A petición suya, el Primer Ministro iraquí Ali al-Zaidi instruyó al Ministerio Federal de Petróleo a suministrar las cantidades necesarias de gas licuado de petróleo. Esta oferta debe cubrir las necesidades de los habitantes del Kurdistán hasta la recuperación de Khor Mor.

La medida se refiere al gas nacional. No constituye el anuncio de una restauración de la producción de electricidad perdida. Las dos consecuencias de cerrar el sitio requieren respuestas separadas: proporcionar combustible a los hogares y restaurar el poder a las plantas.

Investigación conjunta solicitada

La Oficina del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Iraq anunció la formación de una comisión conjunta de investigación con las autoridades del Kurdistán. Debe establecer las circunstancias del ataque en el sitio, ubicado en la provincia de Souleimaniye.

Los comunicados de prensa consultados no permiten que el ataque sea atribuido a ningún grupo o estado. Dana Gas ha prometido nueva información al mercado después de sus evaluaciones, sin dar una fecha de reactivación.

Fotografía de ilustración: Souleimaniye, 17 de noviembre de 2013, y no el sitio Khor Mor o el ataque de 2026. Foto: Diyar Muhammed / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Foto de entero conservada, cubierta tipográfica Libnanews bajo la misma licencia:CC BY-SA 4.0.

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