La aldea fuera del tiempo, Líbano del Norte
Duma, Líbano del Norte: la aldea donde el tiempo parece haberse detenido. Situado a 1000 metros en el distrito de Batrun, es conocido por sus casas con tejas rojas y sus fachadas otomanas con triples arcadas, para muchos antes de la Primera Guerra Mundial. Su viejo zoco, una vez un pulmón económico de la región, sigue manteniendo sus puertas de madera. Rodeado de las cumbres entre Qadisha y Batrun, Duma también sirvió como una decoración para « Safar Barlik » con Fairuz en 1967 y « Y ahora vamos donde » de Nadine Labaki en 2010 — fiel a sí mismo por generaciones
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