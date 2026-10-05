Líbano del Sur: ¿Los preparativos israelíes para el invierno atraen una ocupación a largo plazo?

En el sur del Líbano, el ejército israelí equipa sus posiciones para enfrentar el invierno: generadores, edificios, instalaciones sanitarias, carreteras mejoradas y rotación de unidades. Estos preparativos no demuestran una ocupación permanente, sino que demuestran la capacidad de extender la presencia militar, mientras que las negociaciones, la destrucción y el regreso de los habitantes siguen siendo profundamente inciertas.

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Edificios equipados para pasar el invierno

El cambio más revelador no está en una declaración diplomática, sino en logística. La información disponible describe a los soldados israelíes que pasarán el invierno en grupos protegidos dentro de las aldeas del sur del Líbano. Según se informa, durante el verano se prepararon edificios con generadores eléctricos, sistemas de aire acondicionado, instalaciones sanitarias y carreteras de acceso predesarrolladas. Por separado, cada uno de estos elementos puede estar dentro de la protección normal de una fuerza desplegada. Juntos, sin embargo, describen una organización diseñada para durar más allá de unos días o semanas.

El dispositivo ya no se asemeja a la de las unidades que entran en un área de manera especial para realizar una operación. Una fuerza que prepara electricidad, saneamiento, acceso a la carretera y las condiciones de vida de sus soldados para el invierno anticipa una presencia continua. Esto no hace posible determinar su duración exacta o afirmar que se convertirá en permanente. Por otra parte, esto demuestra que la asunción de una rápida retirada no es la que se basa en toda la planificación militar israelí.

Esta evolución se produce cuando se debate sobre la retirada israelí y el despliegue del ejército libanés sigue abierto. En el plano diplomático, las negociaciones incluyen mecanismos de retirada y una transferencia gradual de control al Estado libanés. Sobre el terreno, la información disponible describe un ejército que mejora sus posiciones, organiza sus rotaciones y se prepara materialmente para la temporada siguiente. Ambas dinámicas no excluyen necesariamente, pero esta preparación da a Israel la capacidad de quedarse si las negociaciones fracasan.

La brigada 55 sale, pero las posiciones permanecen

La rotación de unidades proporciona un segundo índice importante. La Brigada de Reserva para el Paracaídas No 55 completó un período de aproximadamente 100 días de movilización, incluidos casi ochenta días de operaciones en el Líbano. Su partida no corresponde al abandono de las posiciones ocupadas. Estos deben ser entregados a fuerzas alternativas. Los elementos de la Brigada B Islamach y el Batallón Gefen, adscritos a la formación de oficiales, se mencionan entre las unidades que se ocupan.

Esta distinción es esencial. Cuando las posiciones se transfieren a otro entrenamiento, es una rotación, no una evacuación. El dispositivo cambia sin desaparecer. Las nuevas fuerzas impulsan los entrenamientos y mejoran los lugares para la observación de incendios y el control de incendios en zonas más profundas.

La duración de la movilización de la Brigada 55 también nos permite medir la transformación del teatro. Ocho días de operaciones en el Líbano ya no corresponden a una breve incursión. Los soldados trabajaron en un espacio presentado por el ejército israelí que se extiende desde la frontera a lo que llama la « línea amarilla », con una profundidad de hasta 12 kilómetros en algunas zonas. Este nombre israelí no constituye una frontera reconocida por el Líbano.

Doce kilómetros más allá de la franja fronteriza

La cifra de unos 12 kilómetros es una de las más sensibles del archivo. No significa que el ejército israelí ocupe uniformemente una franja continua de esta profundidad en todo el Sur. En cambio, la información disponible describe un área de operación y control cuya profundidad varía según el sector. Por lo tanto, es necesario evitar convertir esta figura en una nueva línea geográfica continua. Pero su existencia demuestra que la lógica militar ya no se limita necesariamente a las pocas posiciones directamente adyacentes a la frontera.

Esta profundidad permite observar las rutas de tránsito, supervisar las localidades y ejercer el control de incendios en zonas donde los soldados no siempre están físicamente presentes. Un ejército no puede mantener todas las casas o carreteras evitando que los habitantes regresen o golpeen rápidamente cualquier actividad que considere una amenaza.

Para un residente impedido de regresar a su aldea, la distinción entre la presencia permanente de soldados y la zona controlada por el fuego tiene un alcance militar y legal, pero mucho menos efecto en su vida cotidiana. La reconstrucción no puede comenzar normalmente en una localidad donde el equipo de construcción, los residentes o los equipos municipales permanecen expuestos.

Carreteras, posiciones fortificadas y control de incendios

Las obras de carretera son menos espectaculares que las huelgas, pero son estratégicamente decisivas. Mejorar un carril de acceso permite refugiar más rápido, evacuar a una persona lesionada, mover vehículos pesados y mantener un enlace logístico con la parte trasera cuando las condiciones meteorológicas se deterioran. Combinado con edificios equipados y sitios fortificados, una carretera militar reduce el costo diario de una presencia ampliada.

También se describen fuerzas alternativas como la mejora de las posiciones que proporcionan capacidad de observación y control de incendios en zonas de profundidad. Por lo tanto, el valor de un lugar no es sólo defensivo. Algunos puntos bien escogidos pueden ayudar a monitorear varias carreteras, valles o localidades y explicar por qué algunas alturas se vuelven tan sensibles en las negociaciones.

Cuanto más trabajo requiere un sitio, más su futuro desmantelamiento se convierte en una decisión visible. Una posición sumaria puede ser evacuada rápidamente. Una combinación de protección, electricidad, saneamiento y logística es una inversión más grande. Esta inversión no hace imposible el retiro, pero indica que se considera seriamente la retención.

Pueblos bajo presión a medida que las posiciones consolidan

La consolidación se produce en paralelo con una extensión de zonas sometidas a bombardeos, disparos de artillería, destrucción y restricciones de movimiento. A principios de octubre, se realizó una explosión significativa en Al-Mansouri, con detonaciones muy alejadas. Otro tuvo lugar cerca de Baraachit. Se incendiaron casas en Zawtar Al-Sharqiya. Shots and strikes involved Kafartibnit, Wadi Al-Hujair, Mifdoun, Wadi Al-Saluki, Al-Ghandouriya, Al-Qantara and other areas.

The bombing also spread to Wadi Hassan, on the outskirts of Majdal Zoun, while fire hit areas around Hadatha and Haris. Otros informes incluyen operaciones en Houla y destrucción de edificios, incluidas escuelas. La imagen que sale no es la de una línea frontal perfectamente fija. La presión militar afecta a las comunidades a diferentes profundidades y ayuda a mantener a parte de la población alejada de sus aldeas.

Fuentes locales describen esta evolución como una extensión de los espacios vacíos de sus habitantes. Esta interpretación debe distinguirse de los hechos materiales mismos. Pero el efecto territorial es visible: las zonas más expuestas se expanden, mientras más el regreso de los civiles, la reparación de las redes y la reanudación de la actividad económica resultan difíciles.

Majdal Zun y Al-Mansuri en la historia militar israelí

Las operaciones de Brigada 55 incluyen Majdal Zoun y Al-Mansouri. In the Israeli account, Hizbullah reportedly used the post-ceasefire period to prepare or reuse infrastructure in these areas. El ejército israelí afirma haber destruido más de seiscientos emplazamientos e infraestructuras relacionados con Hezbollah, incluidas ocho aberturas de túneles, así como artefactos explosivos, dispositivos de lanzamiento y depósitos de armas.

Los funcionarios israelíes también afirmaron haber descubierto grandes cantidades de armas en las casas registradas, algunas de las cuales, según sus cuentas, contenían entre veinte y treinta armas, además de granadas, chalecos y cascos. Estas cifras y descripciones provienen del lado israelí. Por consiguiente, no pueden presentarse como resultado de una auditoría independiente. Su importancia radica en su función: son el argumento de seguridad utilizado para justificar la continuación de las operaciones y la profundidad del dispositivo.

