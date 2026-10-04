De Jordania a los santos del Líbano: Beirut y Ammán preparan un nuevo eje del turismo religioso

Líbano y Jordania están preparando una cooperación en torno al turismo religioso para los dos mil años del bautismo de Cristo. Amman quiere vincular el Jordán con los santuarios libaneses en programas conjuntos hasta 2030. El turismo, la cultura, la espiritualidad y los vínculos aéreos podrían estructurar este nuevo eje regional de peregrinación.

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Líbano y Jordania quieren transformar una importante conmemoración religiosa en un proyecto de cooperación turística, cultural y espiritual que puede durar varios años. El punto de partida es el bicentenario del bautismo de Cristo en el Jordán, alrededor del cual Ammán está preparando un programa de actividades bajo el tema « Jordania, el amanecer del cristianismo ». El Ministro de Turismo jordano Imad Hijazin presentó el proyecto al Presidente Joseph Aoun durante su visita a Baabda el 1 de octubre de 2026. Jordania quiere involucrar directamente al Líbano y desarrollar actividades conjuntas que pueden continuar hasta 2030.

La iniciativa va más allá de una ceremonia religiosa. Discusiones centradas en el turismo, la cultura, los medios de comunicación, las actividades espirituales y el transporte aéreo. La idea es vincular dos patrimonios cristianos complementarios: el lugar del bautismo en el Jordán y la red libanesa de santuarios, monasterios, lugares de peregrinación y figuras religiosas. Joseph Aoun celebró el principio y propuso la coordinación con el Ministerio de Turismo del Líbano y otras instituciones pertinentes. Si esta cooperación toma una forma operativa, podría crear una oferta turística común para los peregrinos y visitantes internacionales.

Dos mil años de bautismo como punto de partida

El proyecto jordano se basa en una fecha simbólica excepcional. Las autoridades están preparando celebraciones que marcan dos mil años desde el bautismo de Cristo en el Jordán. El programa no debe limitarse a un solo evento. Las actividades previstas continuarán hasta 2030, convirtiendo el aniversario en un ciclo turístico y cultural en lugar de un evento único.

Imad Hijazin explicó a Joseph Aoun que Jordania deseaba establecer una asociación con el Líbano en esa ocasión. El argumento avanzado es religioso y turístico. El Líbano se presenta como una « tierra de santidad », debido a la presencia de muchos lugares asociados con la historia cristiana y figuras religiosas que han adquirido un público internacional. Jordania, por su parte, trae el lugar del bautismo y su papel en las narrativas fundadoras del cristianismo.

Por lo tanto, reunir los dos destinos proporcionaría una experiencia más amplia para los visitantes. Un peregrino de lejos al Jordán podría extender su viaje al Líbano. Por el contrario, una persona atraída por los santuarios y monasterios libaneses podría integrar a Jordania en su viaje. Por consiguiente, la cooperación tratará de aumentar la duración de la estancia en lugar de competir con ambos países para los mismos visitantes.

Sin embargo, las fuentes disponibles no mencionan ningún paquete turístico ya comercializado o un calendario común final. Se trata de un proyecto de cooperación presentado al Presidente del Líbano y acogido con beneplácito. Todavía hay que definir arreglos prácticos.

Líbano quiere capitalizar su patrimonio religioso

Joseph Aoun consideraba que la participación libanesa era natural debido a la presencia cultural, turística y religiosa del país. Esta posición abre la posibilidad de hacer un mayor uso del patrimonio religioso como componente de una estrategia nacional de turismo.

El Líbano tiene un conjunto de lugares cristianos repartidos en varias regiones. Su valor no se limita a edificios o paisajes. Están asociados con tradiciones, comunidades religiosas y figuras de santidad que ya atraen a los visitantes. La creación de un circuito internacional podría dar a estos sitios mayor visibilidad a las audiencias que no necesariamente elegirían el Líbano como su destino principal.

El desafío es transformar esta riqueza patrimonial en un producto turístico estructurado sin reducir los lugares religiosos a simples atracciones. El visitante que hace una peregrinación no tiene necesariamente las mismas expectativas que un turista clásico. Por lo tanto, la organización debe integrar dimensiones espirituales, históricas y culturales.

El proyecto también puede promover una mejor distribución geográfica de los visitantes. El turismo religioso no sólo se concentra en la capital. Puede llevar a monasterios, santuarios y aldeas ubicados en diferentes regiones. Los gastos turísticos pueden beneficiar así alojamiento, restaurantes, tiendas y servicios locales ubicados alrededor de los lugares visitados.

Jordania busca una verdadera asociación con el Líbano

La propuesta jordana no se limita a invitar a una delegación libanesa a las celebraciones. Imad Hijazin mencionó la cooperación en varias áreas: turismo, religión, cultura, medios de comunicación y transporte aéreo. Esta diversidad muestra que el proyecto pretende construir una relación entre los dos destinos en lugar de la mera participación de protocolo.

El transporte aéreo es particularmente importante. Un circuito común es realmente atractivo sólo si la transición de un país a otro sigue siendo simple y compatible con la duración de la estancia. Por consiguiente, la calidad de los vínculos entre Beirut y Ammán puede convertirse en un elemento esencial del proyecto. Los calendarios apropiados, la coordinación entre los profesionales del turismo y la comercialización conjunta facilitarían la creación de estancias combinadas.

La dimensión mediática también juega un papel. Para atraer visitantes extranjeros, ambos países deben poder presentar el tour como una experiencia coherente. El campo podría destacar lugares religiosos, pero también patrimonios culturales, paisajes y otras atracciones en las rutas.

En esta etapa no se anuncian en los elementos disponibles ningún presupuesto común o arreglos de promoción detallados. El potencial existe, pero todavía debe convertirse en un programa.

El turismo depende menos de las estaciones tradicionales

El turismo religioso tiene una característica interesante para las economías libanesa y jordana: puede depender menos de los períodos de verano tradicionales. Las peregrinaciones y los viajes espirituales pueden organizarse en diferentes épocas del año, especialmente en torno a las fiestas religiosas o conmemoraciones importantes.

Para el Líbano, esta posibilidad es importante. El sector turístico suele depender mucho del verano, los expatriados y los períodos de vacaciones. Una actividad religiosa internacional más estructurada podría ayudar a distribuir las llegadas durante el año.

La duración del programa jordano, hasta 2030, también ofrece la posibilidad de construir gradualmente esa asistencia. No se trata de atraer un número excepcional de visitantes durante unas semanas y luego regresar al nivel anterior. Las celebraciones pueden servir como punto de partida para que una oferta permanezca disponible después del aniversario.

Sin embargo, para tener éxito, esta estrategia tendrá que ir más allá de la comunicación. Los visitantes deben poder reservar fácilmente tours, tener guías adecuados, sitios de acceso y encontrar información consistente. La experiencia turística también depende del estado de las carreteras, signos, alojamiento y servicios alrededor de los santuarios.

Las comunidades religiosas se convierten en socios indispensables

La naturaleza del proyecto requiere cooperación que no puede permanecer exclusivamente gubernamental. Los lugares de que se trata suelen ser gestionados por comunidades religiosas, órdenes, diócesis o instituciones locales. Su participación es esencial para organizar visitas y preservar la vocación espiritual de los sitios.

Por consiguiente, los debates deben incluir al Ministerio de Turismo con actores religiosos y culturales. El propio Joseph Aoun propuso la coordinación con las autoridades libanesas pertinentes para asegurar que la participación del país se organizara de manera integrada.

Esta cooperación también puede ayudar a seguir documentando las rutas. El turismo religioso creíble no puede basarse en declaraciones aproximadas destinadas exclusivamente a la promoción. Los visitantes internacionales esperan una fuerte información histórica, patrimonial y espiritual. Las instituciones religiosas pueden contribuir a esta calidad.

El proyecto puede convertirse así en una obra de valoración patrimonial tanto como una operación turística. Los sitios menos conocidos pueden integrarse en rutas, siempre y cuando se adapte su acceso y capacidad.

Una relación política ya estrecha entre Beirut y Ammán

La dimensión turística es parte de una relación bilateral más amplia. Joseph Aoun aprovechó la reunión para saludar el papel del Rey Abdullah II en el apoyo al Líbano en los foros árabes, regionales e internacionales. También recordó la asistencia de Jordania al ejército libanés, así como las contribuciones en las esferas social y humanitaria.

Por consiguiente, la propuesta turística se beneficia de un entorno político favorable. No sucede entre dos países que buscan reconstruir completamente su relación. Forma parte de los intercambios existentes y de la voluntad demostrada de fortalecer la cooperación.

Esta proximidad puede facilitar la coordinación administrativa. Pero no garantiza automáticamente el éxito económico del proyecto. Los ministerios tendrán que transformar la buena relación política en mecanismos para que los operadores turísticos, las aerolíneas y las instituciones religiosas trabajen juntos.

El riesgo sería que el proyecto permanezca en el nivel de las declaraciones y ceremonias oficiales. El período hasta 2030 ofrece tiempo suficiente para evitar esta caída, siempre que se definan rápidamente pasos concretos.

El transporte aéreo puede determinar la viabilidad del circuito

La referencia específica a la cooperación aérea es reveladora. Para los peregrinos de Europa, América, África o Asia, una estancia combinada entre Líbano y Jordania debe ser fácil de organizar. Si el viaje entre ambos países es costoso o mal coordinado, algunos visitantes preferirán limitar su viaje a un solo destino.

La creación de rutas combinadas podría permitir diferentes fórmulas. Un visitante podría llegar a un país y salir del otro, siempre que las conexiones internacionales y las normas comerciales lo permitan. Los grupos organizados también pueden circular entre Beirut y Ammán mediante programas concebidos de antemano.

