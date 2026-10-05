Legislación: diez propuestas, el voto de los expatriados y la sombra de un nuevo aplazamiento

La reapertura de la ley electoral sitúa a las próximas legislaturas libanesas en una carrera en contra del tiempo. Diez propuestas abordan el voto de los expatriados, circunscripciones, representación y Senado. No se ha decidido posponer, pero la magnitud de las divergencias alimenta el temor de que las negociaciones acaben amenazando el calendario mismo de las próximas elecciones.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La reapertura de la ley electoral ya cambia la naturaleza de las elecciones

El regreso de la ley electoral a un subcomité parlamentario presidido por el Vicepresidente de la Cámara, Elias Bou Saab, no es simplemente un ejercicio de mantenimiento legislativo. Diez propuestas están sobre la mesa. Se refieren a elementos suficientemente importantes para cambiar las reglas de las próximas elecciones: representación de los expatriados, división electoral, modalidades de votación y, para algunos, arquitectura institucional resultante del acuerdo de Taif.

Las fuentes políticas consideran que esta reapertura no puede separarse de un debate más amplio sobre el destino de la futura legislación. Su preocupación se basa en un mecanismo bien conocido de la vida política libanesa: cuanto mayor es el número de cuestiones que deben resolverse antes de que se celebre una votación, mayor es la posibilidad de declarar que no se cumplen las condiciones técnicas o políticas. Esto no es, en esta etapa, una decisión de aplazamiento. El corpus no contiene ningún texto o calendario oficial de extensión. Se refiere al miedo y la lectura política.

El riesgo proviene de la magnitud de los sujetos reabridos simultáneamente. Cambiar un procedimiento limitado puede ser posible rápidamente. Reconsiderar el voto expatriado, la representación denominacional, las circunscripciones y la posible creación de un Senado requiere compromisos entre fuerzas que no comparten la misma concepción de la representación o los intereses electorales. El tiempo legislativo se convierte en un tema en sí mismo.

Diez propuestas: una dossier, pero varias reformas diferentes

The subcommittee is not working on a single proposal around which two camps have been formed. Debe examinar diez textos o propuestas relativos a diferentes aspectos del sistema. Esta pluralidad complica el debate porque un acuerdo sobre un punto puede estar vinculado a una concesión sobre otro. Una formación puede aceptar un cambio en el voto de los expatriados siempre que se obtenga un cambio en la división. Otro puede considerar que una reforma sólo tiene sentido con la aplicación de una disposición más amplia de Taif.

El cuerpo del 5 de octubre no reproduce plenamente los diez textos. Por consiguiente, sería incorrecto inventar un autor, un artículo y un mecanismo detallado para cada uno de ellos. Lo que los documentos hacen posible es la extensión de los temas tratados: mapa electoral, voto del Líbano desde el extranjero, formas de representación denominacional, Senado y descentralización se encuentran entre los temas reeditados.

Este método crea una dificultad adicional: ¿dónde se detiene la reforma necesaria para la próxima elección y dónde comienza la reforma del sistema político? El Parlamento puede corregir una modalidad electoral sin reconstruir todas las instituciones. Pero tan pronto como el Senado o ciertas disposiciones de Taif entren en la discusión, el asunto va más allá de la organización práctica de una elección.

Voto extranjero, punto de fricción inmediata

Uno de los nodos más sensibles es el voto del Líbano en el extranjero. La cuestión no es sólo su derecho a participar, sino cómo deben contarse sus votos. Una opción es mantener su participación en los distritos electorales libaneses a los que pertenecen. Otra lógica, vinculada a la 16a circunscripción extranjera, es una representación específica.

Estos dos modelos no tienen las mismas consecuencias políticas. Cuando el expatriado vota en su circunscripción, su voz interviene directamente en el equilibrio electoral de un distrito libanés. Por el contrario, una circunscripción separada crea una representación específica para los extranjeros libaneses. Por lo tanto, el debate afecta tanto el peso de la diáspora como la distribución de los escaños.

El tema es más sensible ya que los expatriados ocupan un lugar económico importante en el país. Los dirigentes políticos piden regularmente a la diáspora que apoye la reconstrucción, invierta y mantenga sus vínculos con el Líbano. La forma en que la misma diáspora está políticamente representada entonces se convierte en una cuestión de coherencia institucional: ¿se puede pedir a los expatriados que participen en la financiación del país dejando inciertas las reglas de su participación política?

