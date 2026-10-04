The village outside of time, Northern Lebanon Duma, in northern Lebanon: the village where time seems to have stopped. Situado a 1000 metros en el distrito de Batrun, es conocido por sus casas..

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La aldea fuera del tiempo, Líbano del Norte

Duma, Líbano del Norte: la aldea donde el tiempo parece haberse detenido. Situado a 1000 metros en el distrito de Batrun, es conocido por sus casas con tejas rojas y sus fachadas otomanas con triples arcadas, para muchos antes de la Primera Guerra Mundial. Su viejo zoco, una vez un pulmón económico de la región, sigue manteniendo sus puertas de madera. Rodeado de las cumbres entre Qadisha y Batrun, Duma también sirvió como una decoración para « Safar Barlik » con Fairuz en 1967 y « Y ahora vamos donde » de Nadine Labaki en 2010 — fiel a sí mismo por generaciones

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