El ejército israelí también afirma haber matado a unos diez miembros de Hezbollah en intentos de cruzar la línea que controla, incluyendo el uso de tanques y drones. De nuevo, este es un balance reclamado por el ejército israelí. En un entorno en que el acceso independiente a ciertas zonas es limitado, es necesario mantener esta asignación con cautela.

Si Israel considera que la infraestructura de Hezbollah puede ser reconstruida tan pronto como se evacue una zona, tratará de retrasar su retirada o de imponer un mecanismo de control muy intrusivo después de ella. Para Beirut, la cuestión es lo contrario: ¿puede una preocupación de seguridad israelí justificar una presencia militar sin un plazo claro dentro del territorio libanés?

Una ocupación que puede cambiar de forma

La ocupación a largo plazo no se asemeja necesariamente a las características del pasado. Puede basarse en un número limitado de posiciones fortificadas, vinculadas por caminos, protegidas por vigilancia y capaces de controlar por fuego zonas mucho más grandes. Los doctores también reducen la necesidad de una presencia humana densa. Una fuerza puede controlar un valle, identificar movimientos y desencadenar una huelga sin sostener físicamente cada localidad.

Esta evolución hace más complejo el control territorial. El número de soldados o puestos fijos ya no es suficiente para medir el derecho militar. Deben examinarse las rutas de acceso, las alturas, las capacidades de vigilancia, la gama de armas y las restricciones a los civiles. Un pueblo evacuado por los soldados pero donde los habitantes todavía no pueden regresar libremente no ha regresado a una situación normal.

Sin embargo, sería excesivo concluir, sobre la base de estos elementos, que Israel ya ha decidido una ocupación permanente. La información disponible establece preparativos a largo plazo y un mecanismo capaz de cruzar el invierno. No proporcionan un calendario oficial que establece varios años de presencia. La preparación de un escenario no es prueba de una decisión irreversible. Pero en un caso territorial, las infraestructuras están creando gradualmente su propia inercia.

El invierno se convierte en un factor de negociación

El calendario da a estos preparativos alcance inmediato. Los debates militares en Tampa deben abordar la retirada, el despliegue del ejército libanés, las zonas experimentales y los mecanismos de verificación. Al mismo tiempo, las elecciones israelíes del 27 de octubre reducen el margen político disponible para un retiro significativo antes de la elección. El ejército está preparando la temporada de invierno mientras que la diplomacia todavía está tratando de determinar las condiciones para la evacuación.

Esta simultaneidad pone al Líbano ante una dificultad. Cuanto más largas sean las negociaciones, más posiciones israelíes se adaptan a una presencia sostenible. Pero aceptar un acuerdo demasiado rápido y desequilibrado podría convertir el retiro en una sucesión de interminables condiciones de seguridad. Por lo tanto, Beirut debe obtener un calendario suficientemente preciso para garantizar que las medidas temporales no se conviertan en una nueva normalidad.

Una presencia que dura hasta que la primavera ya no se mide en días. Afecta toda una temporada agrícola, año escolar, trabajo de reconstrucción y retorno de los habitantes. Cada mes de prohibición adicional o inseguridad puede aumentar los daños a los hogares, las tierras y la infraestructura. Los proyectos relativos a escuelas, hospitales, agua y electricidad se enfrentan entonces a una realidad simple: un territorio que permanece bajo fuego no es normalmente reconstruido.

El ejército libanés, una parte indispensable de una posible retirada

Cualquier escenario de salida se basa en la capacidad del ejército libanés de asumir el control inmediatamente. Una posición evacuada de Israel debe ser capaz de pasar bajo la autoridad efectiva del Estado. Pero la transferencia no es sólo sobre soldados y banderas. Supone que el ejército controla las carreteras, asegura las aldeas, trata cualquier infraestructura militar y tiene los medios humanos y materiales necesarios para mantenerse sostenible.

La desaparición o transformación del Finul complica esta perspectiva. Durante decenios, la presencia internacional ha proporcionado un mecanismo de enlace, observación y reducción de los incidentes. Si esta arquitectura desaparece en un momento en que las Fuerzas Armadas Libanesas deben reanudar más territorio, será necesario determinar quién acompañará el proceso y cómo se tratarán las denuncias de violaciones.

La apuesta es doble. El retiro israelí debe ser suficientemente claro para garantizar que las posiciones evacuadas no permanezcan bajo control indirecto permanente. Al mismo tiempo, el despliegue libanés debe ser lo suficientemente robusto para impedir que Israel justifique una reocupación por el surgimiento de nuevas actividades militares. Sin estas dos garantías, el mecanismo puede circular.

De la presencia temporal a fait accompli

Una presencia militar temporal puede ser sostenible sin un día específico marcando el cambio. El cambio ocurre por acumulación: una carretera mejorada, un edificio fortificado, una rotación de unidades, un área prohibida prolongada, y luego una nueva temporada gastada en el sitio. Ninguno de estos actos es suficiente para crear una nueva frontera. Juntos, pueden hacer un hecho consumado mucho más difícil de revertir.

Es esta acumulación que debe ser observada en el Sur. Los generadores y las instalaciones sanitarias indican una preparación para la vida cotidiana. Las carreteras mejoran la logística. Las rotaciones mantienen posiciones sin agotar la misma unidad. Los medios de vigilancia y fuego extienden el efecto militar más allá de los lugares ocupados físicamente. Al mismo tiempo, la destrucción y las restricciones frenan el regreso de civiles. El conjunto produce una arquitectura más estable que una simple incursión.

Así que la cuestión no es sólo cuántos soldados israelíes están ahora en el sur. Es saber qué infraestructura se está construyendo alrededor de su presencia y cuánto territorio se puede controlar desde estos puntos. Una presencia reducida en número puede mantener un efecto territorial significativo si tiene carreteras, posiciones dominantes, drones y libertad de huelga.

El indicador real será el pase de invierno. Si las instalaciones permanecen ocupadas, si las rotaciones continúan y si las zonas prohibidas no disminuyen a pesar de las negociaciones, la tesis de una presencia provisional será cada vez más difícil de apoyar. Por otra parte, un calendario para retiros verificables demostraría que esos preparativos eran una cuestión de precaución militar y no de construir un nuevo status quo.

Lo que los preparativos ya dicen

No hay pruebas de que se haya adoptado una decisión oficial sobre la ocupación permanente. Por otra parte, hacen posible ver algo más preciso: el ejército israelí se prepara materialmente para poder permanecer en el sur del Líbano durante el invierno. Sustituye a unidades que han llegado al final de su movilización, mejora las posiciones, prepara edificios, mantiene el acceso y mantiene el control sobre áreas más profundas.

Esta preparación altera el equilibrio de poder de las negociaciones. El que puede permanecer durante mucho tiempo puede soportar mejor el fracaso o retraso de las discusiones. Por lo tanto, para el Líbano, cada semana adicional aumenta la importancia de obtener no sólo un acuerdo en principio sobre la retirada, sino un calendario, una sucesión de zonas y un mecanismo capaz de verificar que las posiciones evacuadas sean realmente así.

El archivo ya no se trata sólo de palabras usadas en Tampa o capitales. También se reproduce en generadores instalados en edificios, instalaciones sanitarias preparadas para soldados, carreteras y unidades mejoradas que se apoderan. Estos datos logísticos son menos visibles que una huelga o declaración política. Sin embargo, son los que permiten que un ejército transforme una presencia de emergencia en uno duradero. Es precisamente por esta razón que el próximo invierno es ahora una prueba política y militar para el sur del Líbano.

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