El 16o Distrito Electoral, una disposición que concentra intereses

La cuestión de la 16a circunscripción es técnicamente compleja pero políticamente simple de entender. Crear una representación específica para los expatriados equivale a eliminar sus voces de la competencia directa en los quince distritos internos para dirigirlas a asientos específicos. Mantener su voto en sus distritos de origen tiene el efecto opuesto.

Por lo tanto, cada fórmula cambia los cálculos de las partes. Una fuerza con un electorado expatriado fuertemente movilizado en algunas circunscripciones puede preferir que estas voces sigan pesando directamente sobre los resultados locales. Otro puede encontrar ventaja para aislar esta representación. Por eso el debate legal es inseparable de la aritmética electoral.

El corpus no proporciona una proyección numérica, partida por partido de ganancias o pérdidas relacionadas con ambos escenarios. Por lo tanto, sería artificial anunciar quién ganaría las próximas elecciones según cada fórmula. Lo que se puede establecer es que esta diferencia en el mecanismo es suficiente para explicar por qué el consenso rápido es difícil.

División electoral, el corazón clásico de las relaciones de poder

El mapa electoral es el otro terreno de confrontación. Cambiar un distrito electoral cambia la composición de su electorado y puede cambiar las alianzas necesarias para ganar escaños. En un sistema que combina representación proporcional, cupos denominacionales y votación preferente, el desplazamiento fronterizo electoral puede tener efectos mucho mayores de lo que parece.

El debate sobre el corte nunca es puramente geográfico. Se refiere a cómo se agrupan los votantes de diferentes comunidades y regiones. Influye en la constitución de las listas y en el valor relativo del voto preferencial. Toda reforma debe evaluarse no sólo sobre la base de su simplicidad administrativa, sino también sobre sus efectos en la igualdad de representación.

Las fuentes del 5 de octubre no proporcionan un nuevo mapa completo o un proyecto de redistribución final. Muestran que el tema es una de las diferencias conocidas entre los bloques. Esta falta de un mapa de consenso es precisamente uno de los argumentos utilizados por quienes temen que la reapertura de la ley lleve al Parlamento a largas negociaciones.

Voto preferente, pequeña mecánica con grandes efectos

La votación preferente es otro elemento que puede cambiar significativamente la competencia. En el sistema proporcional libanés, el votante elige no sólo una lista; el solicitante también puede expresar su preferencia por un candidato dentro del marco previsto por la ley. Este mecanismo influye en la jerarquía de candidatos dentro de la misma lista y a veces convierte a los aliados electorales en competidores directos.

Por lo tanto, cambiar las reglas de este voto afectaría la estrategia de los partidos y candidatos. Las alianzas ya no se construirían de la misma manera si cambiara la ubicación o las condiciones del voto preferencial. El corpus menciona la votación preferencial entre los puntos de discusión, sin proporcionar un texto final para detallar un cambio específico.

Esta limitación es importante: una reforma no debe presentarse como adquirida, sino sólo una propuesta. Por otra parte, la presencia misma de este tema entre los debates muestra por qué la ley no puede cambiarse sin afectar los intereses internos de las listas.

Senado y Taëf: Cuando la Reforma Electoral abre la Constitución Política

La pregunta del Senado está cambiando. El acuerdo de Taif prevé una evolución institucional en la que la creación de un Senado es parte de una transformación más amplia de la representación. Poner de nuevo esta cuestión sobre la mesa en el período previo a las elecciones legislativas significa por lo tanto abrir un archivo que va mucho más allá de las técnicas electorales.

Un Senado no se crea simplemente agregando una cámara al Parlamento. Deben definirse sus facultades, composición y relación con la Cámara de Diputados. Esta creación también debe colocarse en todas las disposiciones de Taif a las que está vinculada. El corpus también cita la descentralización entre los temas de las propuestas, que muestra el alcance potencial del proyecto.

El peligro político es evidente: el uso de un plazo electoral para resolver las cuestiones institucionales pendientes durante decenios puede hacer que el acuerdo sea casi imposible a tiempo. Por otra parte, algunos pueden pensar que organizar una nueva elección sin hacer frente a estos compromisos significa una vez más demorar las reformas de largo plazo.

Fuerzas libanesas impugnan la reanudación de la construcción

La reanudación de la labor del Subcomité ya causa enfrentamientos políticos. Las Fuerzas Libanesas están entre los actores que cuestionan la forma en que se reabrieron los casos. Esta oposición muestra que el desacuerdo no es sólo sobre el contenido de una enmienda, sino sobre la misma oportunidad de reabrir toda la ley.