Sin embargo, las fuentes no mencionan ninguna decisión sobre nuevas aerolíneas o un aumento de frecuencias. La cooperación en esta esfera sigue siendo un punto planteado durante la reunión. Deberá examinarse con los interesados pertinentes.

La cuestión del transporte terrestre también podría surgir con el tiempo, incluso si no se desarrolla en los elementos disponibles. La geografía regional hace que este tema sea mucho más complejo debido al paso por Siria. Por lo tanto, no debe incluirse en el proyecto hasta que se anuncie dicha decisión.

Una oportunidad para reposicionar la imagen turística del Líbano

El Líbano se presenta a menudo a través de algunas imágenes dominantes: Beirut, gastronomía, vida nocturna, centros de montaña o sitios arqueológicos. El turismo religioso puede agregar otra dimensión a esta identidad internacional.

Esta diversificación puede ser útil en un momento en que la situación de seguridad influye fuertemente en las decisiones de los visitantes. El turismo especializado a veces se basa en motivaciones más fuertes que una estancia de ocio tradicional. Un peregrino que desee visitar un lugar específico puede mantener su proyecto cuando las condiciones lo permitan, incluso si el destino no está en la cima de las tendencias del turismo mundial.

Esto obviamente no significa que el turismo religioso sería independiente de la seguridad. Cualquier deterioro importante afectaría también a las peregrinaciones. Pero la existencia de una motivación espiritual y cultural puede crear una demanda específica, diferente de la del turismo de ocio.

El programa con Jordania puede ayudar al Líbano a identificar mejor esta clientela y adaptar su oferta. También se puede utilizar para atraer grupos organizados por parroquias, asociaciones y operadores especializados.

Los beneficios podrían beneficiar a regiones más que cadenas grandes

El turismo religioso también tiene una dimensión económica local. Los santuarios y monasterios se encuentran a menudo fuera de los principales centros comerciales. Por lo tanto, los visitantes pueden pasar directamente en pequeños alojamientos, restaurantes, tiendas y servicios de transporte en las regiones afectadas.

Esta característica puede hacer que el proyecto sea interesante para el desarrollo territorial. Los beneficios no se concentrarían necesariamente en los principales hoteles de Beirut. Un itinerario multi-días puede conducir a visitantes a diferentes lugares y crear una solicitud de servicios cerca de sitios.

Para lograr este efecto, sin embargo, las rutas deben organizarse de manera que el tiempo en las regiones no funcione como simples excursiones rápidas de la capital. La duración de la estancia entonces se convierte en un indicador más importante que el único número de llegadas.

Un visitante adicional que permanece durante varios días y viaja entre varias regiones genera más actividad que un pasaje muy corto concentrado en un solo sitio.

2030 plazo da tiempo para que el proyecto sea sostenible

El calendario es uno de los principales puntos fuertes de la iniciativa. Las celebraciones jordanas se extienden hasta 2030. Por consiguiente, el Líbano tiene varios años para fomentar su participación, mejorar sus circuitos y medir gradualmente los resultados.

Una primera fase podría dedicarse a la identificación de emplazamientos y a la coordinación institucional. Otro podría ser la promoción, formación y creación de circuitos. La oferta podría evolucionar según la demanda internacional. Las fuentes todavía no presentan esta división como un plan oficial, pero el tiempo disponible hace posible tal progresión.

Lo esencial no será considerar 2030 como el final del proyecto. Si las inversiones realizadas se utilizan sólo para conmemorar, su impacto seguirá siendo limitado. Si el aniversario permite crear circuitos permanentes, la cooperación puede continuar después de las celebraciones.

El verdadero desafío económico está precisamente aquí. El doble aniversario ofrece una oportunidad excepcional para la comunicación internacional. Pero el valor del proyecto dependerá de lo que quedará cuando termine el evento.

Del símbolo religioso a una verdadera política de turismo común

En la reunión celebrada el 1o de octubre se sentaron las bases para una cooperación potencialmente más ambiciosa que la participación del Líbano en las ceremonias jordanas. Amman propone asociar Líbano con un programa internacional construido alrededor del bautismo de Cristo. Beirut responde destacando su propio patrimonio religioso y aceptando el principio de coordinación entre las instituciones interesadas.

El proyecto tiene varias ventajas: proximidad geográfica, activos complementarios, buenas relaciones políticas y calendario multianual. Sin embargo, sigue en la etapa en que es necesario transformar la intención en mecanismos concretos. En los elementos disponibles no se presenta ningún circuito común detallado, presupuesto o objetivo costoso.

Es esta transformación la que determinará el alcance real de la iniciativa. Si ambos países coordinan sus ministerios, actores religiosos, profesionales del turismo y enlaces aéreos, el doble aniversario puede servir como punto de partida para un producto turístico sostenible. El Jordán no sería entonces el destino final de una peregrinación, sino una de las etapas de un viaje regional cuyos santuarios y figuras espirituales en el Líbano sería el otro polo principal.

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