Para los opositores de una reforma amplia, cada nuevo tema podría crear un pretexto para el retraso. Para aquellos que quieran enmendar la ley, organizar la votación sin corregir los puntos disputados sería renovar reglas consideradas insatisfactorias. Por lo tanto, ambos razonamientos pueden basarse en el objetivo declarado de proteger las elecciones, al tiempo que conducen a estrategias opuestas.

Elias Bou Saab está en el centro de esta mecánica como presidente del subcomité. Su función es organizar el examen de propuestas y tratar de conciliar posiciones divergentes. Pero un subcomité no puede producir un consenso político ausente solo a nivel de bloques.

El escenario de ejecución surge del calendario, no todavía una decisión

Hablar sobre un nuevo aplazamiento requiere precisión. Al 5 de octubre de 2026, los documentos no indican que se haya tomado una decisión de prórroga. Muestran que las fuentes políticas lo ven cada vez más vinculada a la reapertura de la ley. El título dado al debate plantea la cuestión de un « nuevo futuro » en cuestión.

El mecanismo temido es progresivo. Las comisiones están hablando. Persisten las diferencias. El tiempo necesario para aprobar una nueva ley está disminuyendo. Luego existen las limitaciones de aplicación: preparación administrativa, información de los votantes, registro, organización de la votación en el extranjero y adaptación de los procedimientos. En algún momento, los funcionarios pueden argumentar que el proceso de votación ya no puede organizarse adecuadamente de manera oportuna.

Es precisamente por ello que el calendario legislativo debe supervisarse tan estrechamente como el contenido de las propuestas. Se puede aplicar un texto aprobado lo antes posible. Un texto adoptado en el último momento puede convertirse en el argumento que justifica un retraso adicional.

La tecnología electoral puede convertirse en un arma política

En un sistema tan fragmentado como el sistema libanés, los detalles técnicos nunca son neutrales. El desglose, el voto de los expatriados o la preferencia puede cambiar el peso relativo del entrenamiento sin necesidad de cambiar su programa. Es por ello que toda reforma se lee inmediatamente a través de sus posibles consecuencias.

Esta realidad no significa que ninguna propuesta esté necesariamente diseñada para beneficiar a un campamento. Significa que los actores inevitablemente evalúan una regla según su efecto. Una reforma presentada como más representativa por sus promotores puede considerarse como un intento de cambiar el equilibrio por sus oponentes.

Por lo tanto, el reto es distinguir entre dos niveles: las correcciones realmente necesarias para el buen funcionamiento de las elecciones y los cambios estructurales que requieren un acuerdo político mucho más amplio. Mezclar los dos puede hacer imposible adoptar el primer rápido.

La próxima elección ahora depende de una carrera contra el tiempo

La cuestión central ya no es la ley que prefieren las partes. Es determinar cuándo el Parlamento puede modificar las reglas sin comprometer materialmente la organización de las elecciones. Cada propuesta debe traducirse en procedimientos: formularios, listas de electores, organización de la votación en el extranjero, formación de agentes, votaciones y contadores.

El corpus no proporciona un calendario administrativo detallado para fijar un plazo indiscutible. Por lo tanto, sería erróneo anunciar que después de ese día la elección sería técnicamente imposible. Pero el principio sigue siendo claro: cuanto más profunda es una reforma, más tiempo se necesita para implementarla.

Ahí radica el verdadero riesgo político. Una ley abierta sobre diez propuestas puede producir una reforma negociada. También puede producir un estancamiento que eventualmente moverá el debate sobre el contenido de la ley hacia la fecha de la propia elección.

La cuestión que las partes tendrán que decidir

Así pues, la legislación se encuentra entre dos requisitos contradictorios. La primera no es organizar un voto con reglas que varias fuerzas impugnan elementos importantes. La segunda no es transformar todo desacuerdo sobre la ley sobre la base de la prórroga de los mandatos existentes.

El voto expatriado cristaliza esta tensión, pero no está solo. El mapa electoral, el voto preferencial, el Senado, la descentralización y la aplicación de Taëf dan al proyecto un alcance que va más allá de una simple corrección técnica. Cuanto más interrelacionados sean estos archivos, más difícil será el compromiso.

Por lo tanto, la próxima prueba será menos espectacular que una sesión electoral: se realizará en la capacidad del subcomité presidido por Elias Bou Saab para reducir el número de diferencias en lugar de acumularlas. Si las diez propuestas convergen hacia unas pocas opciones claras, la reforma todavía puede convertirse en un marco de votación. Si abren simultáneamente todos los expedientes institucionales, la cuestión de un nuevo aplazamiento dejará gradualmente de ser una hipótesis teórica para convertirse en el centro del debate político.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews